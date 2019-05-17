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Билялетдинов: «Карпин просто подсиживал Эмери»

17 мая 2019, 02:07

Экс-полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов рассказал о периоде, когда главным тренером «красно-белых» был Унаи Эмери, а Валерий Карпин занимал должность генерального директора клуба.

Вот ещё вопрос, который не даёт мне покоя. Почему со стороны Карпина не было никакой помощи Эмери? В тот момент, когда бразильскую шайку-лейку нужно было жёстко приструнить. Вместе с МакГиди, который бузить начал. Но возникает и второй вопрос – почему русский костяк, включая меня, не вступился за тренера, не надавал этим ребятам по башке? 

Все отстранились? Ну да. Ситуация-то пикантная. Это с нашими можно разобраться по-мужски. А иностранцев попробуй пальцем тронь. У людей такие контракты, что тебя же крайним сделают. Или по судам затаскают. Карпин на тренировках стоял в уголке, видел, что происходит, но не вмешивался. Хотя на правах генерального директора клуба обязан был принять меры. Кого-то оштрафовать, объяснить, что так себя вести нельзя. А он просто подсиживал Эмери. Не был заинтересован в его успешной работе. 

Да, думаю, Эмери это понимал. Особой коммуникации между ними не было. Карпин показывал: мол, смотрите, меня за второе место сняли, привезли варяга, и вот результат. А Эмери, столкнувшись с трудностями, растерялся. Он привык, что за границей слово тренера – закон. Там не надо игроков уговаривать, заставлять, подгонять. Я сейчас даже не про Англию с Испанией. В Литве – то же самое. Сказали бежать – все бегут. Как заведённые! Никто не валяет дурака. А в «Спартаке» Эмери просил Магкиди: «Пожалуйста, подай угловой». Тот мотал головой: «Не хочу!» Эмери: «Айден, прошу тебя». В ответ: «Фак, фак, фак…» Абсурд! 

Мне Унаи очень нравился. Фанатик! Тренировки интересные. Вся работа заточена под комбинационный футбол. Вот вы обращали внимание, как сегодня в европейских топ-клубах играют вратари? Никто не пуляет мяч вперёд, атаку начинают ногами. Этого же в «Спартаке» требовал от вратарей Эмери. Чтоб точно пасовали во фланги, и верхом, и низом. А впереди – полная импровизация. Говорил Хурадо, Джано и мне: «Вы отвечаете за креатив, но строго к своей позиции не привязаны. Можете меняться флангами». Я появлялся то слева, то справа, то в центре. 

Напомним, лондонский «Арсенал» Эмери 29 мая сыграет в финале Лиги Европы с «Челси». Экс-наставник «Спартака» стал первым тренером в истории, которому удалось в 4-й раз вывести свою команду в финал ЛЕ/Кубка УЕФА.

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Все комментарии
paranormalic
paranormalic
17 мая в 17:25
Беляш разбушевался )))
Denkuz
Denkuz
   91 / 843
17 мая в 17:00
Билялетдинов такую пургу несет на почве неудавшейся карьеры.
Twisted
Twisted
17 мая в 15:09
Нут вот оно и к лучшему для Эмери получилось
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
17 мая в 14:23
Элементарная зависть Беляша гложет, Карпин как футболист чего-то добился, а он нет.
Alpribas
Alpribas
   76 / 843
17 мая в 14:11
Эмери тренер с мировым именем, Карпин тренер пердивной команды, как он мог его подсидеть?
ekliziast
ekliziast ответил Морозовский
   393 / 843
17 мая в 14:05
Биляш сливает Карпина
Биля может слить только фекалии в унитазе.
Denkuz
Denkuz
   91 / 843
17 мая в 13:43
Эмери просто сразу надоело в свинарнике ерундой заниматься.
Морозовский
Морозовский ответил LOpp
   7 / 843
17 мая в 11:26
Эмери заматерел в Спартаке и пошел громить всех в ЛЕ
Это заслуга Дзюбы!
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
17 мая в 11:24
Биляш сливает Карпина
LOpp
LOpp
   16 / 843
17 мая в 10:39
Эмери заматерел в Спартаке и пошел громить всех в ЛЕ
cska1948
cska1948
   114 / 843
17 мая в 10:06
Для меня в словах Динияра, об отношении Карпина к Эмери, ни чего нового нет. Я говорил, что Карпин съест Эмери ещё тогда. Но ребята из Тарасовки не верили и крутили пальцем у виска.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
17 мая в 09:36
В нынешнем "Спартаке" все так себя ведут.Если уж зятька Федуна смогли сожрать,а уж какой талант и гений был Юхан Гераскин!!!
cevin cigan
cevin cigan
   70 / 843
17 мая в 08:57
Да читая вью Волеры,не трудно догадаться,что он вредный тип.
Albasin
Albasin
   17 / 843
17 мая в 08:49
Кто сейчас Эмери и кто сейчас Карпин.
ekliziast
ekliziast
   393 / 843
17 мая в 08:12
Вот оно в чём дело . Оказывается во всём виноват Карпин. Билю из всех команд гнали как паршивую овцу , а виноват Карпин. Биля обленился , что еле ноги по полю передвигал , а бразилы виновны. Парень , ведь ты сам дерьно, а ищешь оправдание во всех кроме самого себя.Закономерность, чем хуже играет футболист , тем больше разговаривает и обливает грязью.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   303 / 843
17 мая в 07:57
Туповатый паренёк, иностранцы те же люди, ан нет, своих приструнивать можно, у них контракта нет и по судам они таскать не будут, а иностранцам даже устную взбучку не устроить? Наверн просто испугался, что шотландец его пинками под стол загонит
Denkuz
Denkuz
   91 / 843
17 мая в 07:57
В спартаке бойня и грызня никогда не прекратятся, это было в советские времена, в 90-е, это есть и сейчас. Команда такая, что поделаешь.
makkie
makkie
   18 / 843
17 мая в 07:41
Да уж, Эмери попал в Спартак, а такое ощущение что в серпентарий.
Но именно при Унаи команда реально ИГРАЛА в футбол, а не мучилась на поле как сейчас.
А Комбаров и вовсе выдал лучший отрезок в карьере - носился по бровке, делал точные навесы, постоянно обострял.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
17 мая в 04:48
Во всем виноват Валера.
mortid
mortid
   158 / 843
17 мая в 04:36
«Ритеряй», походу мозги там и потерял )))
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
17 мая в 02:47
Динияра слишком много последнее время , очень на заказ похоже.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   185 / 843
17 мая в 02:28
Ну и клоповник в Спартаке....
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