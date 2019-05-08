Моуриньо сравнил игроков «Барселоны» с детьми за 4-й пропущенный гол

Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Барселона» (4:0). Решающий гол был забит Дивоком Ориги после розыгрыша углового Трентом Александром-Арнольдом. Игроки «Барселоны» не ожидали быстрого розыгрыша корнера, оставив форварда «красных» в одиночестве в центре штрафной.

Если вы увидите такое в матче команд до 14-15 лет, то скажете, что менталитет детей не подходит для игры в футбол. Пропуск такого мяча очень чётко отображает ваш психологический настрой.

Очень сложно найти оправдание тому, что произошло. Я бы хотел услышать объяснение Вальверде.