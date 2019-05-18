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«Манчестер Сити» уничтожил «Уотфорд» и стал обладателем Кубка Англии

18 мая 2019, 20:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 0Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

В рамках финального матча Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд».

Лондон, стадион Уэмбли

«Манчестер Сити» - «Уотфорд» 6:0 (2:0)
Голы: Сильва 26, Стерлинг 38, Де Брюйне 61, Габриэл Жезус 68, Стерлинг 81, Стерлинг 87

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган (Сане 73), Сильва (Стоунз 79), Марез (Де Брюйне 55), Габриэл Жезус, Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Уотфорд»: Гомес, Кико, Мариаппа, Кэткарт, Холебас, Деулофеу (Грей 66), Хьюз (Клеверли 73), Капу, Дюкуре, Перейра (Исаак 66), Дини
Главный тренер: Грасия Хави.

Предупреждения: Дюкуре 22, Сильва 60, Кико 80

Судья: Фрэнд Кевин.

Ранее «горожане» победили в чемпионате Англии и Кубке Лиги.

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Все комментарии
112910315
112910315 ответил MSN-thebest
   1 / 840
19 мая в 08:55
История всё расставила по своим местам: Гвардиола - лучший тренер мира, а Моуриньо - никто
Был бы лучшим тренером мира, играл бы в финале ЛЧ, и выиграл бы этот финал.
Гoлoвaч Ленa
Гoлoвaч Ленa
   256 / 840
19 мая в 08:14
Сити безусловно сильнейшая команда Англии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
19 мая в 08:01
Паздравляю Манчестер Сити с победой
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
19 мая в 06:46
В принципе другого и не ожидал!
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
19 мая в 04:37
Без шансов и без вариантов) Ман.Сити впервые в истории собрал все английские кубки в одном сезоне! Мои поздравления в адрес подопечных Пепа Гвардиолы. Они действительно были лучшими!
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
19 мая в 03:36
МС с победой!
Nety-net
Nety-net ответил MSN-thebest
   617 / 840
19 мая в 03:07
Ничего себе. Ты почитай первых три сезона о карьере Моуринью, тут не то что гвардиола тут мало кто не физрук на его фоне.
MSN-thebest
MSN-thebest
19 мая в 02:34
История всё расставила по своим местам: Гвардиола - лучший тренер мира, а Моуриньо - никто
milan-f
milan-f ответил Шишанутый
   252 / 840
19 мая в 01:40
Только сейчас подумал, блин, откуда ты знаешь, что такое "полиглот" ахахха
milan-f
milan-f ответил Шишанутый
   252 / 840
19 мая в 01:37
Ладно, Шишанутый, в языках ты слаб как и в прогнозах, это по твоих коммах видно даже ученику. Я знаю 4 языка, (английский, польский, русский и украинский, наперёд тебе говорю)ну и если что, но полиглотом, как ты выразился, себя не считаю. Жаль только, что ты даже одного нормального выучить не можешь. Ахах.
Pancher_95
Pancher_95 ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   370 / 840
19 мая в 01:32
    Apsny
    Apsny ответил Шишанутый
       218 / 840
    19 мая в 00:45
    Если понял о чем речь то значит мои знания руского языка достаточно чтобы обеснятся и общатся а остальное ты просто придераешся как букварь. А сам ты сколько языков знаеш полиглот ты наш?
    Что ты пишешь ты сам хоть понимаешь, Уася?))
    Шишанутый
    Шишанутый ответил milan-f
       13 / 840
    19 мая в 00:37
    Я понял о чем идёт речь. Просто язык сначала выучи, омг.
    Если понял о чем речь то значит мои знания руского языка достаточно чтобы обеснятся и общатся а остальное ты просто придераешся как букварь. А сам ты сколько языков знаеш полиглот ты наш?
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
       158 / 840
    19 мая в 00:36
    Привет) Мне он вообще неинтересен, как и все хейтеры по тем или иным направлениям на этом сайте. Слава Богу адекватных юзеров здесь все же больше, поэтому этот сайт еще жив. А волгодон, я так понимаю далеко не школьного возраста, поэтому его эти обиды на почве критики барсы выглядят смешно.
    У вас большой шанс победить! Смотри Манчестер и Ливерпуль -соседи!!! У обоих есть ядерные комбэки в финалах 1999 и 2005! Далее, МЮ выиграл Английский финал ЛЧ и проиграл испанской команде, Ливерпуль уже проиграл Испанской команде, теперь пора выигрывать Английский финал!!!
    milan-f
    milan-f ответил Шишанутый
       252 / 840
    19 мая в 00:32
    9 и 6 мечей? Уверен ахахах
    milan-f
    milan-f ответил Шишанутый
       252 / 840
    19 мая в 00:31
    Я понял о чем идёт речь. Просто язык сначала выучи, омг.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
       158 / 840
    19 мая в 00:30
    Привет) Да, халявный шанс, можно сказать) Но понятное дело, ЛЧ намного важнее, еще и потому, что победа позволит иметь реальные шансы на еще два трофея после.
    Главное на победу не уповать, а то уже Ростов многие писали мол в финале, а итог виден! Касаемо вашего финала с ТТХ боязнь есть, что яркая ЛЧ может закончиться блеклым финалом, хотя редко в ЛЧ финалы выдавались как в 1999 или в 2005! Лучше не зарекаться! Пусть победит красивая игра!!!
    Шишанутый
    Шишанутый ответил milan-f
       13 / 840
    19 мая в 00:21
    "6 мечей", "9 мечей", ахахах ты сделал мой день. Ахахха
    9 в полуфинале кубке с Бартоном было а 6 в финале. Я про это имел в виду и вообще Сити всех с разгромами в Англии выносит. Даже Челсе 6 мечей отгрузили! Скоро будут уже двух значный счета оформлять наверно со следущего сезона начнут.
    волгoдoн
    волгoдoн ответил Y.N.W.A.
       128 / 840
    19 мая в 00:14
    Привет) Мне он вообще неинтересен, как и все хейтеры по тем или иным направлениям на этом сайте. Слава Богу адекватных юзеров здесь все же больше, поэтому этот сайт еще жив. А волгодон, я так понимаю далеко не школьного возраста, поэтому его эти обиды на почве критики барсы выглядят смешно.
    раулмадрид оо7 твой фейк ,двое из ларца)
    Dark_13_13
    Dark_13_13
       437 / 840
    19 мая в 00:10
    Пеп король
    волгoдoн
    волгoдoн ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       128 / 840
    19 мая в 00:10
    Привет, друг. Волгодон может раздражать только тех, кто его не знает. Новых пользователей разве что. Кто немного уже его понял, у тех он максимум улыбку вызывает :)
    скинь координаты,не стыдись,орел
    Медив
    Медив ответил cska plus
       43 / 840
    18 мая в 23:58
    Для чего такой финалист нужен, разве что позориться.
    Да лан, шмели молодцы, никогда не выходят против топов с целью отстоять 0-0 или минимально влететь. Играют в открытый футбол. Да, в 9 из 10 случаев их жестко громят, но по крайней мере они стараются
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
       119 / 840
    18 мая в 23:52
    Привет)
    Мне он вообще неинтересен, как и все хейтеры по тем или иным направлениям на этом сайте. Слава Богу адекватных юзеров здесь все же больше, поэтому этот сайт еще жив.
    А волгодон, я так понимаю далеко не школьного возраста, поэтому его эти обиды на почве критики барсы выглядят смешно.
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
    Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил Y.N.W.A.
       15 / 840
    18 мая в 23:39
    Ты тоже многих раздраешь и ведешь себя нередко как к-н, пишешь всякую ерунду. Как сейчас например. Обидели барсаглора, лол.
    Привет, друг. Волгодон может раздражать только тех, кто его не знает. Новых пользователей разве что. Кто немного уже его понял, у тех он максимум улыбку вызывает :)
    FCSM всегда первый
    FCSM всегда первый
       138 / 840
    18 мая в 23:36
    ФК сасуолло санкт-петербург
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил волгoдoн
       119 / 840
    18 мая в 23:35
      Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
      Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
         15 / 840
      18 мая в 23:27
      Волгодон, ты после каких моих слов перестал читать? После слов о телефоне или после слов о двух месяцах пряток? Ахах, я почему-то не удивлён :))
      Люблю читать глоров Барселоны, это смешнее комиксов зачастую.
      волгoдoн
      волгoдoн ответил Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
         128 / 840
      18 мая в 23:23
      А что, колкие слова в адрес Барселоны только, как вы выражаетесь, мадриглоры только могут отпускать? Мне кажется, что любой адекватный человек будет негодовать, когда от пустой бутылки всемером на газон валятся и корчатся в смертных муках, или нет? А разве адекватный болельщик футбола не будет негодовать из-за вопиющего беспредела, учинённого Эвребе в матче с Челси и как следствие украденному финалу лондонцев? Руководство Барселоны, игроки и её глоры многое делают такого, от чего не только мадриглор, но и любой адекватный болельщик будет этот клуб не любить, или понять это тяжело? Конечно, чтобы чесать языком, выпрашивая номер телефона, а когда его получив на два месяца спрятаться чтобы забыли о тебе - это куда легче, но всё-таки, может стоит вдумчиво отнестись почему к Барселоне такой негатив у большинства?
        Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
        Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил волгoдoн
           15 / 840
        18 мая в 23:15
        Есть всякие болельщики Ливерпуля. В основном чёткие,даже Мартынов)Но вот ты меня раздражаешь,потому что мадридоглор впридачу и соответственно колкие слова в адрес Барсы.
        А что, колкие слова в адрес Барселоны только, как вы выражаетесь, мадриглоры только могут отпускать? Мне кажется, что любой адекватный человек будет негодовать, когда от пустой бутылки всемером на газон валятся и корчатся в смертных муках, или нет? А разве адекватный болельщик футбола не будет негодовать из-за вопиющего беспредела, учинённого Эвребе в матче с Челси и как следствие украденному финалу лондонцев?
        Руководство Барселоны, игроки и её глоры многое делают такого, от чего не только мадриглор, но и любой адекватный болельщик будет этот клуб не любить, или понять это тяжело? Конечно, чтобы чесать языком, выпрашивая номер телефона, а когда его получив на два месяца спрятаться чтобы забыли о тебе - это куда легче, но всё-таки, может стоит вдумчиво отнестись почему к Барселоне такой негатив у большинства?
        spartach091
        spartach091
           174 / 840
        18 мая в 23:14
        Мешок сити знатно подливится в лч😂😂лысый физрук продолжает доить
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