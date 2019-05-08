Вальверде: «Четвёртый гол удивил всех нас»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий после поражения от «Ливерпуля» (0:4) и вылета своей команды из Лиги чемпионов.

Соперник был лучше, и мы должны принять это. Счёт 4:0, и такому результату нет оправданий. Второй гол очень сильно ударил по нам, и третий мяч был забит сразу после него. Они здорово играли, и мы должны поздравить их с выходом в финал.

Также Вальверде прокомментировал 4-й пропущенный гол «сине-гранатовых». Защитник мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд обхитрил игроков «Барселоны», быстро разыграв угловой и отдав точную передачу в центр штрафной на неприкрытого соперниками Дивока Ориги, поразившего ворота гостей из убойной позиции.

Это удивило и меня, и всех нас. Это был невероятный гол, который и выбил нас из турнира.

Полагаю, они быстро разыграли угловой, и мы не успели подготовиться. Я толком не видел этот момент – когда я поднял глаза, мяч уже был в воротах.