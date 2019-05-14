Смородская: «Я рада, что Фернандеш покинет „Локомотив“ летом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рада, что полузащитник москвичей Мануэл Фернандеш покинет команду по окончании сезона.
Я так этому рада! Поздравляю «Локо», если это произойдет. Думаю, после «Локомотива» он больше не заиграет ни в одном серьезном клубе. Даже интересно, сбудется ли мое пророчество. Но, на мой взгляд, никто его в серьезный клуб не возьмет.
отрывок из книги Семина «Локомотив». Возвращение на пьедестал»
"Везде пишут, что у Семина конфликт с Ольгой Юрьевной. У меня нет конфликта с Ольгой Юрьевной: у нее есть конфликт с футболом.
Не убавить-не прибавить!
Браво Палыч!
отрывок из книги Семина «Локомотив». Возвращение на пьедестал»
"Везде пишут, что у Семина конфликт с Ольгой Юрьевной. У меня нет конфликта с Ольгой Юрьевной: у нее есть конфликт с футболом.
Не убавить-не прибавить!
Браво Палыч!
Над таким клубом даже никто не смеялся бы, а только жалели болельщиков, если бы они были конечно.
Над таким клубом даже никто не смеялся бы, а только жалели болельщиков, если бы они были конечно.
– Возраст?
– У него абсолютно неадекватная самооценка. Очень ленив. Не хочет работать, а хочет деньги получать.
Вот и оценила одного из главных творцов чемпионства "Локо" А Фернандешу я полагаю абсолютно фиолетовы Ваши пророчества госпожа Смородская. В 33 года ему я полагаю и не нужны серьезные клубы, а баблишка можно условно в Катаре рубануть.
– Возраст?
– У него абсолютно неадекватная самооценка. Очень ленив. Не хочет работать, а хочет деньги получать.
Вот и оценила одного из главных творцов чемпионства "Локо" А Фернандешу я полагаю абсолютно фиолетовы Ваши пророчества госпожа Смородская. В 33 года ему я полагаю и не нужны серьезные клубы, а баблишка можно условно в Катаре рубануть.
Промесы-Паредесы-Головины уже отчалили.....
Фернандешы-Бекао-Влашичи-Фернанды-Ханни-Перейры - уже на чемоданах...))
Промесы-Паредесы-Головины уже отчалили.....
Фернандешы-Бекао-Влашичи-Фернанды-Ханни-Перейры - уже на чемоданах...))