Червиченко: «У Цорна может быть ограничитель в „Спартаке“ в лице Федуна»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал перестановки в руководстве «красно-белых».

Во вторник было объявлено о назначении генеральным директором «Спартака» Томаса Цорна.

Не могу ничего сказать о Цорне, так как я с ним никогда не общался, никаких дел с ним не имел, но говорят, что он неплохой юрист, не более того. Не знаю, насколько это будет для «Спартака» эффективно: иногда бывает, что человек, который вливается с чистого листа, хорошо себя проявляет.

Но мне кажется, что в том болоте, в которое сейчас превратился «Спартак», будет тяжело выгребать одному, тем более, когда ты не можешь принимать какие-то кардинальные решения сам. Даже если он талантливый парень, скорее всего, у него будут определенные ограничители в виде хозяина клуба, который может что-нибудь учудить, что было уже не раз.