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«Лейпциг» уступил «Вердеру»

18 мая 2019, 18:38
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)2 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Лейпциг» проиграл «Вердеру» в матче 34-го тура чемпионата Германии.

«Лейпциг» финишировал третьим, «Вердер» - восьмой.

Бремен, стадион Везерстадион

«Вердер» - «Лейпциг» 2:1 (1:0)
Голы: Рашица 35 (пенальти), Писарро 88 - Мукиеле 86

Нереализованный пенальти: - Брума 54

«Вердер»: Павленка, Фридль, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон, Эггештайн, Шахин (Эггестейн 46), Классен, Мохвальд (Йоханссон 87), Рашица, Осако (Писарро 74)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

«РБ Лейпциг»: Мвого, Мукиеле, Илсанкер, Упамекано, Саракки, Лаймер (Форсберг 70), Адамс (Смит-Роу 64), Айдара, Брума, Огюстен (Поульсен 70), Кунья
Главный тренер: Рангник Ральф.

Предупреждения: Илсанкер 16, Фридль 43, Саракки 49, Аугустинссон 50

Судья: Брих Феликc.

В параллельной встрече «Бавария» разгромила «Айнтрахт».

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Сливки общества
Сливки общества
   403 / 843
18 мая в 23:11
Пицца в деле!
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
18 мая в 19:24
40 летний Писарро принёс победу своей команде?
Как же российским мешкам с большими пивными пузами далеко до этого!!!
Abris
Abris
   163 / 843
18 мая в 18:55
Вердер с победой!
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