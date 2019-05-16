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Игнашевич: «Семак - очень серьезный парень, перфекционист во многих вещах»

16 мая 2019, 23:15

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич оценил работу Сергея Семака во главе «Зенита».

«Зенит» входил в круг фаворитов чемпионата, поэтому назвать их победу неожиданной не могу. Рад, что у Серёги получается и обошлось без первых блинов. Он на своем месте. Вижу, ему доставляет удовольствие тренерская работа. Заметно его стремление играть в современный футбол. Например, с «Уфой» осуществлять высокий прессинг было объективно тяжело, а в «Зените» он периодически получается образцовым.

Наверное, его образ соответствует реальности. Семак - очень серьезный парень, перфекционист во многих вещах. Думаю, с ним приятно и интересно работать не только игрокам, но и тренерскому штабу, персоналу команды.

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Все комментарии
handreb
handreb
   66 / 843
17 мая в 15:36
Семак с перспективой.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
17 мая в 11:10
Без первых блинов. Всё не комом.
Kuprin
Kuprin
   179 / 843
17 мая в 01:12
опыта маловато пока
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
17 мая в 00:25
Под Новый Год увидим какой Серёгв!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
16 мая в 23:52
Сергей Серегу уважает!!!
Anisovich
Anisovich
   65 / 843
16 мая в 23:52
Удачи Семаку!
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