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Клопп: «Трент – просто гений»

сегодня, 05:45
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал 4-й гол своей команды в ворота «Барселоны» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (4:0). Мяч был забит Дивоком Ориги после быстрого и неожиданного для каталонцев розыгрыша углового Трентом Александером-Арнольдом.

Все мы знаем, что в такой ситуации вам необходима удача или такой гениальный момент, как у Трента Александера-Арнольда.

Я увидел мяч уже в воротах и не знал, кто исполнил угловой. Всё произошло слишком быстро для меня. Боже мой, просто гений!

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Все комментарии
azkan
azkan
   38 / 1040
сегодня в 07:59
Арнольду и Ориги спасибо за такую комбинацию и гол. Действительно выстрелил в самый нужный момент и больше вряд ли увидим...
ошалевший
ошалевший
   571 / 1040
сегодня в 06:47
наигранная комбинация под именно этот матч,раньше не делали и потом больше не будут,это просто гениально,стоя аплодировал
bublikyo
bublikyo
   205 / 1040
сегодня в 06:14
Я и понять ничего не успел, как Месси из ЛЧ отлетел
Novograd
Novograd
   726 / 1040
сегодня в 06:05
Шото я неслишал ваших од до матча токо я один верил и знал и да елоп трахнул карлитоса ахахаааа
NGY
NGY
   26 / 1040
сегодня в 05:55
Этот пас войдет в историю мирового футбола..., это было просто издевательски справедливо по отношению к фартовым недотрогам из каталонии!
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