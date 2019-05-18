«Манчестер Сити» уничтожил «Уотфорд» и стал обладателем Кубка Англии

В рамках финального матча Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд».
Лондон, стадион Уэмбли
«Манчестер Сити» - «Уотфорд» 6:0 (2:0)
Голы: Сильва 26, Стерлинг 38, Де Брюйне 61, Габриэл Жезус 68, Стерлинг 81, Стерлинг 87
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган (Сане 73), Сильва (Стоунз 79), Марез (Де Брюйне 55), Габриэл Жезус, Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Уотфорд»: Гомес, Кико, Мариаппа, Кэткарт, Холебас, Деулофеу (Грей 66), Хьюз (Клеверли 73), Капу, Дюкуре, Перейра (Исаак 66), Дини
Главный тренер: Грасия Хави.
Предупреждения: Дюкуре 22, Сильва 60, Кико 80
Судья: Фрэнд Кевин.
Ранее «горожане» победили в чемпионате Англии и Кубке Лиги.
Мне он вообще неинтересен, как и все хейтеры по тем или иным направлениям на этом сайте. Слава Богу адекватных юзеров здесь все же больше, поэтому этот сайт еще жив.
А волгодон, я так понимаю далеко не школьного возраста, поэтому его эти обиды на почве критики барсы выглядят смешно.
Мне он вообще неинтересен, как и все хейтеры по тем или иным направлениям на этом сайте. Слава Богу адекватных юзеров здесь все же больше, поэтому этот сайт еще жив.
А волгодон, я так понимаю далеко не школьного возраста, поэтому его эти обиды на почве критики барсы выглядят смешно.
Обидели барсаглора, лол.
Обидели барсаглора, лол.
Люблю читать глоров Барселоны, это смешнее комиксов зачастую.
Люблю читать глоров Барселоны, это смешнее комиксов зачастую.
Руководство Барселоны, игроки и её глоры многое делают такого, от чего не только мадриглор, но и любой адекватный болельщик будет этот клуб не любить, или понять это тяжело? Конечно, чтобы чесать языком, выпрашивая номер телефона, а когда его получив на два месяца спрятаться чтобы забыли о тебе - это куда легче, но всё-таки, может стоит вдумчиво отнестись почему к Барселоне такой негатив у большинства?
Руководство Барселоны, игроки и её глоры многое делают такого, от чего не только мадриглор, но и любой адекватный болельщик будет этот клуб не любить, или понять это тяжело? Конечно, чтобы чесать языком, выпрашивая номер телефона, а когда его получив на два месяца спрятаться чтобы забыли о тебе - это куда легче, но всё-таки, может стоит вдумчиво отнестись почему к Барселоне такой негатив у большинства?