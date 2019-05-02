Моуриньо: «В противостоянии „Барселоны“ и „Ливерпуля“ всё решено»

Португальский специалист Жозе Моуриньо подвел итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» (3:0).

С психологической точки зрения очень тяжело приезжать на «Камп Ноу» с мыслью, что тебе придется всё время защищаться. Поэтому в большинстве случаев такие команды проигрывают. Но «Ливерпуль» был настроен позитивно. Не хочу называть это провалом. Но если бы счет был хотя бы 1:3, на «Энфилде» развернулась бы настоящая битва. Но 0:3 — серьезный счет. Футбол есть футбол. Я бы сказал, что здесь всё решено.