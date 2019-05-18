«Спартак» разобрался с «Крыльями Советов»

«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура чемпионата России.
«Спартак» (49 очков) располагается на четвертом месте, «Крылья Советов» (28 очков) - 13-е.
Самара, стадион Самара Арена
«Крылья Советов» - «Спартак» 1:2 (0:1)
Голы: Бурлак 83 - Зе Луиш 18 (пенальти), Мельгарехо 50
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Полуяхтов 82), Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Рабиу, Зиньковский, Яковлев (Антон 59), Шейдаев
Главный тренер: Божович Миодраг.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Фернандо (Умяров 90), Мельгарехо (Ломовицкий 85), Зе Луиш, Адриано (Ташаев 73)
Главный тренер: Кононов Олег.
Предупреждения: Денисов 38, Адриано 39, Рыжиков 43, Мельгарехо 44, Гапонов 47, Зобнин 48, Фернандо 87
Судья: Казарцев Василий.
Ранее ЦСКА обыграл «Ахмат».
а так ты чушь спорол!
ибо мул он в Африке мул!
а так ты чушь спорол!
ибо мул он в Африке мул!
Хамон и Прошутто вы запросто превратите в гнилую тухлятину в ромбике, что уже неоднократно делали, позоря страну.
Хамон и Прошутто вы запросто превратите в гнилую тухлятину в ромбике, что уже неоднократно делали, позоря страну.
так это вообще то деликатес!
а колбаса всегда была - что не съели то в мясорубку ))))
так это вообще то деликатес!
а колбаса всегда была - что не съели то в мясорубку ))))
это ты с кем то перепутал, не с цска случаем))))))
Спартак же стыки не проходит, как он может в группе 4-ое место занимать!?
это ты с кем то перепутал, не с цска случаем))))))
Спартак же стыки не проходит, как он может в группе 4-ое место занимать!?
хотя в два матча с Зенитом показали, что это за команда Оренбург!
хотя в два матча с Зенитом показали, что это за команда Оренбург!
Позор бандиту Федуну
Позор бандиту Федуну
Они нарочно чтоль это делают....
Команда то нормальная...арена классная..
По осени 2 раза Ростов обыграли...да и весну начали с 7-ми очков из 9-ти....
Но эти 8 поражений в 10-ти последних матчах....плюс 5 незабитых пенальти из 6-ти...
Что за саботаж то ????
Они нарочно чтоль это делают....
Команда то нормальная...арена классная..
По осени 2 раза Ростов обыграли...да и весну начали с 7-ми очков из 9-ти....
Но эти 8 поражений в 10-ти последних матчах....плюс 5 незабитых пенальти из 6-ти...
Что за саботаж то ????
Выиграли липовый кубок
И про них все забыли
Вот и лезут везде как мухи на 77
Все дождаться не могут своего позора в ЛЧ
Выиграли липовый кубок
И про них все забыли
Вот и лезут везде как мухи на 77
Все дождаться не могут своего позора в ЛЧ