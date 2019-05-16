Семак: «Уход Паредеса? Никто не обещал, что будет легко»

Главный тренер «Зенита» в эфире «Радио „Зенит“» прокомментировал переход хавбека в ПСЖ .

Насколько ключевым событием стал уход Паредеса? Никто не обещал, что будет легко. Мы закончили первую часть на первом месте. Уменьшать заслуги ребят, которые играли, нельзя. Я всегда говорил, что если есть возможность проявить себя в более сильном клубе, ей нельзя не воспользоваться. Новички нам добавили баланса. Они повлияли на качество игры. А на результат… Мы ведь и были первыми.