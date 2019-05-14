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Смородская: «Я рада, что Фернандеш покинет „Локомотив“ летом»

14 мая 2019, 22:34

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рада, что полузащитник москвичей Мануэл Фернандеш покинет команду по окончании сезона.

Я так этому рада! Поздравляю «Локо», если это произойдет. Думаю, после «Локомотива» он больше не заиграет ни в одном серьезном клубе. Даже интересно, сбудется ли мое пророчество. Но, на мой взгляд, никто его в серьезный клуб не возьмет.

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Все комментарии
Александр Светличный
Александр Светличный
   497 / 840
15 мая в 15:35
СТАРЕНЬКАЯ УЖЕ , ВИДИМО ВЫЖИЛА ИЗ УМА И НЕСЕТ ПАРОВОЗНЫЙ ГУДОК С БАЛКОНА!
pomor45
pomor45
   62 / 840
15 мая в 10:14
Это её мужик виноват в том, что она никак не найдёт себе успокоения.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
15 мая в 09:03
А Смородской сейчас какая разница, или позлорадствовать решила?
Байкал-38
Байкал-38 ответил Кайзер Созе
   10 / 840
15 мая в 07:46
Тренер Бубнов и штатный комментатор Орлов.
Игроков соответствующих ещё набрать и будет команда " мечты"
Кайзер Созе
Кайзер Созе ответил Байкал-38
   696 / 840
15 мая в 06:58
Тренер Бубнов и штатный комментатор Орлов.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Морозовский
   293 / 840
15 мая в 06:27
Сучка.
Недооцениваешь ты О.Ю., ох, недооцениваешь ! 49 ! Никак не меньше !
rubinovyi2
rubinovyi2
   329 / 840
15 мая в 05:20
"После всего произошедшего в «Локомотиве» за время правления (июль 2010 — август 2016 года) «железнодорожной леди», для ее репутации было бы, наверное, лучше, чтобы о ней, хотя бы на время, забыли. Но как только «Локомотив» в третий раз стал обладателем чемпионского золота, она вдруг объявилась, без всякого стеснения утверждая, что в успехе команды есть и ее заслуга. И журналисты стали постоянно задавать мне один и тот же вопрос: как я отношусь к вкладу Смородской в новый титул своей команды. Поэтому приходится уделить ей место в своем повествовании, хотя, честно говоря, желания особого нет. Но сама дала повод. Ее правление стало черным периодом в истории «Локомотива», потерянным временем для развития клуба."
отрывок из книги Семина «Локомотив». Возвращение на пьедестал»

"Везде пишут, что у Семина конфликт с Ольгой Юрьевной. У меня нет конфликта с Ольгой Юрьевной: у нее есть конфликт с футболом.

Не убавить-не прибавить!
Браво Палыч!
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
14 мая в 23:55
Ну что она всё куда-то лезет.Футбол и Смородская две вещи не совместимые.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
14 мая в 23:51
Представляете какая гремучая смесь получилась бы, хозяин клуба Червиченко, президент Смородская, капитан Глушаков, ну до кучи акционером Федуна!
Над таким клубом даже никто не смеялся бы, а только жалели болельщиков, если бы они были конечно.
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
14 мая в 23:39
На источнике есть еще ее ответ (почему серьезный клуб не возьмет)
– Возраст?
– У него абсолютно неадекватная самооценка. Очень ленив. Не хочет работать, а хочет деньги получать.
Вот и оценила одного из главных творцов чемпионства "Локо" А Фернандешу я полагаю абсолютно фиолетовы Ваши пророчества госпожа Смородская. В 33 года ему я полагаю и не нужны серьезные клубы, а баблишка можно условно в Катаре рубануть.
GooSe25
GooSe25
   677 / 840
14 мая в 23:22
Большое счастье, что мы пережили 6 лет твоего распила и бредовых решений.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
14 мая в 23:08
Пусть будет так .
Albasin
Albasin
   17 / 840
14 мая в 23:06
Откуда эта злобная старуха сорвалась?
Serg3.12
Serg3.12 ответил Jeck Denielse
   14 / 840
14 мая в 23:04
Кто в Лиге то останется.....??...)) Промесы-Паредесы-Головины уже отчалили..... Фернандешы-Бекао-Влашичи-Фернанды-Ханни-Перейры - уже на чемоданах...))
Как кто? "народного достояния" команда!)
Serg3.12
Serg3.12
   14 / 840
14 мая в 23:02
О-па, у Локо появилась своя червяченка!)
Tiger15
Tiger15
   821 / 840
14 мая в 22:56
Дураааааа!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 22:48
Кто в Лиге то останется.....??...))

Промесы-Паредесы-Головины уже отчалили.....
Фернандешы-Бекао-Влашичи-Фернанды-Ханни-Перейры - уже на чемоданах...))
Sunny.
Sunny.
   350 / 840
14 мая в 22:48
Ольга Юрьевна все понимает
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 22:44
Сучка.
Паровозов
Паровозов
   87 / 840
14 мая в 22:43
А мы то как рады что эта 🐍 покинула клуб, до сих пор празднуем.
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