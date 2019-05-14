Смородская: «Всегда считала Денисова очень сильным полузащитником»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова гендиректора «железнодорожников» Василия Кикнадзе. Ранее тот заявил, что клуб не может связаться с полузащитником Игорем Денисовым, находящемся на больничном.

Мне смешно слышать такие слова! Человек у них находится на контракте. В нем все прописано. В частности, указаны обязанности – в том числе являться по первому зову. Какая-то беспомощность… Не знаю, как это все назвать… Работа на публику? Вообще-то это сейчас прерогатива «Спартака».

Если бы я была директором «Локомотива», то радовалась тому, что у меня есть такой футболист, как Игорь. Я всегда считала его очень сильным полузащитником. Он укрепил центральную ось «Локомотива». Это видно невооруженным глазом.