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Моуриньо сравнил игроков «Барселоны» с детьми за 4-й пропущенный гол

сегодня, 02:51
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Барселона» (4:0). Решающий гол был забит Дивоком Ориги после розыгрыша углового Трентом Александром-Арнольдом. Игроки «Барселоны» не ожидали быстрого розыгрыша корнера, оставив форварда «красных» в одиночестве в центре штрафной.

Если вы увидите такое в матче команд до 14-15 лет, то скажете, что менталитет детей не подходит для игры в футбол. Пропуск такого мяча очень чётко отображает ваш психологический настрой.

Очень сложно найти оправдание тому, что произошло. Я бы хотел услышать объяснение Вальверде.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   34 / 1038
сегодня в 02:57
А Вальверде уже сказал, что не знает)
Типа он не в курсе что случилось.
John_Wick
John_Wick
   143 / 1038
сегодня в 02:52
Потроллил )))))
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