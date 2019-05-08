Алиссон: «Испытывал схожие чувства, когда с „Ромой“ выбили „Барселону“»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон поделился эмоциями после победы над «Барселоной» (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Это действительно невероятное чувство. Я уже испытывал что-то похожее, когда вместе с «Ромой» в прошлом году выбил «Барселону» [из Лиги чемпионов].

Я счастлив, когда могу вот так помочь своим одноклубникам... Это потрясающе, это сон. Теперь у нас одна цель – победить в финале Лиги чемпионов.

Мы здорово потрудились в этом году и были готовы к встрече с «Барселоной». В первом круге в концовке они упустили отличный шанс сделать счёт 4:0. При таком счёте нам было бы очень тяжело совершить камбэк, но при 0:3 мы всё ещё верили в успех.

Это выдающийся камбэк, болельщики поддерживали нас всю игру. Это был и впрямь незабываемый вечер.