«Севилья» отправила два мяча в ворота «Атлетика»

«Севилья» одержала победу над «Атлетиком» в матче 38-го тура чемпионата Испании.
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Атлетик» 2:0 (1:0)
Голы: Бен-Йеддер 44, Эль-Хаддади 90+2
«Севилья»: Вацлик, Навас, Кьер, Меркадо, Эскудеро, Рог (Гнаньон 46), Амаду, Видаль (Нолито 81), Васкес (Сальватиерра 69), Эль-Хаддади, Бен-Йеддер
Главный тренер: Капаррос Хоакин.
«Атлетик»: Эррерин, Капа, Альварес, Мартинес, Баленсиага (Гомес 56), Эчебаррия, Дани Гарсия (Сан Хосе 76), Муньяин, Гарсия, Берчиче, Уильямс (Адурис 76)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.
Предупреждения: Дани Гарсия 19, Гарсия 29, Рог 36, Гнаньон 60, Навас 60, Меркадо 65
Судья: Санчес Хосе.
В параллельном матче «Валенсия» одержала победу над «Вальядолидом».
Концовка вышла эпичной, шикарная развязка.
Концовка вышла эпичной, шикарная развязка.