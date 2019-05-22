Конте будет получать в «Интере» около 10 млн евро за сезон

сегодня, 03:25

Экс-наставник «Ювентуса» очень близок к тому, чтобы стать новым главным тренером «Интера».

По информации источника, 49-летний специалист уже подписал предварительное соглашение с миланским клубом. Сообщается, что Конте будет зарабатывать около 10 млн евро за сезон, что сделает его вторым самым высокооплачиваемым тренером в истории Серии А после , который получал в «Интере» € 11 млн в год.

Ранее появилась информация о том, что контракт Конте с «нерадзурри» будет рассчитан на 3-4 года.