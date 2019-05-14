Прядкин прокомментировал перемены в «Спартаке»

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал назначение Томаса Цорна на пост генерального директора «Спартака».
Очень рад за него. Очень хорошо его знаю, у Томаса прекрасное образование. Несмотря на молодой возраст, есть определенный опыт работы. Считаю, что это новый шаг в его карьере. Это назначение абсолютно никак это не отразится на отношениях Премьер-Лиги и руководства «Спартака». И до перемен в клубе – с прежними руководителями – были прекрасные отношения.
Всё я удаляюсь....)))
Я вообще не понимаю что происходит...)))
Всё я удаляюсь....)))
Я вообще не понимаю что происходит...)))
Папаша мочит коры))
Смысл скрываться, еще 5-10 лет назад все сайты компромата выкладывали все схемы, выписки и т.п., по которым ты на своего сынка свои многочисленные махинации вешаешь.
Хотя сейчас это модно, Кабаева тоже у нас обычная девушка, которая, когда в магазин заходит, все соседние улицы перекрывают, а, когда рожает, весь этаж выгоняют и заполняют охранниками))
Папаша мочит коры))
Смысл скрываться, еще 5-10 лет назад все сайты компромата выкладывали все схемы, выписки и т.п., по которым ты на своего сынка свои многочисленные махинации вешаешь.
Хотя сейчас это модно, Кабаева тоже у нас обычная девушка, которая, когда в магазин заходит, все соседние улицы перекрывают, а, когда рожает, весь этаж выгоняют и заполняют охранниками))
Руководить будет Прядкин, а Цорн - прикрытие.
У Цорна есть выход на судей.
Прядкин КРЫШУЕТ его.
Спартак строит работу на криминале, административном ресурсе РФС, РПЛ и судейском ресурсе.
Руководить будет Прядкин, а Цорн - прикрытие.
У Цорна есть выход на судей.
Прядкин КРЫШУЕТ его.
Спартак строит работу на криминале, административном ресурсе РФС, РПЛ и судейском ресурсе.
Вот только болельщикам наплевать на его карьеру! Они хотят перемен в команде, ведь скандал и Спартак - это уже почти синонимы!!!
Вот только болельщикам наплевать на его карьеру! Они хотят перемен в команде, ведь скандал и Спартак - это уже почти синонимы!!!