Вингер «Ливерпуля»: «Я устал менять клубы каждый год»

22-летний полузащитник «Ливерпуля» Райан Кент признался, что устал бегать по арендам. С 2015 года футболист ни разу не попал в состав мерсисайдцев, однако успел поиграть в «Ковентри», «Барнсли», «Фрайбурге» и «Рейнджерс». Этот сезон Кент провел в Шотландии, забил шесть голов, номинировался на звание лучшего игрока года и лучшего молодого игрока года.

Я хочу наконец где-нибудь стартовать свою карьеру. Устал от смены клубов каждый год, хочу где-нибудь осесть.

«Ливерпуль» хорошо ко мне относился, но не очень приятно каждый раз проводить хорошую предсезонную подготовку, а потом отправляться в аренду. Замкнутый круг.

В «Рейнджерс» я почувствовал себя хорошо - как дома. Тренерский персонал и Стивен Джеррард смогли раскрыть во мне таланты, которых не заметили другие специалисты, при всём уважении к ним.

По контракту с «Ливерпулем» у меня остается еще три года, я немногое могу сделать. Какие бы у меня ни были варианты летом, я хочу играть в амбициозном клубе, который сражается за титулы. Не хочу быть временным решением, тогда я не смогу показывать свою лучшую игру.