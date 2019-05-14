ГлавнаяНовости

Прядкин прокомментировал перемены в «Спартаке»

14 мая 2019, 20:21

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал назначение Томаса Цорна на пост генерального директора «Спартака».

Очень рад за него. Очень хорошо его знаю, у Томаса прекрасное образование. Несмотря на молодой возраст, есть определенный опыт работы. Считаю, что это новый шаг в его карьере. Это назначение абсолютно никак это не отразится на отношениях Премьер-Лиги и руководства «Спартака». И до перемен в клубе – с прежними руководителями – были прекрасные отношения.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Вчера, 19:48 Комментарии47
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Вчера, 17:21 Комментарии17
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Вчера, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Вчера, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Вчера, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Вчера, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
   183 / 840
15 мая в 08:38
Лицемерие Прядкина налицо.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 22:34
А чего прядкин не сказал, что цорн его сын? Должен гордиться!
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 22:31
Отношения и раньше были прекрасные - со всех сил тянули за ушки. Вот только народ беспокоится, как бы их сильнее тянуть не стали, а то что с ушками будет?
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
14 мая в 21:57
В общем у свиней грызня продолжается.
beefs
beefs
   165 / 840
14 мая в 21:55
Поживём, увидим...
RIR68
RIR68
   196 / 840
14 мая в 21:41
подай в отставку, будь мужиком!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 21:18
Перемены в Спартаке комментирует не Владелец Клуба.....а Глава РПЛ.....)))
Всё я удаляюсь....)))
Я вообще не понимаю что происходит...)))
mikysss
mikysss
   70 / 840
14 мая в 21:16
Ох как тут петушки про схемы пишут, как будто не было схемы тосна-уфа-семак, ну кукарекайте дальше
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
14 мая в 21:04
Комедия, блин.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   600 / 840
14 мая в 20:59
Пристроил мальчишечку...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
14 мая в 20:49
"Очень хорошо его знаю.", "есть определенный опыт работы."

Папаша мочит коры))

Смысл скрываться, еще 5-10 лет назад все сайты компромата выкладывали все схемы, выписки и т.п., по которым ты на своего сынка свои многочисленные махинации вешаешь.

Хотя сейчас это модно, Кабаева тоже у нас обычная девушка, которая, когда в магазин заходит, все соседние улицы перекрывают, а, когда рожает, весь этаж выгоняют и заполняют охранниками))
Sysanin101
Sysanin101
   292 / 840
14 мая в 20:48
Цорн - сын ПРЯДКИНА!
Руководить будет Прядкин, а Цорн - прикрытие.
У Цорна есть выход на судей.
Прядкин КРЫШУЕТ его.
Спартак строит работу на криминале, административном ресурсе РФС, РПЛ и судейском ресурсе.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
14 мая в 20:43
Новый шаг в его карьере!!! Хорошо сказано!!!
Вот только болельщикам наплевать на его карьеру! Они хотят перемен в команде, ведь скандал и Спартак - это уже почти синонимы!!!
Tiger15
Tiger15
   821 / 840
14 мая в 20:39
Как понять - есть определенный опыт работы? Так говорят только тогда,когда нет никакого опыта,
4RT
4RT
   387 / 840
14 мая в 20:33
А будут ещё лучше)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100