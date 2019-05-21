Агент Фернандеса подтвердил интерес со стороны «Атлетико» к Марио

Представитель защитника ЦСКА Марио Фернандеса подтвердил интерес мадридского «Атлетико» к игроку.
Могу подтвердить интерес со стороны «Атлетико» к Марио. Пока больше ничего сказать не могу.
Представитель защитника ЦСКА Марио Фернандеса подтвердил интерес мадридского «Атлетико» к игроку.
Могу подтвердить интерес со стороны «Атлетико» к Марио. Пока больше ничего сказать не могу.
В Атлетико отвечают: "А это кто такой? Скиньте его файлы по электронной почте"
Гинер вызывает к себе агента Фернандеса: "Вот смотри, нашим Марио в Атлетико интересуются. Попросили скинуть его информацию. Отправь им на емейл сегодня."
В Атлетико отвечают: "А это кто такой? Скиньте его файлы по электронной почте"
Гинер вызывает к себе агента Фернандеса: "Вот смотри, нашим Марио в Атлетико интересуются. Попросили скинуть его информацию. Отправь им на емейл сегодня."
ахх ха ха!
ахх ха ха!
Первый сезон уйдет на адаптацию, на знакомство с комадой, игровой схемой и тд. Будет здорово, если быстро оклиматизируется. И не факт, что после первого успешного сезона, не последует второй провальный, или наоборот. Пожалуй, возраст это единственное, что может напугать, но на это и ценник 30 лямов, а не 80
Первый сезон уйдет на адаптацию, на знакомство с комадой, игровой схемой и тд. Будет здорово, если быстро оклиматизируется. И не факт, что после первого успешного сезона, не последует второй провальный, или наоборот. Пожалуй, возраст это единственное, что может напугать, но на это и ценник 30 лямов, а не 80
Так ему уже 28 лет!
Так ему уже 28 лет!
Надо хорошенько подумать!
Надо хорошенько подумать!
Или надеются на аукцион за этого бразила? Так не тот калибр...
Или надеются на аукцион за этого бразила? Так не тот калибр...
Марио не уровень Атлетико Мадрид!
Марио не уровень Атлетико Мадрид!