Геркус поздравил «Краснодар» с попаданием в Лигу чемпионов

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поздравил «Краснодар» с выходом в Лигу чемпионов.

Я поздравляю команду Сергея Галицкого с большим успехом — с попаданием в зону Лиги чемпионов. Лига чемпионов — это лучшее, что есть в клубном футболе. И такая команда, как «Краснодар», максимально заслуживает быть причастна к этому турниру.