«Лейпциг» уступил «Вердеру»

«Лейпциг» проиграл «Вердеру» в матче 34-го тура чемпионата Германии.
«Лейпциг» финишировал третьим, «Вердер» - восьмой.
Бремен, стадион Везерстадион
«Вердер» - «Лейпциг» 2:1 (1:0)
Голы: Рашица 35 (пенальти), Писарро 88 - Мукиеле 86
Нереализованный пенальти: - Брума 54
«Вердер»: Павленка, Фридль, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон, Эггештайн, Шахин (Эггестейн 46), Классен, Мохвальд (Йоханссон 87), Рашица, Осако (Писарро 74)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
«РБ Лейпциг»: Мвого, Мукиеле, Илсанкер, Упамекано, Саракки, Лаймер (Форсберг 70), Адамс (Смит-Роу 64), Айдара, Брума, Огюстен (Поульсен 70), Кунья
Главный тренер: Рангник Ральф.
Предупреждения: Илсанкер 16, Фридль 43, Саракки 49, Аугустинссон 50
Судья: Брих Феликc.
В параллельной встрече «Бавария» разгромила «Айнтрахт».
Как же российским мешкам с большими пивными пузами далеко до этого!!!
Как же российским мешкам с большими пивными пузами далеко до этого!!!