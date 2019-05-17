Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек»

Экс-полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о бывшем наставнике «красно-белых» Валерии Карпине.
Есть люди, которые могут быть неприятны. К сожалению, мне попался именно такой начальник. Вот неприятен мне Карпин! Подчёркиваю – как человек, а не тренер.
Когда это почувствовал? Да с первого дня. Как разговаривает, как ведёт себя, как позиционирует. Знаю, в личных беседах Карпин говорил: «Билл меня не боится». А я искренне не понимаю – с какой стати должен бояться тренера? Его нужно уважать, слушать. При чём здесь страх? Сейчас задумываюсь – наверное, надо было пересилить себя, подстроиться, загнать в кожуру. Но это с одной стороны. С другой, если всё копить в себе, рано или поздно нарыв лопнет. В общем, я вёл себя так, как считал нужным. Честно и открыто. Но оказался не в том месте и не в то время.
Кто ещё в «Спартаке» демонстративно не боялся Карпина?
Разве что Дзюба. Они вообще похожи. Взрывные, острые на язычок. Может, потому и конфликтовали. Как раз в тот период Артём начал стабильно забивать. Это и спасло. Не было бы голов – тоже сидел бы на лавке. Вне зависимости от того, какую пользу приносил бы на поле.
Кого Валерий Георгиевич называл «коряга» и «мешок с говном»? Вас?
Нет. Но другие наслушались всякого. Мне не нравится, когда тренер публично позволяет такие высказывания в адрес собственных футболистов. Всё ведь зависит от тона. Если в шутку назовёшь игрока корягой, никто не обидится. Но зачем взрослых людей оскорблять, унижать? Зачем матом проводить установки, разборы матчей?
Пара советов футболисту, который идёт к тренеру Карпину? Как себя вести, чтоб с ним сработаться?
Помалкивать. Что бы он ни говорил, не надо реагировать, огрызаться. Лучше смотреть в пол. И бояться. Впрочем, нет, переформулирую. Показывать трепет!
Ранее игрок «Урала» Сергей Брызгалов сравнил Карпина и другого экс-наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева.
А за топов вроде Луческу и Манчини бились? Нет, полный провал
за Семака "не бьются" - чемпионы
А за топов вроде Луческу и Манчини бились? Нет, полный провал
за Семака "не бьются" - чемпионы
Вью ни о чём.
Волера бох флеш интервью - пусть тренирует.
Вью ни о чём.
Волера бох флеш интервью - пусть тренирует.
Он будучи игроком часто провоцировал соперников, когда судья не видел.
Сейчас просто стал сдерживаться, а Карпин считает себя равным Моуриньо.
Он будучи игроком часто провоцировал соперников, когда судья не видел.
Сейчас просто стал сдерживаться, а Карпин считает себя равным Моуриньо.
Федуну несколько лет лапшу на уши вешал.
Странно, что его в "Ростове" сразу не просекли.
Федуну несколько лет лапшу на уши вешал.
Странно, что его в "Ростове" сразу не просекли.
Да и не тренер он вовсе.
А вот самооценка завышена.
Да и не тренер он вовсе.
А вот самооценка завышена.