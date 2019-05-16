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Семак: «Я сплю - все работают. Такое у нас распределение ролей»

16 мая 2019, 17:56

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире радиостанции «Радио „Зенит“» в шуточной форме ответил на вопрос о распределении ролей в тренерском штабе его команды.

Даю задание своему помощнику де Оливейре, он и работает. Начальник должен спать, а помощник работать. У нас такое распределение ролей. Я сплю - все работают.

Тренер должен решать поставленные задачи, но каким образом - это другой вопрос. В одной команде нужно найти подход в плане человечности, в другой - наоборот. Задача тренера - поставить себя в команде и найти подход к игрокам.

Ранее Семак прокомментировал победу своей команды в чемпионате России.

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Aerobniy
Aerobniy ответил Морозовский
   178 / 843
17 мая в 16:45
Когда начнётся Лига Чемпионов, Семака начнут преследовать кошмарные сны.
Хорошо, что спартаку это не светит.
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
17 мая в 09:23
Когда начнётся Лига Чемпионов, Семака начнут преследовать кошмарные сны.
Fleischjager
Fleischjager
   508 / 843
17 мая в 00:07
спи Сергей Богданович перед ЛЧ нужно серьезно выспаться УДАЧИ ТЕБЕ И ЗЕНИТУ
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 843
16 мая в 23:19
Семак спит - все работают.
Семак спит и все спят - работает Дзюба.
Спит Дзюба - все прячут деньги, чтобы Дзюба в ночь больше не работал.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
16 мая в 23:18
Спит,спит,а кур бачит.
Ruslik1982
Ruslik1982
   138 / 843
16 мая в 23:09
хорошо что купили Азмуна, а то так бы и спали на 5-ом месте. единственный кто затащил конец сезона
Tostao
Tostao
   128 / 843
16 мая в 22:12
По некоторым матчам казалось, что он действительно спал.
Не рано ли ему дифирамбы поют, похоже звездняк поймал.
handreb
handreb
   66 / 843
16 мая в 21:50
Можно спать и быть чемпионом и не спать, а быть на четвертом и пятом месте.
Wolf77785
Wolf77785 ответил VV V
   299 / 843
16 мая в 21:46
Что-то неудачно он пошутил....и сейчас мне вообще стыдно, что Семак играл в ЦСКА, превратился в государственного чиновника расхитителя общих финансов России.
мне тоже стыдно, что он там играл..
VV V
VV V
   306 / 843
16 мая в 21:28
Что-то неудачно он пошутил....и сейчас мне вообще стыдно, что Семак играл в ЦСКА, превратился в государственного чиновника расхитителя общих финансов России.
pomor45
pomor45
   63 / 843
16 мая в 21:18
В РПЛ выспался неплохо. Теперь спокойного сна в ЛЧ.
wingback
wingback
   168 / 843
16 мая в 21:05
фидун спит - судейки работают, спасая спартак от очередного позора...
Absinthe3
Absinthe3
   62 / 843
16 мая в 20:32
Я сплю - все работают. Первая же черная полоса Зенита - и этот текст будут копировать и копировать. Я думал Семак поумнее
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
16 мая в 20:27
Ну прямо как у Фергюссона в МЮ старых-добрых времен.
Лена Младова
Лена Младова
   368 / 843
16 мая в 20:20
На унитазе речь готовил, что ли?)))
rubinovyi2
rubinovyi2
   325 / 843
16 мая в 20:11
Придет время и припомнят ему эту шуточку,отмываться будет не успевать.(
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
16 мая в 18:40
А в спартаке Кононов даже когда работает спит.
Gallardo27
Gallardo27
   669 / 843
16 мая в 18:39
В каждой шутке есть доля шутки!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   201 / 843
16 мая в 18:28
заметно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   22 / 843
16 мая в 18:28
Рановато Семак так шутит, месяцев 5 назад действительно казалось, что он спал))
drug01
drug01
   124 / 843
16 мая в 18:22
Рано задрал нос!
cska plus
cska plus
   3 / 843
16 мая в 18:17
Лишь бы не зазведился Богданыч.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Denkuz
   298 / 843
16 мая в 18:14
Это он так шутит?
Понтуется.....
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   298 / 843
16 мая в 18:11
Так было сказано за долго до тебя одним "большим" человеком в нашей стране. Так что, симачок, не надо себе приписывать "выдающихся речей".
Denkuz
Denkuz
   91 / 843
16 мая в 18:00
Это он так шутит?
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