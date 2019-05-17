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Игнашевич: «Мне больно из-за того, что так вышло с Кокориным и Мамаевым»

17 мая 2019, 00:57

Бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич прокомментировал ситуацию, в которой оказались полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин.

Я знаю ребят давно. Поэтому мне просто больно из-за того, что так вышло. Любой человек имеет право на ошибку. Нужно уметь прощать и давать людям шанс исправиться. Например, я бы пригласил их к себе в команду после всей этой истории. Мамаева я видел в разных ситуациях и знаю: на него можно положиться.

У Паши широкая русская душа — со всеми достоинствами и недостатками. Парфён Рогожин из «Идиота» — это он. Подарить на последние деньги шубу девушке, в которую влюбился, как сделал персонаж Достоевского, — это про Пашу.

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответил mangoх12
   353 / 843
17 мая в 11:56
Все понимают, что дело шито белыми нитками и Вован просто решил на них оторваться , чтобы замести следы преступлений своих холуев. Серега все по делу говорит, уважуха!
В США гражданку России Бутину осудили на 18 месяцев за деятельность как агента влияния в пользу России (считай, шпионаж), а у нас на тот же срок гражданина России Кокорина - за хулиганство.
серый1925
серый1925 ответил severnyj84
   664 / 843
17 мая в 11:48
Свиньи иного мнения, у них чурбан-гулиев не виноват.
полностью согласен
kastites
kastites
   155 / 843
17 мая в 11:41
За то москалям хорошо(((
minai
minai
   290 / 843
17 мая в 08:57
Ну и дела. Стулом били Пака, а башка трещит у Игнашевича.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
17 мая в 07:06
Их пример - другим наука.
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
17 мая в 01:14
Все понимают, что дело шито белыми нитками и Вован просто решил на них оторваться , чтобы замести следы преступлений своих холуев. Серега все по делу говорит, уважуха!
severnyj84
severnyj84
   87 / 843
17 мая в 01:01
Свиньи иного мнения, у них чурбан-гулиев не виноват.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
17 мая в 01:00
Серега врать не будет!!!
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