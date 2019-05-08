Суарес: «Сегодня мы не были командой и должны попросить прощения»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес дал комментарий после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

О четвёртом голе «Ливерпуля» и вылете «Барселоны» из ЛЧ

В тот момент мы выглядели как молодёжная команда. Нам очень грустно и больно. В нашей команде пришло время для очень серьёзной самокритики. Есть вещи, которые не могут происходить с таким клубом, как «Барселона». Мы не можем дважды совершать одну и ту же ошибку.

Об игре своей бывшей команды

Они сделали то, что должны были, и первой задачей было забить быстрый гол. Они верили в успех с первой до последней минуты.

О том, что тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде взял ответственность на себя

На поле выходят игроки. Здесь он выпустил тот же состав, что и в первом круге. Мы должны попросить прощения. Сегодня мы не были командой.