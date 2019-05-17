Директор «Крыльев Советов»: «На „Спартак“ настрой всегда соответствующий»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Спартака».

На «Спартак» всегда настрой соответствующий. Для нас это последний домашний матч в сезоне, нельзя ударить в грязь лицом перед своими болельщиками. Мы продолжаем борьбу за то, чтобы выбраться из стыков. Безусловно, радует, что опережаем «Динамо» по дополнительным показателям.