Асхабадзе: «У Цорна нет опыта работы в футбольном клубе»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал назначение на эту должность Томаса Цорна.

С Цорном лично не знаком. Единственное, что знаю – он является матч-агентом. Занимается организацией сборов для клубов и национальных команд, проводит товарищеские матчи. Посмотрим, как у него сложится в «Спартаке». Специалист он молодой, ожидать можно всякого.

Опыта работы в футбольном клубе у Томаса нет, а это совершенно другое направление. Знаю многих матч-агентов, знаю, чем они занимаются и могу сказать, что их деятельность совершенно отличается от специфики работы на административной должности в клубе.