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«Спартак» разобрался с «Крыльями Советов»

18 мая 2019, 20:57
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура чемпионата России.

«Спартак» (49 очков) располагается на четвертом месте, «Крылья Советов» (28 очков) - 13-е.

Самара, стадион Самара Арена

«Крылья Советов» - «Спартак» 1:2 (0:1)
Голы: Бурлак 83 - Зе Луиш 18 (пенальти), Мельгарехо 50

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Полуяхтов 82), Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Рабиу, Зиньковский, Яковлев (Антон 59), Шейдаев
Главный тренер: Божович Миодраг.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Фернандо (Умяров 90), Мельгарехо (Ломовицкий 85), Зе Луиш, Адриано (Ташаев 73)
Главный тренер: Кононов Олег.

Предупреждения: Денисов 38, Адриано 39, Рыжиков 43, Мельгарехо 44, Гапонов 47, Зобнин 48, Фернандо 87

Судья: Казарцев Василий.

Ранее ЦСКА обыграл «Ахмат».

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Все комментарии
MAUS
MAUS
   56 / 843
19 мая в 20:52
Готовый Хамон и Прошутто никогда не будет тухлым, если ты не в курсе дела!!
а так ты чушь спорол!
ибо мул он в Африке мул!
berda2003
berda2003 ответил MAUS
   330 / 843
19 мая в 20:08
на счёт Хамона или Прошутто не слыхал? так это вообще то деликатес! а колбаса всегда была - что не съели то в мясорубку ))))
какая связь между испанским и итальянским окороком, и вонючим, гнилым поросячьим мясом в ромбике - тебе нравится, ешь!
Хамон и Прошутто вы запросто превратите в гнилую тухлятину в ромбике, что уже неоднократно делали, позоря страну.
MAUS
MAUS ответил berda2003
   56 / 843
19 мая в 19:13
ну, вот, колбаса высшего качества, а вонючее, тухлое мясо в ромбике, даже черви не едят...
на счёт Хамона или Прошутто не слыхал?
так это вообще то деликатес!
а колбаса всегда была - что не съели то в мясорубку ))))
berda2003
berda2003 ответил MAUS
   330 / 843
19 мая в 18:31
из свежей конины разве что колбаса сыро-копченная высшего качества получается, всё остальное тухлое!
ну, вот, колбаса высшего качества, а вонючее, тухлое мясо в ромбике, даже черви не едят...
MAUS
MAUS ответил DawnOfDestiny
   56 / 843
19 мая в 16:23
липовый - это от Канделаки. ну и за юбилей дедушки.
вся страна знает что в этом году липовый чемпион!
MAUS
MAUS ответил berda2003
   56 / 843
19 мая в 16:22
лучше левые цыганские кони, чем тухлое вонючее мясо в ромбике...
из свежей конины разве что колбаса сыро-копченная высшего качества получается, всё остальное тухлое!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Озеров
   464 / 843
19 мая в 16:19
Бомжам скушно Выиграли липовый кубок И про них все забыли Вот и лезут везде как мухи на 77 Все дождаться не могут своего позора в ЛЧ
липовый - это от Канделаки. ну и за юбилей дедушки.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   464 / 843
19 мая в 16:17
фу
berda2003
berda2003 ответил Спартак Spartak
   330 / 843
19 мая в 14:57
Хорош левую победу коней вспоминать!
лучше левые цыганские кони, чем тухлое вонючее мясо в ромбике...
спартак 1987
спартак 1987
   200 / 843
19 мая в 11:52
в последнем туре в Оренбурге из-за перебора жёлтых карточек не сыграют Фернандо и Луис Адриану, за кого сегодня болеть так и не решил ( арсенал -краснодар) лучше скорее всего чтобы победили быки
MAUS
MAUS ответил Snake Plissken
   56 / 843
19 мая в 10:19
А вообще свиньям надо отдавать 4-е место исключительно из-за евроочков. Если рыхлые займут 5-е - для них же всё закончится на стадии квалификации. А так - напрямую в группу, ну а там хотя бы один матч в ничью сыграют и то хорошо - лишнее очко в еврокопилку. Ну и то, что опять 4-е место в группе займут - рыхлым не привыкать, "позор" второе название их клуба. А за ЦСКА в квалификации не страшно, пройдут уверенно
четвертое место в группе))))
это ты с кем то перепутал, не с цска случаем))))))
Спартак же стыки не проходит, как он может в группе 4-ое место занимать!?
MAUS
MAUS ответил Игорь Солнцев
   56 / 843
19 мая в 10:16
В следующем туре Оренбург свиньям рыла то поначистит.
главное сами в грязь не вляпаться)))
хотя в два матча с Зенитом показали, что это за команда Оренбург!
Garrincha58
Garrincha58
   422 / 843
19 мая в 09:14
Спартак разобрался? да чуть не обос....ся!!!
kastites
kastites
   155 / 843
19 мая в 08:50
Опять свиньи судью подкупили
Позор бандиту Федуну
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
19 мая в 08:08
Так и увесит на 4-м месте...
удав
удав
   375 / 843
19 мая в 08:06
разобрался=)ага на везении и пенальти
shlomo
shlomo
   166 / 843
19 мая в 06:40
Крылушек жаль.....а слово "разобрался" не в тему.....
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
19 мая в 05:39
Разобрался это сильно сказанно, скорей вымучил победу
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
19 мая в 04:50
Ну Божевич.....
Они нарочно чтоль это делают....
Команда то нормальная...арена классная..
По осени 2 раза Ростов обыграли...да и весну начали с 7-ми очков из 9-ти....
Но эти 8 поражений в 10-ти последних матчах....плюс 5 незабитых пенальти из 6-ти...
Что за саботаж то ????
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
19 мая в 04:38
Ну как разобрался) Победа то с душком! Впрочем, все как и любит Леня Федун. Не, пищевику не добраться до зоны ЛЧ и славу Богу! Не надо позорить российский клубный футбол в этом турнире)
ОПС
ОПС
   215 / 843
19 мая в 04:29
Ожидал от КС большего.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
19 мая в 03:38
Свиньи опять тухляк сыграли с левым пенальти.
Озеров
Озеров ответил Egorium
   43 / 843
19 мая в 01:46
Казанский не неси ерунды, Оренбург еще не чистил свиньям рыла.
Литейный оренбург только перед вами раком встает
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
19 мая в 01:28
Крылья Советов что-то слабо вернулись в РПЛ! Может им лучше в ФНЛ? Там много команд должно быть из близких регионов
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил mortid
   245 / 843
19 мая в 01:05
С языка снял)
Озеров
Озеров
   43 / 843
19 мая в 01:03
Бомжам скушно

Выиграли липовый кубок

И про них все забыли

Вот и лезут везде как мухи на 77

Все дождаться не могут своего позора в ЛЧ
legendsofsails
legendsofsails ответил Benfiquistas
   546 / 843
19 мая в 01:00
Бенфика Чемпион Португалии!
а спартак - чемпион деревни Тарасовки! Вот!
legendsofsails
legendsofsails ответил сканер
   546 / 843
19 мая в 00:59
Спартак с победой,но слабовато!2й тайм провалили!Так играть со стыковой командой?!
Заметное достижение Спартака. Искренне рад за болел СПАМа. Теперь до осени есть повод радоваться редкостной победе).
Snake Plissken
Snake Plissken
   82 / 843
19 мая в 00:01
А вообще свиньям надо отдавать 4-е место исключительно из-за евроочков. Если рыхлые займут 5-е - для них же всё закончится на стадии квалификации. А так - напрямую в группу, ну а там хотя бы один матч в ничью сыграют и то хорошо - лишнее очко в еврокопилку. Ну и то, что опять 4-е место в группе займут - рыхлым не привыкать, "позор" второе название их клуба. А за ЦСКА в квалификации не страшно, пройдут уверенно
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
18 мая в 23:44
И опять пенальти, уже 7 если не ошибаюсь. А у Зенита всего два гола с пенальти. Есть разница.
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