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Конте будет получать в «Интере» около 10 млн евро за сезон

сегодня, 03:25

Экс-наставник «Ювентуса» Антонио Конте очень близок к тому, чтобы стать новым главным тренером «Интера».

По информации источника, 49-летний специалист уже подписал предварительное соглашение с миланским клубом. Сообщается, что Конте будет зарабатывать около 10 млн евро за сезон, что сделает его вторым самым высокооплачиваемым тренером в истории Серии А после Жозе Моуриньо, который получал в «Интере» € 11 млн в год.

Ранее появилась информация о том, что контракт Конте с «нерадзурри» будет рассчитан на 3-4 года.

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Для тренера очень много.
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