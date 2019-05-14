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Асхабадзе: «У Цорна нет опыта работы в футбольном клубе»

14 мая 2019, 18:42

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал назначение на эту должность Томаса Цорна.

С Цорном лично не знаком. Единственное, что знаю – он является матч-агентом. Занимается организацией сборов для клубов и национальных команд, проводит товарищеские матчи. Посмотрим, как у него сложится в «Спартаке». Специалист он молодой, ожидать можно всякого.

Опыта работы в футбольном клубе у Томаса нет, а это совершенно другое направление. Знаю многих матч-агентов, знаю, чем они занимаются и могу сказать, что их деятельность совершенно отличается от специфики работы на административной должности в клубе.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
15 мая в 02:32
    МКС
    МКС
       30 / 840
    14 мая в 22:58
    Знаю одного чувака

    Тот вообще на матроса учился
    Гавроша
    Гавроша
       21 / 840
    14 мая в 22:26
    Его по другой причине позвали.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       298 / 840
    14 мая в 22:07
    У Массимо тоже не было опыта , и что ? ))
    Evilhuman
    Evilhuman
       102 / 840
    14 мая в 20:38
    В спаме всё без опыта, но этот хотя бы со связями
    kust07
    kust07
       361 / 840
    14 мая в 20:20
    Зато у Цорна есть подвязки
    pomor45
    pomor45
       62 / 840
    14 мая в 20:17
    Федун решил, что опытные профессионалы, приносящие одно чемпионство за 16 лет, приносят слишком большие издержки. Для таких достижений вполне достаточно "цорнов". По крайней мере до 100-летнего юбилея Спартака.
    RIR68
    RIR68 ответил Сергей Саныч
       196 / 840
    14 мая в 20:10
    С чего-то все начинают. Кто-то с работы переводчика и таксиста.
    газелиста-сутенёра)
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
       37 / 840
    14 мая в 20:03
    В команде непрофессионалов опыт особо не нужен.
    Footbolista
    Footbolista
       32 / 840
    14 мая в 19:45
    «Для того чтобы стать классным жокеем, совсем не обязательно до этого быть лошадью»
    Арриго Сакки.
    КАМЮ
    КАМЮ
       247 / 840
    14 мая в 19:44
    Вот и потренеруется.
    Сначала на свинках
    КАМЮ
    КАМЮ ответил pomor45
       247 / 840
    14 мая в 19:42
    Отсутствие коррупционного опыта можно признать положительным фактором.
    Подобный опыт, в СпаМе,- дело быстро наживное
    Denkuz
    Denkuz
       86 / 840
    14 мая в 19:38
    Бардака в тарасовке только больше будет.
    pomor45
    pomor45
       62 / 840
    14 мая в 19:26
    Отсутствие коррупционного опыта можно признать положительным фактором.
    Байкал-38
    Байкал-38
       10 / 840
    14 мая в 19:22
    А зачем Спартаку профессионалы с опытом?
    Тот может в Спартаке всё наладить, а Федуну это не надо.
    Aerobniy
    Aerobniy
       183 / 840
    14 мая в 19:03
    Зато у папы Цорна очень много опыта, денег и административного ресурса.
    Союзник противников
    Союзник противников
       25 / 840
    14 мая в 19:02
    А у тебя был? Он сможет добивать команду не хуже тебя!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       24 / 840
    14 мая в 18:58
    Федуну и не нужен его опыт, ему нужны его родственные связи
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       52 / 840
    14 мая в 18:57
    Если выведет спартак в ФНЛ, то это будет отличный для него опыт
    11-и метровый
    11-и метровый
       23 / 840
    14 мая в 18:54
    А в спартаке разве есть у кого опыт работы?
    cska plus
    cska plus
       3 / 840
    14 мая в 18:51
    Ерунда, научится, так думает федун.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       6 / 840
    14 мая в 18:50
    С чего-то все начинают.
    Кто-то с работы переводчика и таксиста.
    ДСА
    ДСА
       89 / 840
    14 мая в 18:43
    Дорогой и ненужный работник.
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