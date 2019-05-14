Селюк: «Хочу дать „Тамбову“ около шести африканцев»

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что состав «Тамбова», вышедшего в РПЛ, могут пополнить несколько африканских легионеров, в том числе и бывший хавбек «Ман Сити» Яя Туре.
Я хочу дать «Тамбову» около шести игроков, иначе команда рискует вылететь обратно в следующем году. У нее практически остается бюджет ФНЛ, а на него надо взять качественных футболистов.
Этим партнерством я хочу показать, что даже с небольшими деньгами можно взять игроков и выступать хорошо. Все ребята, африканцы, придут бесплатно и на минимальную заработную плату.
И Яя может прийти. Почему нет? Зарплата? Я могу сделать так, что ее часть он спишет на благотворительность.
А если просто входить в РПЛ как Арсенал в первый заход .
Или как Хабаровск в прошлом . Или как Енисей в этом .
Откуда долги возьмутся ?
А если просто входить в РПЛ как Арсенал в первый заход .
Или как Хабаровск в прошлом . Или как Енисей в этом .
Откуда долги возьмутся ?
в Тамбов....
бесплатно....
придут сами....
Не иначе как тамбовским волком запугал!!! :)
в Тамбов....
бесплатно....
придут сами....
Не иначе как тамбовским волком запугал!!! :)
Селюк предложил "Томи" шестерых бесплатных африканцев
Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил желание помочь "Томи" с комплектованием состава. Он рассказал о готовности предоставить клубу шесть иностранцев, которые будут играть за проживание и еду.
Сдаётся, что Селюк взял в рабство шестерых бедных африканцев и использует их в своих личных корыстных целях, приторговывая ими! Следственным органам надо обратить на это внимание.
Возможно с кем то уже, что то случилось, если он говорит около шести.
https://youtu.be/mWVCW_irTS4
Селюк предложил "Томи" шестерых бесплатных африканцев
Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил желание помочь "Томи" с комплектованием состава. Он рассказал о готовности предоставить клубу шесть иностранцев, которые будут играть за проживание и еду.
Сдаётся, что Селюк взял в рабство шестерых бедных африканцев и использует их в своих личных корыстных целях, приторговывая ими! Следственным органам надо обратить на это внимание.
Возможно с кем то уже, что то случилось, если он говорит около шести.
Удачи Тамбову .
Удачи Тамбову .