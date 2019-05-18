«Валенсия» попала в Лигу чемпионов, победив «Вальядолид»

«Валенсия» обыграла «Вальядолид» в матче 38-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» (61 очко) располагается на четвертом месте, «Вальядолид» (41 пункт) - 16-й.
Вальядолид, стадион Хосе Соррилья
«Вальядолид» - «Валенсия» 0:2 (0:1)
Голы: Солер 36, Родриго 52
«Вальядолид»: Родригес, Антоньито, Оливас Альба, Фернандес Морено, Мойзес Дельгадо, Борха Фернандес, Алькарас (Мичел 68), Кеко (Унал 74), Верде, Тони Суарес, Чоп
Главный тренер: Серхио Гонсалес.
«Валенсия»: Хауме, Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя (Пиччини 67), Солер, Парехо, Коклен (Кондогбиа 59), Гонсалу Гедеш, Мина (Ферран Торрес 68), Родриго (Гамейро 64)
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Гайя 11, Диахаби 21, Borja 26, Гонсалу Гедеш 41
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.
В другом матче тура «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте».
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