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Вингер «Ливерпуля»: «Я устал менять клубы каждый год»

вчера, 21:19

22-летний полузащитник «Ливерпуля» Райан Кент признался, что устал бегать по арендам. С 2015 года футболист ни разу не попал в состав мерсисайдцев, однако успел поиграть в «Ковентри», «Барнсли», «Фрайбурге» и «Рейнджерс». Этот сезон Кент провел в Шотландии, забил шесть голов, номинировался на звание лучшего игрока года и лучшего молодого игрока года.

Я хочу наконец где-нибудь стартовать свою карьеру. Устал от смены клубов каждый год, хочу где-нибудь осесть.

«Ливерпуль» хорошо ко мне относился, но не очень приятно каждый раз проводить хорошую предсезонную подготовку, а потом отправляться в аренду. Замкнутый круг.

В «Рейнджерс» я почувствовал себя хорошо - как дома. Тренерский персонал и Стивен Джеррард смогли раскрыть во мне таланты, которых не заметили другие специалисты, при всём уважении к ним.

По контракту с «Ливерпулем» у меня остается еще три года, я немногое могу сделать. Какие бы у меня ни были варианты летом, я хочу играть в амбициозном клубе, который сражается за титулы. Не хочу быть временным решением, тогда я не смогу показывать свою лучшую игру.

По слухам, «Рейнджерс» намерен выкупить Кента у «Ливерпуля».

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Все комментарии
Apokalipsys
Apokalipsys ответил CSKA2012
   802 / 954
вчера в 23:51
Может попробовать лидерам рпл взять игрока?
Присмотримся к игроку. спасибо за дельный совет!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Charlie Scene
   189 / 954
вчера в 23:51
их нет там вообще , а их Зеня 2 так силен по молодежке что слился из ФНЛ )))))))
Зенит-2 настолько силен. что даже вылет из сезона в сезон не работает.
CSKA2012
CSKA2012
   421 / 954
вчера в 22:54
Может попробовать лидерам рпл взять игрока?
Charlie Scene
Charlie Scene ответил Kurt Bekelman
   351 / 954
вчера в 22:33
Иванович и Азмун коренные воспитанники Зенита зато
их нет там вообще , а их Зеня 2 так силен по молодежке что слился из ФНЛ )))))))
Charlie Scene
Charlie Scene ответил Питермен
   351 / 954
вчера в 22:31
Стыдно за ливерпуль, прямо как в пупсиках у них, свои воспитанники по арендам мыкаются, а играют всякие салахи и зулусы, бежать надо оттуда парню!
ржунимагу)))) где у болотных "воспитанники"? сплошь гастеры , пенсионеры , вторсырье аргентинское либо перекупленные игроки с паспортом РФ , некогда считавшиеся талантами. тебе ли рот открывать? брат Кержа и тот по великим праздникам в основе
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Питермен
   189 / 954
вчера в 22:25
Стыдно за ливерпуль, прямо как в пупсиках у них, свои воспитанники по арендам мыкаются, а играют всякие салахи и зулусы, бежать надо оттуда парню!
Иванович и Азмун коренные воспитанники Зенита зато
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 954
вчера в 21:38
Нужно уходить в клуб попроще.
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
вчера в 21:37
Не каждому дано в Ливерпуле играть .
Питермен
Питермен
   22 / 954
вчера в 21:26
Стыдно за ливерпуль, прямо как в пупсиках у них, свои воспитанники по арендам мыкаются, а играют всякие салахи и зулусы, бежать надо оттуда парню!
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