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«Валенсия» попала в Лигу чемпионов, победив «Вальядолид»

18 мая 2019, 19:10
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид0 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Валенсия» обыграла «Вальядолид» в матче 38-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» (61 очко) располагается на четвертом месте, «Вальядолид» (41 пункт) - 16-й.

Вальядолид, стадион Хосе Соррилья

«Вальядолид» - «Валенсия» 0:2 (0:1)
Голы: Солер 36, Родриго 52

«Вальядолид»: Родригес, Антоньито, Оливас Альба, Фернандес Морено, Мойзес Дельгадо, Борха Фернандес, Алькарас (Мичел 68), Кеко (Унал 74), Верде, Тони Суарес, Чоп
Главный тренер: Серхио Гонсалес.

«Валенсия»: Хауме, Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя (Пиччини 67), Солер, Парехо, Коклен (Кондогбиа 59), Гонсалу Гедеш, Мина (Ферран Торрес 68), Родриго (Гамейро 64)
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Гайя 11, Диахаби 21, Borja 26, Гонсалу Гедеш 41

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.

В другом матче тура «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте».

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Все комментарии
valeron4321
valeron4321
   711 / 843
вчера в 10:03
Хетафе больше заслужили ЛЧ.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
19 мая в 01:49
Валенсию с победой!
BARCDJIN
BARCDJIN
   102 / 843
18 мая в 19:39
Молодца..В новом сезоне ЛаЛига возьмет все еврокубки..
PARMA_CRESPO
PARMA_CRESPO
   411 / 843
18 мая в 19:35
Летучие заслужили!
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   399 / 843
18 мая в 19:27
Тю
Болел за Хетафе, жаль, они вполне заслужили на свою первую лч(или первую за долгие годы)
Горожане
Горожане
   417 / 843
18 мая в 19:27
Молодцы Валенсия!
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 19:26
Поздравляем!
drug01
drug01
   124 / 843
18 мая в 19:22
Поздравляем!!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 843
18 мая в 19:17
Валенсию и Черышева с ЛЧ!
ДСА
ДСА
   89 / 843
18 мая в 19:16
Тяжёлый старт и отличный финиш!
handreb
handreb
   66 / 843
18 мая в 19:11
Валенсию с победой!
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