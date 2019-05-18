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ЦСКА одержал минимальную победу над «Ахматом»

18 мая 2019, 18:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче 29-го тура чемпионата России.

ЦСКА (48 очков) располагается на пятом месте, «Ахмат» (39 очков) - восьмой.

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА - «Ахмат» 1:0 (0:0)
Гол: Чалов 64 (пенальти)

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Васин (Набабкин 46), Магнуссон, Бекао, Дивеев, Ахметов, Обляков, Влашич (Нисимура 62), Сигурдссон (Бистрович 78), Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев (Балай 81), Семёнов, Нижич, Мохаммади, Иванов, Швец, Исмаэл, Бериша, Мбенг
Главный тренер: Рахимов Рашид.

Предупреждения: Васин 6, Дивеев 11, Плиев 40, Швец 48, Магнуссон 50, Сигурдссон 67, Нижич 74, Уциев 90+1

Судья: Левников Кирилл.

Ранее «Оренбург» одержал победу над «Уфой».

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mangoх12
mangoх12 ответил NAZAR 007
   26 / 843
19 мая в 15:52
Я - болельщик Анжи с 1994 года,и мне как то глубоко и далеко, что думают тролли ) Это их проблемы, пусть думают ) Очередная ложь ) Юг- не тролль, а болела Ростова, просто раскусил подноготную ваших фриков ,и долбит по ним прицельно, и правильно )
Назар получается мы тролли да , а Абсент не троль ? Ну как так сам подумай. Вот зачем ты делаешь так чтобы народ отвернулся от Анжи ? Вот видишь ты приписал Юга только из за того что он бомит нас ) и никакого отношения а Анжи он не иммет) Зеачит я был прав - твое сообщество тех, кто против ЦСКА,а не какое не южное Отвечай за Анжи а если надо что то решить с Ростовом мы сами разберемся а ты все пытаешься на этом заработать себе какие то очки
mangoх12
mangoх12 ответил NAZAR 007
   26 / 843
19 мая в 15:43
Тебе человек ответ адекватный ответ, а ты ему на место указываешь. Задело, что это не ростовчанин или кто-то из анжуйцев ? Ну так логично, правда-матушка глаза режет, потому что настолько во лжи уже погрязли...
этот человек такой же как и Абсент я же сказал что у тебя в бригаде одниненавистники ЦСКА. Он то к югу какое отношение имеет ? Зато в твоем броатсве числится как ненавистник .
Так я тоже Анжи поддерживаю я ведь к братсву отнощение не имею ))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил mangoх12
   11 / 843
19 мая в 12:38
Ты за себя отвечай, за свой ментовской клуб, хотя можешь вступить в братсво по ненависти это ведь не по-региону, а ты как раз кандидат)))
Тебе человек ответ адекватный ответ, а ты ему на место указываешь.
Задело, что это не ростовчанин или кто-то из анжуйцев ? Ну так логично,
правда-матушка глаза режет, потому что настолько во лжи уже погрязли...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил armeec_♞
   11 / 843
19 мая в 12:33
Назар.на бумаге были возможно и сильнее, но в кубковой зарубе кубок не смогли взять. Можно сколько угодно говорить о лотерее (пенальти),но факт остается фактом. Я тебе могу пример с нынешнем ЦСКА привести. Сколько мы очков на ровном месте прос..ли после зимней паузы? что играть разучились? не думаю. или админ ресурс от Уфы.Оренбурга,Динамо включали? да бред. Что-то этих разговоров туров 5-6 назад, кто кого тянет даже в воздухе не было. Что-то никто и не вспоминает ошибки, пенки и.т.д в начале чемпа и середине. а на финише смотри, начали в голосину кричать, кто кого тянет. каждый свисток под лупой разглядывают ищут справедливость.
Не знаю насчет финиша.....мы когда во второй половине чемпа
провалили несколько игр подряд с таким составом и тренером,
тогда еще писал о том, что здесь что-то не чисто, на тот момент
прошло только 20 или 22 игры, а мы сразу завалили мартовские игры,
да так завалили, чтобы создать задел для отрыва вашим, а потом типа
давай наверстывать, а потерянное уже не вернешь, главное убежден в одном :
с тем составом и тренером, что был у нас тогда, рядом никого не было, а у нас бронза....
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил mangoх12
   11 / 843
19 мая в 12:23
да какие они ростовские , тролли обычные. Ведь нашел пару антиармейских горлотанов и подивая масла типа армейские против вас там когда что то говорили поэтому давайте в южное братсво, а раз вы против армейских значит в южном братсве, а раз вы южном браотсве значит за Анжи .)))))))) Причем это южное братсво только тебе и нужно . Не смеши Назар. Вот и грозненских и др. дагестнских пытаешься на фоне этого "браства" свое мнение навязать. а когда кто то из них против спартака высказывался так ты замечание делал. В "браство" твое входят те кто только против ЦСКАа против других низя. )))))))) Неужто ты считаешь народ тут не понимает твоих штучек. При всем уважениее ты у меня с Анжи не ассоцируешься и посеять ненависть между болелами тебе не удастся.. ну разве что такие как абсент твоя аудитирия.
Петр Армеец-да, Ваня Лучший-да, Дед-да, еще несколько юзеров,
и их поздравить не грех, потому что они настоящие болелы ЦСКА,

Вот к вышеназванным БОЛЕЛЬЩИКАМ уважение есть, и сколько бы мы
не общались с ними никакой вражды нет и не будет, ты прав в этом, только не надо
подобного рода настоящих болельщиков приравнивать к вашим троллям-фрикам.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил mangoх12
   11 / 843
19 мая в 12:16
да какие они ростовские , тролли обычные. Ведь нашел пару антиармейских горлотанов и подивая масла типа армейские против вас там когда что то говорили поэтому давайте в южное братсво, а раз вы против армейских значит в южном братсве, а раз вы южном браотсве значит за Анжи .)))))))) Причем это южное братсво только тебе и нужно . Не смеши Назар. Вот и грозненских и др. дагестнских пытаешься на фоне этого "браства" свое мнение навязать. а когда кто то из них против спартака высказывался так ты замечание делал. В "браство" твое входят те кто только против ЦСКАа против других низя. )))))))) Неужто ты считаешь народ тут не понимает твоих штучек. При всем уважениее ты у меня с Анжи не ассоцируешься и посеять ненависть между болелами тебе не удастся.. ну разве что такие как абсент твоя аудитирия.
Я - болельщик Анжи с 1994 года,и мне как то глубоко и далеко, что думают тролли )
Это их проблемы, пусть думают ) Очередная ложь ) Юг- не тролль, а болела Ростова,
просто раскусил подноготную ваших фриков ,и долбит по ним прицельно, и правильно )
armeec_♞
armeec_♞ ответил PATRIOT1965
   226 / 843
19 мая в 08:24
Арсенал заслуживал,но его не пустили,никого не должно волновать сколько бы он там матчей провел бы,хуже Спартака и ЦСКА не выступил бы. Я за честный футбол.Все тема закрыта.
Заслуживал? а кто Арсу мешал это делать на протяжении ВСЕГО чемпа, а не только весной ? Интересная у Вас честность футбольная. То, что Арсенал потерял кучу очков не с лидерами далеко не в концовке чемпа, это как-то в далекой тени.
ОН ведь просто ЗАСЛУЖИВАЛ, но его не пустили на финише))
armeec_♞
armeec_♞ ответил NAZAR 007
   226 / 843
19 мая в 08:15
Петруха, админ.ресурс все равно есть как ни крути. Просто ты прекрасно понимаешь, что это не доказуемо, вот и не ворошат. Я , например, ничуть не сомневаюсь, что мы были сильнее ваших в сезоне 2012-13, однако у нас только бронза, и с таким составом, который был гораздо сильнее вашего, однако вдруг во втором круге мы стратуем то ничьи, то поражения, не бывает ничего просто так . Могу еще пример с Ростовом двухгодичной давности привести. с Краснодаром в нынешнем сезоне тоже, везде одна тенденция : все трое шли хорошо до зимнего перерыва, после этого перерыва команды как подменяли, и я не могу у всех трех объяснить это сразу и одновременно синдромом региональных клубов, так просто не бывает, что враз и все дружно забыли как побеждать и делать нужный результат, хотя до зимнего перерыва делали это непринужденно и с легкостью...
Назар.на бумаге были возможно и сильнее, но в кубковой зарубе кубок не смогли взять. Можно сколько угодно говорить о лотерее (пенальти),но факт остается фактом.
Я тебе могу пример с нынешнем ЦСКА привести. Сколько мы очков на ровном месте прос..ли после зимней паузы? что играть разучились? не думаю. или админ ресурс от Уфы.Оренбурга,Динамо включали? да бред.
Что-то этих разговоров туров 5-6 назад, кто кого тянет даже в воздухе не было. Что-то никто и не вспоминает ошибки, пенки и.т.д в начале чемпа и середине.
а на финише смотри, начали в голосину кричать, кто кого тянет. каждый свисток под лупой разглядывают ищут справедливость.
sir_Alex
sir_Alex
   50 / 843
19 мая в 08:00
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а ЦСКА на пятом месте! 🤣🤣🤣😜 (шютка!)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
19 мая в 06:56
Поздравляю ЦСКА спобедой
mangoх12
mangoх12 ответил Vladimir808
   26 / 843
19 мая в 06:27
Анжи поддерживают все южане, и Ростов, и Нальчик, и Ставрополь, и Краснодар с Сочи. А Грозный даже очками делится себе в ущерб.
Ты за себя отвечай, за свой ментовской клуб, хотя можешь вступить в братсво по ненависти это ведь не по-региону, а ты как раз кандидат)))
mangoх12
mangoх12 ответил NAZAR 007
   26 / 843
19 мая в 06:22
Когда вы разучитесь ЛГАТЬ ? Кто не поддерживает, ростовские ? Тебе мало Юга и Абсента ? Или ты их за ростовских не считаешь....
да какие они ростовские , тролли обычные. Ведь нашел пару антиармейских горлотанов и подивая масла типа армейские против вас там когда что то говорили поэтому давайте в южное братсво, а раз вы против армейских значит в южном братсве, а раз вы южном браотсве значит за Анжи .)))))))) Причем это южное братсво только тебе и нужно . Не смеши Назар. Вот и грозненских и др. дагестнских пытаешься на фоне этого "браства" свое мнение навязать. а когда кто то из них против спартака высказывался так ты замечание делал. В "браство" твое входят те кто только против ЦСКАа против других низя. )))))))) Неужто ты считаешь народ тут не понимает твоих штучек. При всем уважениее ты у меня с Анжи не ассоцируешься и посеять ненависть между болелами тебе не удастся.. ну разве что такие как абсент твоя аудитирия.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   201 / 843
19 мая в 05:09
ЦСКА с победой!
ABir
ABir
   153 / 843
19 мая в 03:42
Вся Россия была в этом матче за Ахмат. Без пенальти похоже ничего бы не получилось у конницы
Vladimir808
Vladimir808 ответил mangoх12
   208 / 843
19 мая в 00:58
Анжи поддерживают все южане, и Ростов, и Нальчик, и Ставрополь, и Краснодар с Сочи. А Грозный даже очками делится себе в ущерб.
Dark_13_13
Dark_13_13
   448 / 843
19 мая в 00:15
Сойдет для обновленной команды занят 5е место
RIR68
RIR68
   195 / 843
18 мая в 23:32
будем считать, что пионеротряду не хватило сил и опыту. по началу осени мы и не рассчитывали на великие достижения, но Реал проклятый))) нас заставил верить в несбыточное. сейчас медленно опускаемся на землю. жалко, что состав (по слухам из всяких источников) на следующий го опять непонятен. остаётся всё, как всегда!!! верим в команду!!!

сегодня прикоснулись к Кубку Гагарина!!! завтра болеем за баскетов!!!
RIR68
RIR68 ответил АнжиДаг
   195 / 843
18 мая в 23:19
все так брат, Аллаху Акбар !
харе кришну, тебе и брату по овце!
RIR68
RIR68 ответил Шуnя771
   195 / 843
18 мая в 23:18
Опять пенальти?)))
ага. Мельгареха классно нырнул, по-тарасовски)
АнжиДаг
АнжиДаг ответил Aman-Visar Azadi-Masyr
18 мая в 23:08
Добрый вечер нам и нашим Родным. Позор такому цска который так радуется не заслуженной победой.(( Харьковский уже 15 лет не выходит с кабинетов РФС он там свой всех судей знает на лицо и с всеми на ты даже знает цены кто сколько стоит .позор позор позор левникову который придумал левый пеналти для харьковскому (( ведь гинеру надо зароботат денег на лиги чемпионов чтобы платит судьям вот и левников и Иванов пришел на помощь.. вот без этих судей ручных команда харьковского и всегда занимает законный. 4 места !! Братья удачи Ахмату когда нибудь мы выйдим от ига московских прос..ток и шл..х(!!
все так брат, Аллаху Акбар !
Aman-Visar Azadi-Masyr
Aman-Visar Azadi-Masyr
   818 / 843
18 мая в 23:02
Добрый вечер нам и нашим Родным. Позор такому цска который так радуется не заслуженной победой.(( Харьковский уже 15 лет не выходит с кабинетов РФС он там свой всех судей знает на лицо и с всеми на ты даже знает цены кто сколько стоит .позор позор позор левникову который придумал левый пеналти для харьковскому (( ведь гинеру надо зароботат денег на лиги чемпионов чтобы платит судьям вот и левников и Иванов пришел на помощь.. вот без этих судей ручных команда харьковского и всегда занимает законный. 4 места !! Братья удачи Ахмату когда нибудь мы выйдим от ига московских прос..ток и шл..х(!!
Томик
Томик ответил PATRIOT1965
   137 / 843
18 мая в 23:01
Ну и продолжайте в том же духе,встретимся в матчах ЛЧ и ЛЕ,там нет Егорова и его шайки,посмотрим что нажили"усердным трудом".Дружно посмеемся .Арсенал с его составом нынешним лучше играет,чем Спартак и ЦСКА,но он же с Тулы.(
Этой весной лучше и что? Выиграл у условных лидеров. Никто поверить просто не мог, что и они проиграют. Больше не будет такого, да и команда рассосётся по местам приписки.
Томик
Томик ответил armeec_♞
   137 / 843
18 мая в 22:57
Мне смешно с глубокой Сибири на Вас смотреть)) Вы как дурачки малолетние, тяните на себя одеяло. москоли, питерци, кавказ и.т.д Вы вроде взрослые люди, а ведете себя как ....... Ты себя старча слышишь? кого ты там в пример приводишь, Арсенал? да он вывезет гов..на тележку с этой ЛЕ.я даже про ЛЧ не говорю. Спартак, ЦСКА, Зенит? Ростов, Локо и.... да все МЫ в .г.овне глубоком. Не ужели ска не понятно? Нет, вы бл... спорите, о судьях и.т.д клооуны
В предложении про глубокие экскременты вместо "мы" поставтьте "я" пожалуйста - не говорите за других.
Томик
Томик ответил vinyardrip
   137 / 843
18 мая в 22:54
Наверное первая игра за сезон когда получили больше чем заслуживали
Первая?? Ну насмешил так насмешил.
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
18 мая в 22:49
С победой "ЦСКА" поздравить как-то язык не поворачивается, если только с тремя очками в копилку.
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 843
18 мая в 22:49
Опять пенальти?)))
vinyardrip
vinyardrip
   218 / 843
18 мая в 22:46
Наверное первая игра за сезон когда получили больше чем заслуживали
mangoх12
mangoх12 ответил PATRIOT1965
   26 / 843
18 мая в 21:44
Вот и надо разделить на зоны,затем выявлять сильнейших,а то получается всех держите за доноров,поставщиков очков,унижая на поле откровенно наглым судейством.У Вас говорят даже статья есть-Работа с судейством.
ты наверно что то путаешь , если бы мы работали с судейством то вошли бы в ЛЧ . Назови хоть один матч ? Гинер с судьями на ножах уже давно и при любом удобном случае они нас валят. Есть вопросы по сегодняшнемк матчу ? а то я так тоже могу сказать что у вас статья есть
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил armeec_♞
   186 / 843
18 мая в 21:36
Мне смешно с глубокой Сибири на Вас смотреть)) Вы как дурачки малолетние, тяните на себя одеяло. москоли, питерци, кавказ и.т.д Вы вроде взрослые люди, а ведете себя как ....... Ты себя старча слышишь? кого ты там в пример приводишь, Арсенал? да он вывезет гов..на тележку с этой ЛЕ.я даже про ЛЧ не говорю. Спартак, ЦСКА, Зенит? Ростов, Локо и.... да все МЫ в .г.овне глубоком. Не ужели ска не понятно? Нет, вы бл... спорите, о судьях и.т.д клооуны
Арсенал заслуживал,но его не пустили,никого не должно волновать сколько бы он там матчей провел бы,хуже Спартака и ЦСКА не выступил бы. Я за честный футбол.Все тема закрыта.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил mangoх12
   11 / 843
18 мая в 21:25
никогда такого не говорил , но сейчас скажу, а почему бы вам не создать южную лигу тем более Назар так это любит и все время пытается любой троллинг ЦСКА южостью окрестить. Хотя никто из Ростова или Краснодара его Анжи не поддерживает, но ему важно передать свои предпочтения др. клубам и он все время примазывается этой южностью, стараясь расколоть болел. Создайте свою лигу и будет вам счатье. Нас в матче с Кранодаром судил по соседски ростовский Иванов и просто убивал .. но никто ниче не видел) Ты же знаешь что пеналь под делу , другое дело туркменский абсент у него это личное там уже ничем не помочь, я даже рад что его бомбит так.))
Когда вы разучитесь ЛГАТЬ ? Кто не поддерживает, ростовские ?
Тебе мало Юга и Абсента ? Или ты их за ростовских не считаешь....
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