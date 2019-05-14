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Селюк: «Хочу дать „Тамбову“ около шести африканцев»

14 мая 2019, 19:46

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил, что состав «Тамбова», вышедшего в РПЛ, могут пополнить несколько африканских легионеров, в том числе и бывший хавбек «Ман Сити» Яя Туре.

Я хочу дать «Тамбову» около шести игроков, иначе команда рискует вылететь обратно в следующем году. У нее практически остается бюджет ФНЛ, а на него надо взять качественных футболистов.

Этим партнерством я хочу показать, что даже с небольшими деньгами можно взять игроков и выступать хорошо. Все ребята, африканцы, придут бесплатно и на минимальную заработную плату.

И Яя может прийти. Почему нет? Зарплата? Я могу сделать так, что ее часть он спишет на благотворительность.

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Все комментарии
batman555
batman555
14 мая в 23:53
А погребняк не будет против?!)))))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
14 мая в 23:17
"Я не Селюк! Я Себастьян Перейра! Торговец "чёрным деревом" ! Негоциант! Компаньон великого Альвеца!!!"
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответил Гавроша
   217 / 840
14 мая в 23:07
Почему у него нет русских?
У русских паспортистов зарплата и запросы раз в 30 больше!
Djon_V
Djon_V
   268 / 840
14 мая в 22:51
Это уже слишком. Селюк, а не пойти бы тебе на ...р! Нормальных российских ребят слабо продвигать?!
Заполярный
Заполярный
   91 / 840
14 мая в 22:50
СМЕШНОЙ СЕЛЮК. БОМЖАМ ОТДАЙ, ОНИ СЕДЬМОЙ СОСТАВ СОБИРАЮТ.
Ganymed1
Ganymed1
   401 / 840
14 мая в 22:29
Торговец черным деревом действует
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
14 мая в 22:29
Почему у него нет русских?
mat73
mat73
   641 / 840
14 мая в 22:29
Может ещё сам выйдешь побегаешь за мячиком, а, Селюк?
311
311
   73 / 840
14 мая в 22:06
Пупсиков переплюнуть захотели? Федун в ярости!)
fanspam
fanspam ответил Байкал-38
14 мая в 21:55
12 ЯНВАРЯ 2017 Селюк предложил "Томи" шестерых бесплатных африканцев Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил желание помочь "Томи" с комплектованием состава. Он рассказал о готовности предоставить клубу шесть иностранцев, которые будут играть за проживание и еду. Сдаётся, что Селюк взял в рабство шестерых бедных африканцев и использует их в своих личных корыстных целях, приторговывая ими! Следственным органам надо обратить на это внимание. Возможно с кем то уже, что то случилось, если он говорит около шести. https://www.youtube.com/watch?v=mWVCW_irTS4
Обогнал меня. Да ещё и с видео!!!))))))))))
fanspam
fanspam
14 мая в 21:52
Это прям не Селюк,а Себастьян Перейра. Торговец "чёрным деревом" Компаньон великого Альвеца!!!)))))))))))))
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
14 мая в 21:02
"Я хочу дать «Тамбову» около шести игроков, иначе команда рискует вылететь обратно в следующем году." Ну благодетель какой-то. Что же ФК"Сочи" не предлагаете? Ах да, там то Ротенберг. Если переделать рекламу известного стирального порошка на рекламу Селюка могло бы получиться:" У Вас маленький бюджет и Вы не хотите вылететь из РФПЛ? Тогда мы идем к Вам."
EAGuar As
EAGuar As ответил TEREK_FOREVER
   40 / 840
14 мая в 20:57
Долги бывают у тех кто живёт не по средствам .
А если просто входить в РПЛ как Арсенал в первый заход .
Или как Хабаровск в прошлом . Или как Енисей в этом .
Откуда долги возьмутся ?
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
14 мая в 20:44
бесплатный сыр бывает только в мышеловке
Gunslinger
Gunslinger
   489 / 840
14 мая в 20:39
Африканские мальчики....
в Тамбов....
бесплатно....
придут сами....

Не иначе как тамбовским волком запугал!!! :)
4RT
4RT
   387 / 840
14 мая в 20:35
Я могу десяток таджиков подогнать!
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
14 мая в 20:28
12 ЯНВАРЯ 2017
Селюк предложил "Томи" шестерых бесплатных африканцев
Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил желание помочь "Томи" с комплектованием состава. Он рассказал о готовности предоставить клубу шесть иностранцев, которые будут играть за проживание и еду.

Сдаётся, что Селюк взял в рабство шестерых бедных африканцев и использует их в своих личных корыстных целях, приторговывая ими! Следственным органам надо обратить на это внимание.
Возможно с кем то уже, что то случилось, если он говорит около шести.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   439 / 840
14 мая в 20:28
Он имеет в виду МРОТ в размере 11280 р?
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
14 мая в 20:23
Неужели пять с половиной???
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
14 мая в 20:19
Не стоит Тамбову в ПЛ лезть,долгами закончат.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
14 мая в 20:17
Гамуле только не говори об этом))))
Sully
Sully
   152 / 840
14 мая в 20:14
через годик Яя Туре возглавит спартак, приведет туда пару десятков зулусов.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
14 мая в 20:10
Пусть болелы Тамбова просто порадуются играм в РПЛ .
Удачи Тамбову .
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
14 мая в 20:09
Этого чудака в недостаточно изолированной палате содержат.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
14 мая в 20:07
По-моему то, что рассказывает Селюк - мечта Федуна) И она может сбыться)
handreb
handreb
   67 / 840
14 мая в 20:06
ЯЯ вроде на укроину собрался.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
14 мая в 20:03
Тамбов Африкэн Юнайтед будет!
mangoх12
mangoх12
   26 / 840
14 мая в 20:02
Федун нерно курит
Albasin
Albasin
   17 / 840
14 мая в 20:02
Хватит негров тарасовских в чемпионате.
cska plus
cska plus
   3 / 840
14 мая в 19:57
Негров предлагай федуну, он за ценой не постоит.
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