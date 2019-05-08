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Моуриньо: «Камбэк имени Клоппа. Он не ноет, как другие тренеры»

сегодня, 05:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Португальский специалист Жозе Моуриньо после победы «Ливерпуля» над «Барселоной» (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отдал должное главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.

Должен сказать, что для меня этот камбэк носит одно имя – Юрген. Не думаю, что здесь дело в тактике или философии. Здесь дело в душе, в страсти и в тех фантастических взаимоотношениях, которые он создал в этой команде.

Они рисковали закончить этот сезон без повода для празднований, и теперь они в одном шаге от звания европейских чемпионов.

Считаю, что всё дело в Юргене. В его характере, нежелании сдаваться, боевом духе. Каждый игрок отдавал на поле всего себя.

Он не ноет из-за отсутствия игрока, или потому что им приходится играть по 50-60 матчей за сезон. Другие тренеры из других лиг ноют и жалуются на то, что их футболисты играют слишком часто и проводят по 30-35 матчей.

Я считаю, что всё произошедшее сегодня связано с менталитетом Юргена.

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Все комментарии
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 08:17
Как ты
4ел
4ел
   883 / 1040
сегодня в 07:54
Жозе потролил сам себя
cevin cigan
cevin cigan
   82 / 1040
сегодня в 07:32
Команды Клопа-это "хэви метал" в футболе! Вчера наглядно показал!
Igo0rek
Igo0rek
   91 / 1040
сегодня в 07:25
Моуриньо должен был сказать: «Клопп не ноет как я».
da da da
da da da ответил shlifen
   191 / 1040
сегодня в 07:24
А из Жозе может получиться кстати очень толковый теле-эксперт (на фоне Нэвилла, Анри, Фердинанда), может ну его нафиг это тренерство? Как эксперт, говорит вполне толковые вещи, да и много за свою карьеру повидал =))) P. S. А ещё, лично мне, всегда было интересно - а получилось бы у Жозе в Барселоне?? Он все таки кубковый боец =)) но боюсь не суждено )))
он же временно там))
shlifen
shlifen ответил da da da
   247 / 1040
сегодня в 07:11
Посмотрим ещё как у Пепа будут дела, когда он будет в возрасте Маура =)) В молодости и Маур всем давал огня, и звёзд с пьедесталов скидывал =)) Да и как эксперт он может спокойно на скай миллионов по 8-10 в год рубить и вообще без нервов... Лишь бы экспертом был хорошим, а то ты так сказал будто он дворником вынужден работать...)))
shlifen
shlifen
   247 / 1040
сегодня в 07:04
А из Жозе может получиться кстати очень толковый теле-эксперт (на фоне Нэвилла, Анри, Фердинанда), может ну его нафиг это тренерство? Как эксперт, говорит вполне толковые вещи, да и много за свою карьеру повидал =)))

P. S. А ещё, лично мне, всегда было интересно - а получилось бы у Жозе в Барселоне?? Он все таки кубковый боец =)) но боюсь не суждено )))
da da da
da da da
   191 / 1040
сегодня в 06:59
жаль Маура,Пеп поиздевался над ним и прогнал его из АПЛ и Примеры,теперь тот подрабатывает экспертом.
Lewa2708
Lewa2708
   203 / 1040
сегодня в 06:47
Клопп, тренер о котором мечтают все, не смотря на то, что он проиграл несколько больших финалов, многие глупые люди из-за этого смеются над ним. У него были поединки с командам, в обойме которых, на бумаге, превосходили его составы, но не смотря на это, он их опрокинул. Его настоящие трофеи, это игроки, которых он раскрыл, которым дал путь в большой футбол, так может только настоящий тренер
ДАША Д
ДАША Д
   140 / 1040
сегодня в 06:43
Стоит признать Клоппа лучшим тренером сезона
амурец
амурец
   155 / 1040
сегодня в 06:38
тут трудно не согласиться с особенным
bublikyo
bublikyo
   205 / 1040
сегодня в 06:05
Моуриньо молодец, признал собственную ошибку и даже поиронизировал над собой
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