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«Севилья» отправила два мяча в ворота «Атлетика»

18 мая 2019, 19:17
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«Севилья» одержала победу над «Атлетиком» в матче 38-го тура чемпионата Испании.

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Атлетик» 2:0 (1:0)
Голы: Бен-Йеддер 44, Эль-Хаддади 90+2

«Севилья»: Вацлик, Навас, Кьер, Меркадо, Эскудеро, Рог (Гнаньон 46), Амаду, Видаль (Нолито 81), Васкес (Сальватиерра 69), Эль-Хаддади, Бен-Йеддер
Главный тренер: Капаррос Хоакин.

«Атлетик»: Эррерин, Капа, Альварес, Мартинес, Баленсиага (Гомес 56), Эчебаррия, Дани Гарсия (Сан Хосе 76), Муньяин, Гарсия, Берчиче, Уильямс (Адурис 76)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.

Предупреждения: Дани Гарсия 19, Гарсия 29, Рог 36, Гнаньон 60, Навас 60, Меркадо 65

Судья: Санчес Хосе.

В параллельном матче «Валенсия» одержала победу над «Вальядолидом».

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
19 мая в 04:45
Промеска только тормозит Севилью.
RMUKMU
RMUKMU ответил Egorium
   175 / 843
18 мая в 20:10
Команда промески без заслуг промески хоть в ЛЕ пробилась.
Может хватит уже на Промеса фапать.
RMUKMU
RMUKMU
   175 / 843
18 мая в 20:09
Жаль, что баски остались без ЛЕ. При Гаритано после 0 побед в 11 матчах всплыли на седьмое место, но уступили такому же стабильному Эспаньолу.
Концовка вышла эпичной, шикарная развязка.
Egorium
Egorium
   111 / 843
18 мая в 19:31
Команда промески без заслуг промески хоть в ЛЕ пробилась.
1 команда
1 команда
   94 / 843
18 мая в 19:25
Без Суинси промесского Севилья почему-то всегда выигрывает.
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
18 мая в 19:22
Команда Промеса возьмёт ЛЕ 2020, удачи им!
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
18 мая в 19:19
Удовольствия победа не принесла.
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