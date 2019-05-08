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Вальверде: «Четвёртый гол удивил всех нас»

сегодня, 02:07
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий после поражения от «Ливерпуля» (0:4) и вылета своей команды из Лиги чемпионов.

Соперник был лучше, и мы должны принять это. Счёт 4:0, и такому результату нет оправданий. Второй гол очень сильно ударил по нам, и третий мяч был забит сразу после него. Они здорово играли, и мы должны поздравить их с выходом в финал.

Также Вальверде прокомментировал 4-й пропущенный гол «сине-гранатовых». Защитник мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд обхитрил игроков «Барселоны», быстро разыграв угловой и отдав точную передачу в центр штрафной на неприкрытого соперниками Дивока Ориги, поразившего ворота гостей из убойной позиции.

Это удивило и меня, и всех нас. Это был невероятный гол, который и выбил нас из турнира.

Полагаю, они быстро разыграли угловой, и мы не успели подготовиться. Я толком не видел этот момент – когда я поднял глаза, мяч уже был в воротах.

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Все комментарии
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   20 / 1038
сегодня в 02:36
Валверде:
- Выходим сегодня на Энфилд, поздоровался с Клоппом, присаживаюсь на скамейку, поднимаю глаза: счёт 4-0 и звучит финальный свисток. Я толком и не увидел игру.
112910315
112910315
   23 / 1038
сегодня в 02:35
Кто-то голы забивал, кто-то смотрел и удивлялся. В итоге 4 0, если бы было надо забить больше, забили бы больше, пока другие удивлялись.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Y.N.W.A.
   34 / 1038
сегодня в 02:31
Даа)
Мандраж чувствовался с самого начала)
Особенно коленки дрожали у Альбы..
Ну а голы Вейналдума окончательно добили команду.
Повторилась история годичной давности)
И как после этого оставлять тренера?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Летучий-Голландец.
   17 / 1038
сегодня в 02:28
Мне кажется Барса просто поплыла. Они не были готовы к Энфилду, ну и к 2 мячам за 2 минуты)
Left Boy
Left Boy ответил NGY
   249 / 1038
сегодня в 02:25
"надеюсь месси будет играть до 45", ахахаха. Не ждите лч еще лет 15, пацаны
NGY
NGY ответил ALBA BARCELONA 21
   53 / 1038
сегодня в 02:24
Не могу лечь спать от стресса,сколько лет можно ждать,что они в финал выйдут,не выйдут уже никогда.Эпоха Барсы прошла окончательно,бесповоротно
Да никуда она не прошла.

Сейчас Бартомеу возьмет кредит на покупку новых 100 млн.игроков и на зарплату ненасытного Месси, и снова в бой с нищенскими командами!😂
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Y.N.W.A.
   34 / 1038
сегодня в 02:22
Когда ты горишь 3-0, то по мне нужна максимальная концентрация)
А они что делали?)
Такое ощущение, что эт Барса играла тяжёлый матч с Ньюкаслом, а не красные..
NGY
NGY
   53 / 1038
сегодня в 02:22
Просто игроки(актрисы-симулянты) Барсы о требле думали и не заметили как им забили.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил ALBA BARCELONA 21
   34 / 1038
сегодня в 02:20
Да ладно)
Это всего лишь футбол, не стоит так близко принимать.
Если игрокам наплевать, зачем ты так переживаешь?)
Ну и хорошо, что их эпоха прошла, это к лучшему
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Летучий-Голландец.
   17 / 1038
сегодня в 02:20
Кроме Трента. Тот же Ориги в последний момент среагировал.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Летучий-Голландец.
   74 / 1038
сегодня в 02:18
Наверное никто не ждал) Ну и каталонцы походу в носу ковырялись все это время. Все проспали этот эпизод.
Не могу лечь спать от стресса,сколько лет можно ждать,что они в финал выйдут,не выйдут уже никогда.Эпоха Барсы прошла окончательно,бесповоротно
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Y.N.W.A.
   34 / 1038
сегодня в 02:15
Наверное никто не ждал)
Ну и каталонцы походу в носу ковырялись все это время.
Все проспали этот эпизод.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   74 / 1038
сегодня в 02:14
Пошел ты на три буквы ничтожество а не тренер.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   17 / 1038
сегодня в 02:13
По-моему никто кроме одного игрока не ожидал. Шакири шел разыгрывать мяч, защи подтягивались в штрафную, Ориги вообще смотрел в другую сторону и в последний момент сориентировался.
А придумал все это Арнольд. Парню 20 лет. И он лучший ассистент команды наряду с Роббо.
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