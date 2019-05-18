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«Байер» вырвал путевку в Лигу чемпионов

18 мая 2019, 18:26
ГертаЛоготип футбольный клуб Герта (Берлин)1 : 5Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

В рамках 34-го тура Бундеслиги «Байер» победил в Берлине.

«Фармацевты» заняли 4 место в турнирной таблице (58 очков), а «Герта» расположилась на 11 позиции (43 пункта).

Берлин, стадион Олимпиаштадион

«Герта» - «Байер» 1:5 (1:2)
Голы: Лазаро 34 - Хавертс 28, Аларио 38, Брандт 54, Аларио 72, Аларио 88

«Герта»: Крафт, Клюнтер (Миттельштедт 45+2), Лустенбергер, Рекик, Платтенхардт, Скьельбред (Дилросун 46), Груич, Лазаро, Дуда, Калу, Ибишевич (Кёпке 73)
Главный тренер: Дардаи Паль.

«Байер»: Градецки, Та, Бендер (Драгович 59), Венделл, Вайзер (Кор 81), Арангис (Бендер 75), Баумгартлингер, Фолланд, Хавертс, Брандт, Аларио
Главный тренер: Бош Петер.

Предупреждения: Фолланд 45+1, Дуда 78

Судья: Фритц Марко.

В другом матче тура «Бавария» дома обыграла «Айнтрахт».

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Все комментарии
Anton Step
Anton Step
19 мая в 15:45
Молодцы
Сливки общества
Сливки общества
   420 / 840
18 мая в 23:00
Жаль. Лучше бы Гладбах играл в ЛЧ.
Van Vanovich
Van Vanovich
   214 / 840
18 мая в 21:03
кто ожидал что Волшебник Бос поднимет Байер со дна таблицы до лиги чемпионов
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 840
18 мая в 19:02
Просто разорвал сопернеков. Баерн мощщщь!!!
Bavaria_M
Bavaria_M
   170 / 840
18 мая в 19:00
    RMUKMU
    RMUKMU
       171 / 840
    18 мая в 18:40
    Как однако Аларио в концовке раззабивался. Неужто от него будет толк в следующем сезоне.
    Ничего не светит Байеру в ЛЧ, но доход от еврокубков будет кстати.
    Надеюсь Фёллер летом сохранит Хавертца с Брандтом и купит наконец нормальных защитников.
    Egorium
    Egorium
       115 / 840
    18 мая в 18:27
    Байер с победой!
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