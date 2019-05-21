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Агент Фернандеса подтвердил интерес со стороны «Атлетико» к Марио

сегодня, 13:27

Представитель защитника ЦСКА Марио Фернандеса подтвердил интерес мадридского «Атлетико» к игроку. 

Могу подтвердить интерес со стороны «Атлетико» к Марио. Пока больше ничего сказать не могу.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил sobaka_kusaka
   22 / 845
сегодня в 19:00
Думаете Гинер хочет усилить конкурента? Скорее всего наоборот - Леонорыч использует шумиху вокруг трансфера в Зенит, чтобы из Атлетико еще больше дегег вытянуть.
Я не уверен, что он заиграет в Зените, а вот деньги усилят цска - гинер влашича выкупит.
Санчо Панса
Санчо Панса
   88 / 845
сегодня в 17:44
И это вполне даже объяснимо! Индейцам не мешало бы укрепить правый фланг обороны, в свете заката карьеры Хуанфрана. Марио мог бы стать там основным правым защитником, почему бы и нет)
zubila
zubila
   483 / 845
сегодня в 16:56
ЦСКА за текущую ЛЧ получит рекордные для российского клуба призовые за всю историю.Уж как минимум одир сезон без без лиги чемпионов армейцы протянут. Уйдет Влашич, непонятная ситуация с Бекао: будут выкупать или нет.Но продажа еще и Фернандеса выбросит армейцев из призовой тройки и зоны ЛЧ на долгие годы... Гинер не идиот стрелять себе же в ногу. И я сомневаюсь, что кто либо отстегнет условные 26 млн. евро за игрока защиты которому 28 лет и он из РПЛ.
Беланов
Беланов ответил Гридягин
   373 / 845
сегодня в 16:24
Пусть перейдёт, из него ПРОМЕС будет колбасу конскую делать!!!!!!
Промес будет губами делать конскую колбаску? Ох уж эти фантазии спартачей )))
clop
clop ответил Гавроша
   78 / 845
сегодня в 16:04
Это все гинер мутит, он очень хочет продать нам фернандеса, вот им и интересуются все подряд. Странно, что еще барселону не приплели.
Гинер звонит в Атлетико: "Алё, вам в команду защитник нужен? Могу продать Марио Фернандеса."
В Атлетико отвечают: "А это кто такой? Скиньте его файлы по электронной почте"
Гинер вызывает к себе агента Фернандеса: "Вот смотри, нашим Марио в Атлетико интересуются. Попросили скинуть его информацию. Отправь им на емейл сегодня."
Absinthe
Absinthe ответил mangoх12
   134 / 845
сегодня в 15:57
на такое дарование как ты никто уже давно не обращает внимание ахахахха
Бг))) Долго думал?)))
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Гавроша
   269 / 845
сегодня в 15:48
Думаете Гинер хочет усилить конкурента? Скорее всего наоборот - Леонорыч использует шумиху вокруг трансфера в Зенит, чтобы из Атлетико еще больше дегег вытянуть.
berda2003
berda2003
   315 / 845
сегодня в 15:45
он до выпендривается с агентом, что перейдёт в гаверлу в хохляндии...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 845
сегодня в 15:42
Челси, Барселона, Атлетико, да бразила на разрыв. Только это все рекламная компания от гинера...
mangoх12
mangoх12 ответил Absinthe
   27 / 845
сегодня в 15:26
Странно, что Атлетико не обратил внимание на такое дарование Цска, как Кирилл Левников)
на такое дарование как ты никто уже давно не обращает внимание ахахахха
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   758 / 845
сегодня в 15:23
цену набивает,он атлетико нужен также,как лысому расческа
FILL3286
FILL3286
   25 / 845
сегодня в 15:22
Игорь43 это да))))))
RBA
RBA ответил FILL3286
   360 / 845
сегодня в 15:17
А дырофеевым43 в это году кто нибудь интересовался или забалотным??
Все интересуются только банщиком.
ОПС
ОПС
   219 / 845
сегодня в 15:17
Интересно будет посмотреть, что получится.
Гридягин
Гридягин ответил FILL3286
   573 / 845
сегодня в 15:02
Пусть перейдёт, из него ПРОМЕС будет колбасу конскую делать!!!!!!
Гридягин
Гридягин ответил FILL3286
   573 / 845
сегодня в 15:01
Мельде интересуется симаком(((((
ахх ха ха!
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Colchoneros
   269 / 845
сегодня в 14:57
А Вы думаете уровень игрока у него на лбу написан, или на футболке? Через сколько сезонов сливочные догадались, что Бейл не уровень Реала?
Первый сезон уйдет на адаптацию, на знакомство с комадой, игровой схемой и тд. Будет здорово, если быстро оклиматизируется. И не факт, что после первого успешного сезона, не последует второй провальный, или наоборот. Пожалуй, возраст это единственное, что может напугать, но на это и ценник 30 лямов, а не 80
Colchoneros
Colchoneros ответил sobaka_kusaka
   62 / 845
сегодня в 14:49
Вот, руководство Атлетико подумало и решило, что Марио хороший вариант, пускай и не идеадьный. Узнаем соответсвует ли Фернанедес уровню мадридского клуба только после его перехода и хотя бы парочки сезонов.
Парочки сезонов?
Так ему уже 28 лет!
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Colchoneros
   269 / 845
сегодня в 14:45
Вот, руководство Атлетико подумало и решило, что Марио хороший вариант, пускай и не идеадьный. Узнаем соответсвует ли Фернанедес уровню мадридского клуба только после его перехода и хотя бы парочки сезонов.
Гавроша
Гавроша
   22 / 845
сегодня в 14:45
Это все гинер мутит, он очень хочет продать нам фернандеса, вот им и интересуются все подряд. Странно, что еще барселону не приплели.
Colchoneros
Colchoneros ответил sobaka_kusaka
   62 / 845
сегодня в 14:37
А кого бы Вы хотели видеть в составе Атлетико вместо него?
Нууу тяжёлый вопрос!
Надо хорошенько подумать!
mikysss
mikysss
   75 / 845
сегодня в 14:37
какой атлетико??? проект уже 40 лямов народных готовит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 845
сегодня в 14:37
Ну дак раз интересуется, продайте да и все. Фигли тянуть кота за я..ца.
Или надеются на аукцион за этого бразила? Так не тот калибр...
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Colchoneros
   269 / 845
сегодня в 14:35
А кого бы Вы хотели видеть в составе Атлетико вместо него?
Colchoneros
Colchoneros ответил sobaka_kusaka
   62 / 845
сегодня в 14:33
Попутал двух фланговых игроков защиты. А почему бог не даст переходу Марио в Атлетико случиться?
Всё просто!
Марио не уровень Атлетико Мадрид!
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Colchoneros
   269 / 845
сегодня в 14:27
Попутал двух фланговых игроков защиты. А почему бог не даст переходу Марио в Атлетико случиться?
Морозовский
Морозовский
   7 / 845
сегодня в 14:24
Всё идёт чётко по плану Леонорыча! Следующий шаг - вылет в Испанию Марио! Лазурный мешок в результате сильно похудеет!
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Верг
   269 / 845
сегодня в 14:23
Да, именно это я и имел в виду. Попутал двух фланговых игроков защиты.
Absinthe
Absinthe
   134 / 845
сегодня в 14:17
Странно, что Атлетико не обратил внимание на такое дарование Цска, как Кирилл Левников)
ДСА
ДСА
   85 / 845
сегодня в 14:14
Там он не потеряется, будет основным.
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