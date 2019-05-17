Игнашевич: «Мне больно из-за того, что так вышло с Кокориным и Мамаевым»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал ситуацию, в которой оказались полузащитник «Краснодара» и нападающий «Зенита» .

Я знаю ребят давно. Поэтому мне просто больно из-за того, что так вышло. Любой человек имеет право на ошибку. Нужно уметь прощать и давать людям шанс исправиться. Например, я бы пригласил их к себе в команду после всей этой истории. Мамаева я видел в разных ситуациях и знаю: на него можно положиться.

У Паши широкая русская душа — со всеми достоинствами и недостатками. Парфён Рогожин из «Идиота» — это он. Подарить на последние деньги шубу девушке, в которую влюбился, как сделал персонаж Достоевского, — это про Пашу.