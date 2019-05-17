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Директор «Крыльев Советов»: «На „Спартак“ настрой всегда соответствующий»

17 мая 2019, 01:10
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Спартака».

На «Спартак» всегда настрой соответствующий. Для нас это последний домашний матч в сезоне, нельзя ударить в грязь лицом перед своими болельщиками. Мы продолжаем борьбу за то, чтобы выбраться из стыков. Безусловно, радует, что опережаем «Динамо» по дополнительным показателям.

Ранее Шикунов прокомментировал слухи о возможном переходе в самарский клуб полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

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Все комментарии
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 843
17 мая в 18:54
Скоро спартак даже Тюмень боятся не будет.
Balanenok
Balanenok
   92 / 843
17 мая в 15:40
КС только победы!
nikoladolgov
nikoladolgov
   305 / 843
17 мая в 10:28
Лишь бы мясные болелы в Волге не утонули ...
Или в пиве.
Danrog
Danrog
   99 / 843
17 мая в 10:02
КС выиграть у спартака обязательно!
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
17 мая в 09:12
Для обоих клубов игра решающая очень много.
Aerobniy
Aerobniy
   178 / 843
17 мая в 08:03
У КС есть шанс доказать, что свиньи пердивная команда.
nikoladolgov
nikoladolgov
   305 / 843
17 мая в 04:33
Какой бы стадион не отгрохали, а Крылья как всегда уровень Пердива.
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
17 мая в 01:55
Удачи КС!
mortid
mortid
   158 / 843
17 мая в 01:52
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