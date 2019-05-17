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Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек»

17 мая 2019, 01:29

Экс-полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о бывшем наставнике «красно-белых» Валерии Карпине.

Есть люди, которые могут быть неприятны. К сожалению, мне попался именно такой начальник. Вот неприятен мне Карпин! Подчёркиваю – как человек, а не тренер. 

Когда это почувствовал? Да с первого дня. Как разговаривает, как ведёт себя, как позиционирует. Знаю, в личных беседах Карпин говорил: «Билл меня не боится». А я искренне не понимаю – с какой стати должен бояться тренера? Его нужно уважать, слушать. При чём здесь страх? Сейчас задумываюсь – наверное, надо было пересилить себя, подстроиться, загнать в кожуру. Но это с одной стороны. С другой, если всё копить в себе, рано или поздно нарыв лопнет. В общем, я вёл себя так, как считал нужным. Честно и открыто. Но оказался не в том месте и не в то время. 

Кто ещё в «Спартаке» демонстративно не боялся Карпина? 

Разве что Дзюба. Они вообще похожи. Взрывные, острые на язычок. Может, потому и конфликтовали. Как раз в тот период Артём начал стабильно забивать. Это и спасло. Не было бы голов – тоже сидел бы на лавке. Вне зависимости от того, какую пользу приносил бы на поле. 

Кого Валерий Георгиевич называл «коряга» и «мешок с говном»? Вас? 

Нет. Но другие наслушались всякого. Мне не нравится, когда тренер публично позволяет такие высказывания в адрес собственных футболистов. Всё ведь зависит от тона. Если в шутку назовёшь игрока корягой, никто не обидится. Но зачем взрослых людей оскорблять, унижать? Зачем матом проводить установки, разборы матчей? 

Пара советов футболисту, который идёт к тренеру Карпину? Как себя вести, чтоб с ним сработаться?

Помалкивать. Что бы он ни говорил, не надо реагировать, огрызаться. Лучше смотреть в пол. И бояться. Впрочем, нет, переформулирую. Показывать трепет!

Ранее игрок «Урала» Сергей Брызгалов сравнил Карпина и другого экс-наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   94 / 843
17 мая в 14:36
Зачем об этом орать на весь свет, Билялетдинов вызывает неприятные чувства.
Кайзер Созе
Кайзер Созе
   720 / 843
17 мая в 14:27
Из интервью понял, Карпин фанат БДСМа!
Константин Белых
Константин Белых
   127 / 843
17 мая в 10:49
Вот тебе бездарь молчать бы лучше..Таких звезд как Биля надо во вторую лигу мячи подавать. Вас не материть и не орать на вас так и получится такие как Глушак. По мне дак в Спартак лучше кроющий вас всех бешеным матом Карпин чем тихий интеллигент Кононов которому разве что девушек в балете тренировать.. Карпин-лучший наш игрок 90-х.. А вот Биля без протэже своего папаши не стоил бы трех копеек. .
kind pennywise
kind pennywise
   568 / 843
17 мая в 10:48
кю-ник надо было на х поломать ему
cska1948
cska1948 ответил ОВВ74
   114 / 843
17 мая в 10:17
вопрос по чему Семак не объединил Уфу?
Если бы при Семаке Уфа плохо играла, то кто бы пригласил его в Зенит?. Уфа при Семаке показывала футбол того уровня, на который были способны игроки команды. Или вы что-то знаете про склоки, дрязги, подобные тарасовским, в Уфе при Семаке?
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
17 мая в 09:34
Карпин всегда работает на себя,это его жизненный принцип.Тем и привлекает внимание.
minai
minai
   290 / 843
17 мая в 09:05
Не знаю, кто там закинутый тренер, а кто мешок, но при Карпине Спартак всё время боролся за 1-е место в чемпионате.
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
17 мая в 08:53
Стыдно, что в спартаке такие отношения, как в стройбатовской казарме.
Гавроша
Гавроша ответил 311
   20 / 843
17 мая в 08:22
С Валерой надо на его языке разговаривать! "Валера, иди сюда, enт! Ладно шучу, верим!")
Вот денисов ему и объяснил, да тому не понравилось.
Гавроша
Гавроша ответил Danrog
   20 / 843
17 мая в 08:22
Опять о свиных скандалах, у них футбол когда начнется?
Так это и есть их футбол, а после их матчей тоже всегда скандалы, уж слишком 12 игроки расходятся. Но мазут все замажет.
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
17 мая в 08:20
    ОВВ74
    ОВВ74 ответил Caniggia
       590 / 843
    17 мая в 08:08
    А я верю Биллу. Давно заметил по интервью Карпина его грубый цинизм, эгоизм, холодность и бесконечное высокомерие. К таким типам народ никогда не потянется. А значит, никогда Карпин не будет сильным тренером, а будет как всегда, так себе, тренеришкой, физруком, никогда он вокруг себя команду не объединит (как Семак, например), никогда не будет пользоваться он авторитетом у игроков, никогда команда на поле не выйдет играть за тренера. Он нулевой психолог, а без психологии команды не будет, не будет единого коллектива. Почему никогда? Потому что люди в его возрасте уже не меняются. Это человек без души. Он не притягивает, а отталкивает людей. Так что мне жаль Ростов. С Карпиным - это вечный середняк!
    вопрос по чему Семак не объединил Уфу?
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответил Caniggia
       303 / 843
    17 мая в 08:04
    А я верю Биллу. Давно заметил по интервью Карпина его грубый цинизм, эгоизм, холодность и бесконечное высокомерие. К таким типам народ никогда не потянется. А значит, никогда Карпин не будет сильным тренером, а будет как всегда, так себе, тренеришкой, физруком, никогда он вокруг себя команду не объединит (как Семак, например), никогда не будет пользоваться он авторитетом у игроков, никогда команда на поле не выйдет играть за тренера. Он нулевой психолог, а без психологии команды не будет, не будет единого коллектива. Почему никогда? Потому что люди в его возрасте уже не меняются. Это человек без души. Он не притягивает, а отталкивает людей. Так что мне жаль Ростов. С Карпиным - это вечный середняк!
    А мне кажется наоборот - Семака уважали, где бы он ни играл и сейчас уважают, но биться именно за него возможно никто и не будет, а должны ли?
    А за топов вроде Луческу и Манчини бились? Нет, полный провал
    за Семака "не бьются" - чемпионы
    Danrog
    Danrog
       99 / 843
    17 мая в 08:01
    Опять о свиных скандалах, у них футбол когда начнется?
    Faustello
    Faustello
       23 / 843
    17 мая в 07:36
    Беляш лучше бы в футбол играть научился.
    Вью ни о чём.
    Волера бох флеш интервью - пусть тренирует.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил Caniggia
       289 / 843
    17 мая в 06:22
    А я верю Биллу. Давно заметил по интервью Карпина его грубый цинизм, эгоизм, холодность и бесконечное высокомерие. К таким типам народ никогда не потянется. А значит, никогда Карпин не будет сильным тренером, а будет как всегда, так себе, тренеришкой, физруком, никогда он вокруг себя команду не объединит (как Семак, например), никогда не будет пользоваться он авторитетом у игроков, никогда команда на поле не выйдет играть за тренера. Он нулевой психолог, а без психологии команды не будет, не будет единого коллектива. Почему никогда? Потому что люди в его возрасте уже не меняются. Это человек без души. Он не притягивает, а отталкивает людей. Так что мне жаль Ростов. С Карпиным - это вечный середняк!
    А Ростов без Карпина ?
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       103 / 843
    17 мая в 04:35
    Неприятен как человек и не состоятелен как тренер.
    cska plus
    cska plus
       3 / 843
    17 мая в 04:29
    Одно словл - свинья.
    Остапчук 67
    Остапчук 67 ответил Caniggia
       567 / 843
    17 мая в 04:12
    А я верю Биллу. Давно заметил по интервью Карпина его грубый цинизм, эгоизм, холодность и бесконечное высокомерие. К таким типам народ никогда не потянется. А значит, никогда Карпин не будет сильным тренером, а будет как всегда, так себе, тренеришкой, физруком, никогда он вокруг себя команду не объединит (как Семак, например), никогда не будет пользоваться он авторитетом у игроков, никогда команда на поле не выйдет играть за тренера. Он нулевой психолог, а без психологии команды не будет, не будет единого коллектива. Почему никогда? Потому что люди в его возрасте уже не меняются. Это человек без души. Он не притягивает, а отталкивает людей. Так что мне жаль Ростов. С Карпиным - это вечный середняк!
    И по Семаку согласен.
    Он будучи игроком часто провоцировал соперников, когда судья не видел.
    Сейчас просто стал сдерживаться, а Карпин считает себя равным Моуриньо.
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       794 / 843
    17 мая в 04:03
    Но впечатление ему удается производить.
    Федуну несколько лет лапшу на уши вешал.
    Странно, что его в "Ростове" сразу не просекли.
    Василий 50
    Василий 50
       459 / 843
    17 мая в 03:55
    Многим он неприятен...
    Да и не тренер он вовсе.
    А вот самооценка завышена.
    311
    311
       74 / 843
    17 мая в 03:02
    С Валерой надо на его языке разговаривать! "Валера, иди сюда, enт! Ладно шучу, верим!")
    kust07
    kust07
       372 / 843
    17 мая в 02:36
    Есть такое в Карпине,человек с гнильцом
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Caniggia
       185 / 843
    17 мая в 02:34
    По поводу Карпина, полностью с Вами согласен.По поводу Семака-нет.
    Caniggia
    Caniggia
       42 / 843
    17 мая в 02:14
    А я верю Биллу. Давно заметил по интервью Карпина его грубый цинизм, эгоизм, холодность и бесконечное высокомерие. К таким типам народ никогда не потянется. А значит, никогда Карпин не будет сильным тренером, а будет как всегда, так себе, тренеришкой, физруком, никогда он вокруг себя команду не объединит (как Семак, например), никогда не будет пользоваться он авторитетом у игроков, никогда команда на поле не выйдет играть за тренера. Он нулевой психолог, а без психологии команды не будет, не будет единого коллектива. Почему никогда? Потому что люди в его возрасте уже не меняются. Это человек без души. Он не притягивает, а отталкивает людей. Так что мне жаль Ростов. С Карпиным - это вечный середняк!
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 843
    17 мая в 02:09
    Вот уже и до Карпина добрались,одного Глушакова им мало.
    Albasin
    Albasin
       17 / 843
    17 мая в 01:53
    Пошто Волеру обижаете, он пердивный ростов тренерует.
    clop
    clop
       84 / 843
    17 мая в 01:51
    Биля так и не ответил на вопрос "Кого Валерий Георгиевич называл «мешок с г*****»?" Теперь долго не усну, буду отгадывать загадку. Практически каждый спартач подходит под такое определение.
    Шишанутый
    Шишанутый
       13 / 843
    17 мая в 01:51
    Что то много в последнее время на Карпина стали поливать помои! Видимо идет пиар по его очерненею. Интересно кто за всем этим стоит?
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