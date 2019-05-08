Клопп: «Трент – просто гений»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал 4-й гол своей команды в ворота «Барселоны» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:0). Мяч был забит Дивоком Ориги после быстрого и неожиданного для каталонцев розыгрыша углового Трентом Александером-Арнольдом.

Все мы знаем, что в такой ситуации вам необходима удача или такой гениальный момент, как у Трента Александера-Арнольда.

Я увидел мяч уже в воротах и не знал, кто исполнил угловой. Всё произошло слишком быстро для меня. Боже мой, просто гений!