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Алиссон: «Испытывал схожие чувства, когда с „Ромой“ выбили „Барселону“»

сегодня, 05:35
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Голкипер «Ливерпуля» Алиссон поделился эмоциями после победы над «Барселоной» (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Это действительно невероятное чувство. Я уже испытывал что-то похожее, когда вместе с «Ромой» в прошлом году выбил «Барселону» [из Лиги чемпионов].

Я счастлив, когда могу вот так помочь своим одноклубникам... Это потрясающе, это сон. Теперь у нас одна цель – победить в финале Лиги чемпионов.

Мы здорово потрудились в этом году и были готовы к встрече с «Барселоной». В первом круге в концовке они упустили отличный шанс сделать счёт 4:0. При таком счёте нам было бы очень тяжело совершить камбэк, но при 0:3 мы всё ещё верили в успех.

Это выдающийся камбэк, болельщики поддерживали нас всю игру. Это был и впрямь незабываемый вечер.

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Все комментарии
azkan
azkan
   38 / 1040
сегодня в 08:08
И вчера Барса могли все похоронить, но Месси простил и это больно аукнулось..
cevin cigan
cevin cigan
   82 / 1040
сегодня в 07:47
Вот так становятся "злыми гениями" и "могильщиками" одной команды!
STVA 1
STVA 1
   44 / 1040
сегодня в 06:53
Похоже Барсе нужна перезагрузка
bublikyo
bublikyo
   205 / 1040
сегодня в 06:10
До сегодняшнего дня не особо понимал за что Ливерпуль отвалил столько денег, теперь понимаю что он действительно хорош
NGY
NGY
   26 / 1040
сегодня в 05:56
Аллисон уже во вкус.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   381 / 1040
сегодня в 05:48
Бывает же в жизни совпадения , второго год подряд , и аналогичная ситуация , с одной командой и с одним вратарем )
ДСА
ДСА
   166 / 1040
сегодня в 05:41
Барселона пугающе часто бывает разгромлена. И вроде особых причин нет....
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