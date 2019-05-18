«Байер» вырвал путевку в Лигу чемпионов

В рамках 34-го тура Бундеслиги «Байер» победил в Берлине.
«Фармацевты» заняли 4 место в турнирной таблице (58 очков), а «Герта» расположилась на 11 позиции (43 пункта).
Берлин, стадион Олимпиаштадион
«Герта» - «Байер» 1:5 (1:2)
Голы: Лазаро 34 - Хавертс 28, Аларио 38, Брандт 54, Аларио 72, Аларио 88
«Герта»: Крафт, Клюнтер (Миттельштедт 45+2), Лустенбергер, Рекик, Платтенхардт, Скьельбред (Дилросун 46), Груич, Лазаро, Дуда, Калу, Ибишевич (Кёпке 73)
Главный тренер: Дардаи Паль.
«Байер»: Градецки, Та, Бендер (Драгович 59), Венделл, Вайзер (Кор 81), Арангис (Бендер 75), Баумгартлингер, Фолланд, Хавертс, Брандт, Аларио
Главный тренер: Бош Петер.
Предупреждения: Фолланд 45+1, Дуда 78
Судья: Фритц Марко.
В другом матче тура «Бавария» дома обыграла «Айнтрахт».
Ничего не светит Байеру в ЛЧ, но доход от еврокубков будет кстати.
Надеюсь Фёллер летом сохранит Хавертца с Брандтом и купит наконец нормальных защитников.
Ничего не светит Байеру в ЛЧ, но доход от еврокубков будет кстати.
Надеюсь Фёллер летом сохранит Хавертца с Брандтом и купит наконец нормальных защитников.