Билялетдинов: «Карпин просто подсиживал Эмери»

Экс-полузащитник «Спартака» рассказал о периоде, когда главным тренером «красно-белых» был , а занимал должность генерального директора клуба.

Вот ещё вопрос, который не даёт мне покоя. Почему со стороны Карпина не было никакой помощи Эмери? В тот момент, когда бразильскую шайку-лейку нужно было жёстко приструнить. Вместе с МакГиди, который бузить начал. Но возникает и второй вопрос – почему русский костяк, включая меня, не вступился за тренера, не надавал этим ребятам по башке?

Все отстранились? Ну да. Ситуация-то пикантная. Это с нашими можно разобраться по-мужски. А иностранцев попробуй пальцем тронь. У людей такие контракты, что тебя же крайним сделают. Или по судам затаскают. Карпин на тренировках стоял в уголке, видел, что происходит, но не вмешивался. Хотя на правах генерального директора клуба обязан был принять меры. Кого-то оштрафовать, объяснить, что так себя вести нельзя. А он просто подсиживал Эмери. Не был заинтересован в его успешной работе.

Да, думаю, Эмери это понимал. Особой коммуникации между ними не было. Карпин показывал: мол, смотрите, меня за второе место сняли, привезли варяга, и вот результат. А Эмери, столкнувшись с трудностями, растерялся. Он привык, что за границей слово тренера – закон. Там не надо игроков уговаривать, заставлять, подгонять. Я сейчас даже не про Англию с Испанией. В Литве – то же самое. Сказали бежать – все бегут. Как заведённые! Никто не валяет дурака. А в «Спартаке» Эмери просил Магкиди: «Пожалуйста, подай угловой». Тот мотал головой: «Не хочу!» Эмери: «Айден, прошу тебя». В ответ: «Фак, фак, фак…» Абсурд!

Мне Унаи очень нравился. Фанатик! Тренировки интересные. Вся работа заточена под комбинационный футбол. Вот вы обращали внимание, как сегодня в европейских топ-клубах играют вратари? Никто не пуляет мяч вперёд, атаку начинают ногами. Этого же в «Спартаке» требовал от вратарей Эмери. Чтоб точно пасовали во фланги, и верхом, и низом. А впереди – полная импровизация. Говорил Хурадо, Джано и мне: «Вы отвечаете за креатив, но строго к своей позиции не привязаны. Можете меняться флангами». Я появлялся то слева, то справа, то в центре.