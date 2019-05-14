Смородская: «Я рада, что Фернандеш покинет „Локомотив“ летом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рада, что полузащитник москвичей покинет команду по окончании сезона.

Я так этому рада! Поздравляю «Локо», если это произойдет. Думаю, после «Локомотива» он больше не заиграет ни в одном серьезном клубе. Даже интересно, сбудется ли мое пророчество. Но, на мой взгляд, никто его в серьезный клуб не возьмет.