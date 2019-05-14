Прядкин прокомментировал перемены в «Спартаке»

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал назначение Томаса Цорна на пост генерального директора «Спартака».

Очень рад за него. Очень хорошо его знаю, у Томаса прекрасное образование. Несмотря на молодой возраст, есть определенный опыт работы. Считаю, что это новый шаг в его карьере. Это назначение абсолютно никак это не отразится на отношениях Премьер-Лиги и руководства «Спартака». И до перемен в клубе – с прежними руководителями – были прекрасные отношения.