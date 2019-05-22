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Журналист: «Гвардиола подпишет 4-летний контракт с „Ювентусом“»

сегодня, 02:11

В итальянских СМИ снова пошли слухи о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола возглавит «Ювентус». Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли. По его словам, стороны уже договорились о сотрудничестве, и 48-летний специалист подпишет 4-летний контракт с «бьянконери».

Вчера появилась информация о том, что наставник «горожан» встретился в Милане со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, но главной целью визита Гвардиолы было благотворительное мероприятие.

Ранее главный тренер «Сити» заявил, что не собирается уходить из команды и подписывать контракт с туринским клубом.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:16
Наверное так захотел Роналду.
shlifen
shlifen
сегодня в 03:37
Журналист решил "хайпануть", а главное - он же не несёт никакой ответственности за слухи которые распускает... Вполне возможно что со временем Пеп поедет работать в Юве - но сейчас? Врядли, уж больно много песурсов вложено в МС, думаю ещё пару попыток/заходов на ЛЧ он сделает с Сити...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:21
"Сказки" Ф.Дженнарелли
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
сегодня в 02:18
Итальянские макароны, а не новость) Это возможно, если только МС лишат участия в ЛЧ.
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