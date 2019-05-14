Червиченко: «У Цорна может быть ограничитель в „Спартаке“ в лице Федуна»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал перестановки в руководстве «красно-белых».
Во вторник было объявлено о назначении генеральным директором «Спартака» Томаса Цорна.
Не могу ничего сказать о Цорне, так как я с ним никогда не общался, никаких дел с ним не имел, но говорят, что он неплохой юрист, не более того. Не знаю, насколько это будет для «Спартака» эффективно: иногда бывает, что человек, который вливается с чистого листа, хорошо себя проявляет.
Но мне кажется, что в том болоте, в которое сейчас превратился «Спартак», будет тяжело выгребать одному, тем более, когда ты не можешь принимать какие-то кардинальные решения сам. Даже если он талантливый парень, скорее всего, у него будут определенные ограничители в виде хозяина клуба, который может что-нибудь учудить, что было уже не раз.
«Я не думал, что футболисты лезут в такие дела, — отметил он. — Мы тоже между собой раньше говорили: „Тренер ничего не понимает“. Я от одного большого спартаковского функционера узнал, а потом переспросил у Наиля Измайлова (бывший вице-президент клуба — прим. ред.): „Правда, что Каррера попросил вас с Сергеем Родионовым не лететь с командой на выезды? Сами летайте, но без команды“. Он подтвердил. Тогда я понимаю, что они пешки, если тренер говорит руководителю клуба, чтобы тот в самолет не заходил. Получается, что если они соглашаются, то они пустышки на самом деле. Поэтому команда и развалилась на глазах».
Как рассказал Ловчев, Глушаков в беседе с ним отрицал причастность к сливу Карреры. «Глушаков, с которым я, кстати, дружу, всегда говорил, что этого не было. Если это не подстава и не монтаж, то это плохо, потому что все это мы сегодня видим в игре „Спартака“», — сказал Ловчев.
Собеседник отметил, что президент клуба Леонид Федун неправ, перебрасывая модель функционирования нефтяного бизнеса на футбол. «Если Федун думает, что законы, которые позволили ему заработать большие деньги в нефтяной промышленности, точно так же могут работать в футболе, то он глубоко ошибается, — продолжил ветеран клуба. — У меня перед глазами другой пример: Николай Петрович Старостин, который атмосфере и взаимоотношениям отдавал больше 50% успеха команды».
«Все мы что-то творили, но мы все были для него любимыми детьми, которых он увещевал и воспитывал. Сегодня о воспитании речь не идет. Мы всегда сравниваем „Спартак“ с ЦСКА и видим, что у армейцев тихо, а у „Спартака“ — истории с Каррерой, Глушаковым, Аязом Гулиевым. Мы видим, что модель управления, которую выбрал Федун, не работает», — считает Ловчев.
В пример первого неудачного назначения Ловчев привел Первака: «Как подтверждение того, что он выбрал такую модель, могу назвать назначение Первака генеральным директором. И он его назвал кризисным менеджером, потому что он человек из бизнеса, там такие люди выравнивают все, а здесь все совершенно по-другому».
«Неправильно, может, напрашиваться, но думаю, что такие люди, как я, как Никита Симонян, могли бы принести пользу клубу — хотя бы с точки зрения внутренней атмосферы, а финансами, наверное, должны заниматься другие люди», — заключил он.
«Я не думал, что футболисты лезут в такие дела, — отметил он. — Мы тоже между собой раньше говорили: „Тренер ничего не понимает“. Я от одного большого спартаковского функционера узнал, а потом переспросил у Наиля Измайлова (бывший вице-президент клуба — прим. ред.): „Правда, что Каррера попросил вас с Сергеем Родионовым не лететь с командой на выезды? Сами летайте, но без команды“. Он подтвердил. Тогда я понимаю, что они пешки, если тренер говорит руководителю клуба, чтобы тот в самолет не заходил. Получается, что если они соглашаются, то они пустышки на самом деле. Поэтому команда и развалилась на глазах».
Как рассказал Ловчев, Глушаков в беседе с ним отрицал причастность к сливу Карреры. «Глушаков, с которым я, кстати, дружу, всегда говорил, что этого не было. Если это не подстава и не монтаж, то это плохо, потому что все это мы сегодня видим в игре „Спартака“», — сказал Ловчев.
Собеседник отметил, что президент клуба Леонид Федун неправ, перебрасывая модель функционирования нефтяного бизнеса на футбол. «Если Федун думает, что законы, которые позволили ему заработать большие деньги в нефтяной промышленности, точно так же могут работать в футболе, то он глубоко ошибается, — продолжил ветеран клуба. — У меня перед глазами другой пример: Николай Петрович Старостин, который атмосфере и взаимоотношениям отдавал больше 50% успеха команды».
«Все мы что-то творили, но мы все были для него любимыми детьми, которых он увещевал и воспитывал. Сегодня о воспитании речь не идет. Мы всегда сравниваем „Спартак“ с ЦСКА и видим, что у армейцев тихо, а у „Спартака“ — истории с Каррерой, Глушаковым, Аязом Гулиевым. Мы видим, что модель управления, которую выбрал Федун, не работает», — считает Ловчев.
В пример первого неудачного назначения Ловчев привел Первака: «Как подтверждение того, что он выбрал такую модель, могу назвать назначение Первака генеральным директором. И он его назвал кризисным менеджером, потому что он человек из бизнеса, там такие люди выравнивают все, а здесь все совершенно по-другому».
«Неправильно, может, напрашиваться, но думаю, что такие люди, как я, как Никита Симонян, могли бы принести пользу клубу — хотя бы с точки зрения внутренней атмосферы, а финансами, наверное, должны заниматься другие люди», — заключил он.