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Бекао хочет выучиться на тренера по физподготовке

14 мая 2019, 20:42

Защитник ЦСКАБекао рассказал, что хочет выучиться на тренера по физподготовке.

Сейчас я задумываюсь о том, чтобы по окончании карьеры пойти в институт и поучиться основам физподготовки, чтобы быть тренером или преподавателем в этой области. Это моя мечта, и я надеюсь, что у меня найдется на это время.

Ранее Бекао рассказал о развитии своей карьеры в составе «армейского клуба».

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Волгодон № 2
   8 / 840
14 мая в 22:41
Такие мысли 21-летним в голову не приходят. Это провал.
Бекао из России в Италию! Это провал?! Маркизио из Италлии в лазурятник на лавку в зад щепки загонять - вот где провал! Да если ещё учесть, что Бекао в два раза старше!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   198 / 840
14 мая в 22:28
Рано ему еще об этом думать
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   46 / 840
14 мая в 22:21
До этого ещё очень далеко, но мечта отменная.Удачи.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 22:03
Такая мечта исполнима.
Bayern Best
Bayern Best
   245 / 840
14 мая в 21:46
Правильно,может и в ЦСКА его работа пригодится.
Волгодон № 2
Волгодон № 2
   829 / 840
14 мая в 21:32
Такие мысли 21-летним в голову не приходят.
Это провал.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 840
14 мая в 21:30
Даже сейчас Ганчаренко Бекао на "Вы" называет, а по окончании карьеры ему уже за семьдесят будет, какой из него тренер по физподготовке?
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
14 мая в 21:17
В трико с оттянутыми коленками будет гонять коней и поднимать боевой дух!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
14 мая в 21:01

Владею русским со словарем, французским, хинди, испанским, банту и другими с переводчиком.
SHMEL
SHMEL
   382 / 840
14 мая в 20:58
Тоже неплохо,после окончания карьеры можно и в ЦСКМ остаться.
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