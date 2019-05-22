Журналист: «Гвардиола подпишет 4-летний контракт с „Ювентусом“»

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В итальянских СМИ снова пошли слухи о том, что главный тренер «Манчестер Сити» возглавит «Ювентус». Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Radio Sportiva Федерико Дженнарелли. По его словам, стороны уже договорились о сотрудничестве, и 48-летний специалист подпишет 4-летний контракт с «бьянконери».

Вчера появилась информация о том, что наставник «горожан» встретился в Милане со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, но главной целью визита Гвардиолы было благотворительное мероприятие.

Ранее главный тренер «Сити» заявил, что не собирается уходить из команды и подписывать контракт с туринским клубом.