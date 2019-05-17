Директор «Крыльев Советов»: «На „Спартак“ настрой всегда соответствующий»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Спартака».
На «Спартак» всегда настрой соответствующий. Для нас это последний домашний матч в сезоне, нельзя ударить в грязь лицом перед своими болельщиками. Мы продолжаем борьбу за то, чтобы выбраться из стыков. Безусловно, радует, что опережаем «Динамо» по дополнительным показателям.
Ранее Шикунов прокомментировал слухи о возможном переходе в самарский клуб полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.
Или в пиве.
Или в пиве.
Кстати они уже готовы: https://i.pinimg.com/originals/3b/63/d9/3b63d97ce03399277cb9ae043de93c25.jpg
Кстати они уже готовы: https://i.pinimg.com/originals/3b/63/d9/3b63d97ce03399277cb9ae043de93c25.jpg