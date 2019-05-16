Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире радиостанции «Радио „Зенит“» в шуточной форме ответил на вопрос о распределении ролей в тренерском штабе его команды.
Даю задание своему помощнику де Оливейре, он и работает. Начальник должен спать, а помощник работать. У нас такое распределение ролей. Я сплю - все работают.
Тренер должен решать поставленные задачи, но каким образом - это другой вопрос. В одной команде нужно найти подход в плане человечности, в другой - наоборот. Задача тренера - поставить себя в команде и найти подход к игрокам.
Ранее Семак прокомментировал победу своей команды в чемпионате России.
Семак спит и все спят - работает Дзюба.
Спит Дзюба - все прячут деньги, чтобы Дзюба в ночь больше не работал.
Семак спит и все спят - работает Дзюба.
Спит Дзюба - все прячут деньги, чтобы Дзюба в ночь больше не работал.
Не рано ли ему дифирамбы поют, похоже звездняк поймал.
Не рано ли ему дифирамбы поют, похоже звездняк поймал.