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Моуриньо: «В противостоянии „Барселоны“ и „Ливерпуля“ всё решено»

вчера, 20:26
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Португальский специалист Жозе Моуриньо подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» (3:0).

С психологической точки зрения очень тяжело приезжать на «Камп Ноу» с мыслью, что тебе придется всё время защищаться. Поэтому в большинстве случаев такие команды проигрывают. Но «Ливерпуль» был настроен позитивно. Не хочу называть это провалом. Но если бы счет был хотя бы 1:3, на «Энфилде» развернулась бы настоящая битва. Но 0:3 — серьезный счет. Футбол есть футбол. Я бы сказал, что здесь всё решено.

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Барсамания1988
Барсамания1988 ответил barcelona and cruyff
   373 / 959
сегодня в 17:17
Там вальаерде так игру поставил, а когда поплыли уже менять юыло поздно.
Bullкин
Bullкин
   736 / 959
сегодня в 13:08
В эпизоде со 2 голом гнома удалять за удар в лицо надо было, а вместо этого даже игру не остановили. Ну конечно, это же великий гномесси! Дрянь человек только.
BenderBender
BenderBender ответил Funny_Smailik
   511 / 959
сегодня в 08:46
А деревенский театр балета на траве даже с помощью судей не может лч взять. Тяжёлый случай)
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил feris1
   213 / 959
сегодня в 06:50
Так и вы сливочные глоры, благодарите другие команды, что они мазали и их вратари тупили (как Кариус) + судья с офсайдными голами. Иначе какие вам три ЛЧ =D
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   213 / 959
сегодня в 06:47
Много болтает "эксперт". Делом бы занялся =)
рус фан
рус фан
   230 / 959
сегодня в 00:41
Согласен с Жозе, Ливерпуль пожалуй летит мимо финала.
MSN-thebest
MSN-thebest ответил feris1
   503 / 959
сегодня в 00:13
Да Ракицкий в Зените гораздо лучше гнома кладёт со штрафных,но почему то все только говорят только о распиаренном карлике.
Так ведь и ты о нем говоришь в каждом комменте
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   60 / 959
вчера в 23:47
Как бы Барсе не выйти на поле как в прошлом году против Ромы
feris1
feris1
   237 / 959
вчера в 23:09
Барсуки пусть скажут спасибо за сухой счёт не гному с кусаресом а вратарю и ливерпульским мазилам которые весь первый тайм не могли попасть в створ ворот.
ЮЗИК
ЮЗИК
   247 / 959
вчера в 23:09
Жозе и здесь свой пятак сунул
feris1
feris1
   237 / 959
вчера в 23:02
Да Ракицкий в Зените гораздо лучше гнома кладёт со штрафных,но почему то все только говорят только о распиаренном карлике.
3ton
3ton
   178 / 959
вчера в 22:51
Шансов у Ливерпуля нет .
Вальверде играет на результат .
Что было с Ромой - это случайность .
Вальверде сделал работу над ошибками .
Даже 2-0 для Ливерпуля был приговор.
Если надо , Барселона свой гол забьет
Charlie Scene
Charlie Scene
   361 / 959
вчера в 22:45
хочется на Энфилде увидеть камбэк аля Милан - Депортиво , удачи Ливерпуль.
ct
ct
вчера в 22:28
Верю в сумасшедшую атмосферу Энфилда и жду скаузеров в финале
Ismadiyar
Ismadiyar
   281 / 959
вчера в 21:53
Думаю Барса уже извлекла урок от прошлой ЛЧ, и не даст сыграть себе так же трусливо, так же здесь скажется форма команд, Барса скорее всего будет отдыхать неделю, против Сельты выйдет 2 состав, а у Ливера сложный матч с Ньюкаслом и скорее всего придется снова выжить максимум,а хватит ли потом сил делать камбэк? Ну а один гол окончательно поставит точку в этом противостоянии в гостях, скорее всего повторится сценарий матча 3-х летней давности, когда Барса выиграла дома 3-0 и проиграла Баварии 3-2, возможно Ливерпуль выиграет, но Барса ответит
Брулин
Брулин
   29 / 959
вчера в 21:45
Сколько моментов не забили,но я буду рад ошибиться,но думаю 3:0 от Барсы,это приговор...
lobsterdam
lobsterdam ответил Jeck Denielse
   220 / 959
вчера в 21:34
При всём уважению к Ливерпулю....как это ни прискорбно....как бы нам не хотелось...но.... Ливерпуль возможно даже и победит... Но каталонцам можно уже с вероятностью 90% заказывать билеты в Мадрид.....на "Метрополитано"
зачем билеты? там рядом...
4QPY
4QPY ответил Karkaz
   580 / 959
вчера в 21:27
Не у Месси форма на пике сейчас )))
Karkaz
Karkaz
   492 / 959
вчера в 21:24
Совсем недавно Барса Роме сливала ответку, поэтому нет ничего удивительного если Ливерпуль дальше пройдёт.
Hamman
Hamman ответил Wolf77785
   378 / 959
вчера в 21:23
Шансы есть, какое-нибудь тупое удаление+пенка и Барса может поплыть, но Месси все равно вытащит))
Пенка в ворота каталонцев? Когда крайний раз видел пенку в их ворота?
А так шанс конечно же есть.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   57 / 959
вчера в 21:22
Энфилд.
4QPY
4QPY
   580 / 959
вчера в 21:16
Та не он ошибается эта ЛЧ может ещё выплюнуть сенсацию . Ливерпуль был не хуже ! Впереди Энфилд смотрим !
Димoн
Димoн ответил Брулин
   33 / 959
вчера в 21:13
У Клоппа команды прогрессируют постоянно, а у Моуринью - нет. Вот и вся разница
поэтому он остался без команды) прогнозы, оценки, комментарии) всё что осталось от Моуринньо)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Zenit_84
   8 / 959
вчера в 20:44
А если камбек?
Помнится Джеррард,Шмитцер и Алонсо и за 6 минут 3 мяча в Стамбуле в финале у Милана отыграли...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
вчера в 20:41
При всём уважению к Ливерпулю....как это ни прискорбно....как бы нам не хотелось...но....
Ливерпуль возможно даже и победит...
Но каталонцам можно уже с вероятностью 90% заказывать билеты в Мадрид.....на "Метрополитано"
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 959
вчера в 20:41
Шансы есть, какое-нибудь тупое удаление+пенка и Барса может поплыть, но Месси все равно вытащит))
Брулин
Брулин
   29 / 959
вчера в 20:39
У Клоппа команды прогрессируют постоянно, а у Моуринью - нет. Вот и вся разница
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   40 / 959
вчера в 20:39
Шансы есть. Спасибо за это 14ку Дембеле
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 959
вчера в 20:39
Клопп проиграл в том что ринулсяизабивать гол на выезде,но это уже не модно
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
вчера в 20:37
Это уже все понимают.
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