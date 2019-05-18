ЦСКА одержал минимальную победу над «Ахматом»

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 29-го тура чемпионата России.
ЦСКА (48 очков) располагается на пятом месте, «Ахмат» (39 очков) - восьмой.
Москва, стадион ВЭБ-Арена
ЦСКА - «Ахмат» 1:0 (0:0)
Гол: Чалов 64 (пенальти)
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Васин (Набабкин 46), Магнуссон, Бекао, Дивеев, Ахметов, Обляков, Влашич (Нисимура 62), Сигурдссон (Бистрович 78), Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев (Балай 81), Семёнов, Нижич, Мохаммади, Иванов, Швец, Исмаэл, Бериша, Мбенг
Главный тренер: Рахимов Рашид.
Предупреждения: Васин 6, Дивеев 11, Плиев 40, Швец 48, Магнуссон 50, Сигурдссон 67, Нижич 74, Уциев 90+1
Судья: Левников Кирилл.
Ранее «Оренбург» одержал победу над «Уфой».
Так я тоже Анжи поддерживаю я ведь к братсву отнощение не имею ))
Так я тоже Анжи поддерживаю я ведь к братсву отнощение не имею ))
Задело, что это не ростовчанин или кто-то из анжуйцев ? Ну так логично,
правда-матушка глаза режет, потому что настолько во лжи уже погрязли...
Задело, что это не ростовчанин или кто-то из анжуйцев ? Ну так логично,
правда-матушка глаза режет, потому что настолько во лжи уже погрязли...
провалили несколько игр подряд с таким составом и тренером,
тогда еще писал о том, что здесь что-то не чисто, на тот момент
прошло только 20 или 22 игры, а мы сразу завалили мартовские игры,
да так завалили, чтобы создать задел для отрыва вашим, а потом типа
давай наверстывать, а потерянное уже не вернешь, главное убежден в одном :
с тем составом и тренером, что был у нас тогда, рядом никого не было, а у нас бронза....
провалили несколько игр подряд с таким составом и тренером,
тогда еще писал о том, что здесь что-то не чисто, на тот момент
прошло только 20 или 22 игры, а мы сразу завалили мартовские игры,
да так завалили, чтобы создать задел для отрыва вашим, а потом типа
давай наверстывать, а потерянное уже не вернешь, главное убежден в одном :
с тем составом и тренером, что был у нас тогда, рядом никого не было, а у нас бронза....
и их поздравить не грех, потому что они настоящие болелы ЦСКА,
Вот к вышеназванным БОЛЕЛЬЩИКАМ уважение есть, и сколько бы мы
не общались с ними никакой вражды нет и не будет, ты прав в этом, только не надо
подобного рода настоящих болельщиков приравнивать к вашим троллям-фрикам.
и их поздравить не грех, потому что они настоящие болелы ЦСКА,
Вот к вышеназванным БОЛЕЛЬЩИКАМ уважение есть, и сколько бы мы
не общались с ними никакой вражды нет и не будет, ты прав в этом, только не надо
подобного рода настоящих болельщиков приравнивать к вашим троллям-фрикам.
Это их проблемы, пусть думают ) Очередная ложь ) Юг- не тролль, а болела Ростова,
просто раскусил подноготную ваших фриков ,и долбит по ним прицельно, и правильно )
Это их проблемы, пусть думают ) Очередная ложь ) Юг- не тролль, а болела Ростова,
просто раскусил подноготную ваших фриков ,и долбит по ним прицельно, и правильно )
ОН ведь просто ЗАСЛУЖИВАЛ, но его не пустили на финише))
ОН ведь просто ЗАСЛУЖИВАЛ, но его не пустили на финише))
Я тебе могу пример с нынешнем ЦСКА привести. Сколько мы очков на ровном месте прос..ли после зимней паузы? что играть разучились? не думаю. или админ ресурс от Уфы.Оренбурга,Динамо включали? да бред.
Что-то этих разговоров туров 5-6 назад, кто кого тянет даже в воздухе не было. Что-то никто и не вспоминает ошибки, пенки и.т.д в начале чемпа и середине.
а на финише смотри, начали в голосину кричать, кто кого тянет. каждый свисток под лупой разглядывают ищут справедливость.
Я тебе могу пример с нынешнем ЦСКА привести. Сколько мы очков на ровном месте прос..ли после зимней паузы? что играть разучились? не думаю. или админ ресурс от Уфы.Оренбурга,Динамо включали? да бред.
Что-то этих разговоров туров 5-6 назад, кто кого тянет даже в воздухе не было. Что-то никто и не вспоминает ошибки, пенки и.т.д в начале чемпа и середине.
а на финише смотри, начали в голосину кричать, кто кого тянет. каждый свисток под лупой разглядывают ищут справедливость.
сегодня прикоснулись к Кубку Гагарина!!! завтра болеем за баскетов!!!
сегодня прикоснулись к Кубку Гагарина!!! завтра болеем за баскетов!!!
Тебе мало Юга и Абсента ? Или ты их за ростовских не считаешь....
Тебе мало Юга и Абсента ? Или ты их за ростовских не считаешь....