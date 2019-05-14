Селюк: «Хочу дать „Тамбову“ около шести африканцев»

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что состав «Тамбова», вышедшего в РПЛ , могут пополнить несколько африканских легионеров, в том числе и бывший хавбек «Ман Сити» Яя Туре.

Я хочу дать «Тамбову» около шести игроков, иначе команда рискует вылететь обратно в следующем году. У нее практически остается бюджет ФНЛ , а на него надо взять качественных футболистов.

Этим партнерством я хочу показать, что даже с небольшими деньгами можно взять игроков и выступать хорошо. Все ребята, африканцы, придут бесплатно и на минимальную заработную плату.

И Яя может прийти. Почему нет? Зарплата? Я могу сделать так, что ее часть он спишет на благотворительность.