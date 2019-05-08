Вальверде: «Четвёртый гол удивил всех нас»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий после поражения от «Ливерпуля» (0:4) и вылета своей команды из Лиги чемпионов.
Соперник был лучше, и мы должны принять это. Счёт 4:0, и такому результату нет оправданий. Второй гол очень сильно ударил по нам, и третий мяч был забит сразу после него. Они здорово играли, и мы должны поздравить их с выходом в финал.
Также Вальверде прокомментировал 4-й пропущенный гол «сине-гранатовых». Защитник мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд обхитрил игроков «Барселоны», быстро разыграв угловой и отдав точную передачу в центр штрафной на неприкрытого соперниками Дивока Ориги, поразившего ворота гостей из убойной позиции.
Это удивило и меня, и всех нас. Это был невероятный гол, который и выбил нас из турнира.
Полагаю, они быстро разыграли угловой, и мы не успели подготовиться. Я толком не видел этот момент – когда я поднял глаза, мяч уже был в воротах.
- Выходим сегодня на Энфилд, поздоровался с Клоппом, присаживаюсь на скамейку, поднимаю глаза: счёт 4-0 и звучит финальный свисток. Я толком и не увидел игру.
- Выходим сегодня на Энфилд, поздоровался с Клоппом, присаживаюсь на скамейку, поднимаю глаза: счёт 4-0 и звучит финальный свисток. Я толком и не увидел игру.
Мандраж чувствовался с самого начала)
Особенно коленки дрожали у Альбы..
Ну а голы Вейналдума окончательно добили команду.
Повторилась история годичной давности)
И как после этого оставлять тренера?
Мандраж чувствовался с самого начала)
Особенно коленки дрожали у Альбы..
Ну а голы Вейналдума окончательно добили команду.
Повторилась история годичной давности)
И как после этого оставлять тренера?
Сейчас Бартомеу возьмет кредит на покупку новых 100 млн.игроков и на зарплату ненасытного Месси, и снова в бой с нищенскими командами!😂
Сейчас Бартомеу возьмет кредит на покупку новых 100 млн.игроков и на зарплату ненасытного Месси, и снова в бой с нищенскими командами!😂
А они что делали?)
Такое ощущение, что эт Барса играла тяжёлый матч с Ньюкаслом, а не красные..
А они что делали?)
Такое ощущение, что эт Барса играла тяжёлый матч с Ньюкаслом, а не красные..
Это всего лишь футбол, не стоит так близко принимать.
Если игрокам наплевать, зачем ты так переживаешь?)
Ну и хорошо, что их эпоха прошла, это к лучшему
Это всего лишь футбол, не стоит так близко принимать.
Если игрокам наплевать, зачем ты так переживаешь?)
Ну и хорошо, что их эпоха прошла, это к лучшему
Ну и каталонцы походу в носу ковырялись все это время.
Все проспали этот эпизод.
Ну и каталонцы походу в носу ковырялись все это время.
Все проспали этот эпизод.
А придумал все это Арнольд. Парню 20 лет. И он лучший ассистент команды наряду с Роббо.
А придумал все это Арнольд. Парню 20 лет. И он лучший ассистент команды наряду с Роббо.