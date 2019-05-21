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Геркус поздравил «Краснодар» с попаданием в Лигу чемпионов

сегодня, 13:08

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поздравил «Краснодар» с выходом в Лигу чемпионов.

Я поздравляю команду Сергея Галицкого с большим успехом — с попаданием в зону Лиги чемпионов. Лига чемпионов — это лучшее, что есть в клубном футболе. И такая команда, как «Краснодар», максимально заслуживает быть причастна к этому турниру.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   507 / 845
сегодня в 15:33
Удачного выступления Краснодару в ЛЧ.
Garrincha58
Garrincha58
   399 / 845
сегодня в 15:30
какая ЛЧ туда надо ещё пробиться через сито квалификации а там соперники серьёзные будут а то что будут в квалификации играть это не в счёт, ЛЧ начинается с группового этапа
За адекватность
За адекватность ответил -Хостинский-
   24 / 845
сегодня в 15:19
Ну ЦСКА за 3 минуты до конца матча с Уфой вели 2:0, и тоже думали, из области фантастики можем не победить Но увы счёт стал 2:2 Поэтому Уфа может хлопнуть дверью, отобрав у Локо прямую путевку
Приветствую. Ну тут мы с Вами можем только гадать, а как оно будет увидим, но готов с Вами поспорить (на правду) "Локо" обыграет "Уфу". ИМХО.
-Хостинский-
-Хостинский- ответил ДСА
   267 / 845
сегодня в 14:56
Да и ничья устроит быков в матче в Москве ))) Рубина то на лопатки положим в Краснодаре
-Хостинский-
-Хостинский- ответил За адекватность
   267 / 845
сегодня в 14:55
Ну ЦСКА за 3 минуты до конца матча с Уфой вели 2:0, и тоже думали, из области фантастики можем не победить
Но увы счёт стал 2:2
Поэтому Уфа может хлопнуть дверью, отобрав у Локо прямую путевку
-Хостинский-
-Хостинский-
   267 / 845
сегодня в 14:52
Боится, что Уфа со своим автобусом отберёт прямую путёвку)
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 845
сегодня в 14:33
Молодцы Краснодар .
handreb
handreb
   73 / 845
сегодня в 13:55
Чего это на него нашло поздравить.
За адекватность
За адекватность ответил vovan32
   24 / 845
сегодня в 13:54
Задолбали своими поздравлениями....надо ещё пройти через 2 команды,чтобы попасть в лч...накаркают уроды.
Полностью согласен. Более того, учитывая условно когорту клубов, претендующих на две путевки для вожделенного попадания в ГЭ ЛЧ фавориты "Порту" и "Лион", пусть на бумаге. "Краснодару " удачи и хорошего жребия, лишними не будут. А лучше второе место занять, но это, на мой взгляд, из области научной фантастики.
Albasin
Albasin
   17 / 845
сегодня в 13:41
Главное, поздравление своевременное.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   105 / 845
сегодня в 13:29
Как будто специально сглазить пытается.
Ολυμπιακός
Ολυμπιακός
   774 / 845
сегодня в 13:22
В неё ещё попасть надо.
vovan32
vovan32
   805 / 845
сегодня в 13:22
Задолбали своими поздравлениями....надо ещё пройти через 2 команды,чтобы попасть в лч...накаркают уроды.
FILL3286
FILL3286
   25 / 845
сегодня в 13:20
Попасть туда еще нужно,как ни хотелось бы этого говорить,но если быки будут играть в отборе,они туда не попадут))) ИМХО
mikysss
mikysss
   75 / 845
сегодня в 13:20
с попаданием в ЗОНУ!!!! Лиги чемпионов. ВООТ Автору статьи желаю не выдергиваться из контекста. Я желаю Быкам в групповой турнир ЛЧ попасть все же на прямую или через квалифу, но сейчас Быки пока не в ЛЧ - для одаренных поясню когда команда играет отборочные матчи ЧМ или ЧЕ это не значит что она играет на ЧМ или ЧЕ, она борется в группах за выход туда - квалифика ЛЧ тож самое
mihaluch
mihaluch
   54 / 845
сегодня в 13:12
Пожелание одно попасть в групповой этап,а там видно будет.
ДСА
ДСА
   85 / 845
сегодня в 13:11
Осталось теперь любезно Локомотиву в последнем туре проиграть.
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