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Смородская: «Всегда считала Денисова очень сильным полузащитником»

14 мая 2019, 22:45

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова гендиректора «железнодорожников» Василия Кикнадзе. Ранее тот заявил, что клуб не может связаться с полузащитником Игорем Денисовым, находящемся на больничном.

Мне смешно слышать такие слова! Человек у них находится на контракте. В нем все прописано. В частности, указаны обязанности – в том числе являться по первому зову. Какая-то беспомощность… Не знаю, как это все назвать… Работа на публику? Вообще-то это сейчас прерогатива «Спартака».

Если бы я была директором «Локомотива», то радовалась тому, что у меня есть такой футболист, как Игорь. Я всегда считала его очень сильным полузащитником. Он укрепил центральную ось «Локомотива». Это видно невооруженным глазом.

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   244 / 840
15 мая в 10:55
Он и был всегда сильным полузащитником. В свои годы, после ухода Тимощука, был лучшим опорником в стране, да и сейчас сильнее его на этой позиции найти трудно будет кого-то. Но всяким клоунам в 2012 году вместо связки Широков - Денисов (лучшей в стране) предпочтительнее оказался тормоз Витсель, причём один сразу вместо двоих!
Bastardo
Bastardo ответил Sunny.
   389 / 840
15 мая в 06:26
неправда , Черевеченко держал Локо на втором третьем месте и без админ ресурса и без Сухины
И даже бронзу при ней брали, которая должна была быть золотом, и кубки россии, но прославилась она не этим
За адекватность
За адекватность ответил particular
   28 / 840
14 мая в 23:57
Тем более, что у неё есть чёткое представление об центральных осях, прерогативах и беспомощности..:))
Приветствую. Дай Бог памяти про провисшую центральную ось О.В.Блохин в послематчевом интервью после поражения будучи тренером Динамо (Киев) сказал. Долго ему болелы потом вспоминали. Может О.Ю.С. слышала это выражение и теперь знает толк в состояниях оси. Спорт-экспресс.ру уже не знает кого бы проинтервьюировать.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 23:52
А правильна смородская говорит - на публику работает тарасовка, всю грязь вынесли!
particular
particular ответил STVA 1
   2 / 840
14 мая в 23:24
Ну ну . У каждого своя правда Вызывайто Олю...
Тем более, что у неё есть чёткое представление об центральных осях, прерогативах и беспомощности..:))
STVA 1
STVA 1 ответил Sunny.
   39 / 840
14 мая в 23:20
Ну ну . У каждого своя правда Вызывайто Олю...
Danrog
Danrog
   97 / 840
14 мая в 23:14
Откуда эта швабра выплыла?
Sunny.
Sunny. ответил STVA 1
   350 / 840
14 мая в 22:59
Когда ты была , то Локо в заднице был.
неправда , Черевеченко держал Локо на втором третьем месте и без админ ресурса и без Сухины
Roman73
Roman73
   506 / 840
14 мая в 22:48
Смородская отличает полузащитника от нападающего ?
Чудны дела твои, о, Господи .
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 22:48
Игорёк у Оли залёг на дно.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
14 мая в 22:47
Когда ты была , то Локо в заднице был.
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