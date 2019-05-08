Моуриньо: «Камбэк имени Клоппа. Он не ноет, как другие тренеры»

Португальский специалист Жозе Моуриньо после победы «Ливерпуля» над «Барселоной» (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отдал должное главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.

Должен сказать, что для меня этот камбэк носит одно имя – Юрген. Не думаю, что здесь дело в тактике или философии. Здесь дело в душе, в страсти и в тех фантастических взаимоотношениях, которые он создал в этой команде.

Они рисковали закончить этот сезон без повода для празднований, и теперь они в одном шаге от звания европейских чемпионов.

Считаю, что всё дело в Юргене. В его характере, нежелании сдаваться, боевом духе. Каждый игрок отдавал на поле всего себя.

Он не ноет из-за отсутствия игрока, или потому что им приходится играть по 50-60 матчей за сезон. Другие тренеры из других лиг ноют и жалуются на то, что их футболисты играют слишком часто и проводят по 30-35 матчей.

Я считаю, что всё произошедшее сегодня связано с менталитетом Юргена.