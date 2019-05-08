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Суарес: «Сегодня мы не были командой и должны попросить прощения»

сегодня, 03:12
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес дал комментарий после поражения от «Ливерпуля» (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

О четвёртом голе «Ливерпуля» и вылете «Барселоны» из ЛЧ

В тот момент мы выглядели как молодёжная команда. Нам очень грустно и больно. В нашей команде пришло время для очень серьёзной самокритики. Есть вещи, которые не могут происходить с таким клубом, как «Барселона». Мы не можем дважды совершать одну и ту же ошибку.

Об игре своей бывшей команды

Они сделали то, что должны были, и первой задачей было забить быстрый гол. Они верили в успех с первой до последней минуты.

О том, что тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде взял ответственность на себя

На поле выходят игроки. Здесь он выпустил тот же состав, что и в первом круге. Мы должны попросить прощения. Сегодня мы не были командой.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   531 / 1040
сегодня в 05:52
Вы должны посыпать головы пеплом, уроды...
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   688 / 1040
сегодня в 05:15
Какой раз убеждаюсь, что есть футбольная карма. Не надо было праздновать гол
ДСА
ДСА
   166 / 1040
сегодня в 04:41
Удивительные вещи в футболе происходят.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил da da da
   154 / 1040
сегодня в 03:56
То,что творит Коста,я не хочу обсуждать,противно язык пачкать....просто жду,когда они оба закончат карьеру,футбол сразу станет гораздо чище...
da da da
da da da ответил Евгений Макрушин
   191 / 1040
сегодня в 03:48
Суарес,на ряду с Костой,сейчас самые мерзкие игроки в футболе....
Коста хоть не падает как Рон с Суаресом,да и говорит в лоб все что думает,за что его не уважать?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   154 / 1040
сегодня в 03:30
Суарес,на ряду с Костой,сейчас самые мерзкие игроки в футболе....
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   29 / 1040
сегодня в 03:27
Суарес, вы4уси
311
311
   51 / 1040
сегодня в 03:21
Сдержал слово, не радовался после голов!)
Migelito
Migelito
   868 / 1040
сегодня в 03:19
Не простим))
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