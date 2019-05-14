Бекао хочет выучиться на тренера по физподготовке

Защитник ЦСКА ​ Бекао рассказал, что хочет выучиться на тренера по физподготовке.

Сейчас я задумываюсь о том, чтобы по окончании карьеры пойти в институт и поучиться основам физподготовки, чтобы быть тренером или преподавателем в этой области. Это моя мечта, и я надеюсь, что у меня найдется на это время.