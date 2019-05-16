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Семак: «Уход Паредеса? Никто не обещал, что будет легко»

16 мая 2019, 16:18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Радио „Зенит“» прокомментировал переход хавбека Леандро Паредеса в ПСЖ

Насколько ключевым событием стал уход Паредеса? Никто не обещал, что будет легко. Мы закончили первую часть на первом месте. Уменьшать заслуги ребят, которые играли, нельзя. Я всегда говорил, что если есть возможность проявить себя в более сильном клубе, ей нельзя не воспользоваться. Новички нам добавили баланса. Они повлияли на качество игры. А на результат… Мы ведь и были первыми.

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Все комментарии
Danrog
Danrog
   97 / 840
17 мая в 09:02
Паредес ничего не дал Зениту, играл с ленцой.
Alpribas
Alpribas
   76 / 840
16 мая в 20:50
Ели сплавили, дорого.
Denkuz
Denkuz
   86 / 840
16 мая в 19:08
Хоть не продешевили за эту серость.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
16 мая в 17:14
Удачно продали.
Albasin
Albasin
   17 / 840
16 мая в 16:30
Нравится полировать лавку в ПСЖ, пусть полирует, не велика потеря.
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