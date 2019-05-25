Кикнадзе считает, что лимит на легионеров нужно полностью отменить

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе считает, что лимит на легионеров в чемпионате России следует полностью отменить.

На данный момент в чемпионате России действует лимит «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков.

Это нормальная рабочая история, но нам важно знать заранее, по каким правилам будем играть. Это важно для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы выстроили свою трансферную политику одним образом, а уже после заключения договоров произошли изменения в правилах, и мы должны либо расторгать контракты, либо держать людей в штате, не имея возможности использовать их на поле. Я считаю, что лучше всего было бы отменить весь лимит.