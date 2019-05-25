ГлавнаяНовости

Кикнадзе считает, что лимит на легионеров нужно полностью отменить

сегодня, 16:35

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе считает, что лимит на легионеров в чемпионате России следует полностью отменить.

На данный момент в чемпионате России действует лимит «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков.

Это нормальная рабочая история, но нам важно знать заранее, по каким правилам будем играть. Это важно для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы выстроили свою трансферную политику одним образом, а уже после заключения договоров произошли изменения в правилах, и мы должны либо расторгать контракты, либо держать людей в штате, не имея возможности использовать их на поле. Я считаю, что лучше всего было бы отменить весь лимит.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Булыкин: «Если Слуцкий выиграет путевку в Лигу Европы, всё будет нормально»
Сегодня, 16:03 Комментарии2
Медведев: «Идея о расширении РПЛ нуждается в дополнительной проработке»
Сегодня, 14:01 Комментарии12
В СИЗО для Кокорина поставят беговую дорожку
Сегодня, 13:55 Комментарии24
Медведев: «РПЛ нужен лимит на легионеров, где не будет „пассажиров“»
Сегодня, 13:07 Комментарии16
Адиев: «Все опытные ребята „Анжи“ уже покинули, осталась молодежь»
Сегодня, 13:06 Комментарии4
Жирков: «Дзюба шутил, что на ЧМ-2026 я выеду на поле в инвалидной коляске»
Сегодня, 11:58 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил сулейман шлагбаум 1
   22 / 840
сегодня в 17:37
Если нашим доморощенным игрулям не под силу выиграть конкуренцию у зенитовских аргов и конских негров - прямая им дорога в ФНЛ и не о чем здесь больше говорить.
Ну ладно. Пусть так! Но учти что сборная Росии от этого еще больше ослабнет, скатится на уровень Молдовы и Латвии.
mihaluch
mihaluch
   50 / 840
сегодня в 17:22
Отменить надо самую высокую в мире зарплату.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Шишанутый
   168 / 840
сегодня в 16:56
Если убрать лимит то в Зените 11 аргов по полю бегать будет, а в Цска 11 негров и натурализуют их для сборной а потолок руских игроков это будет Фнл.
Если нашим доморощенным игрулям не под силу выиграть конкуренцию у зенитовских аргов и конских негров - прямая им дорога в ФНЛ и не о чем здесь больше говорить.
Abris
Abris ответил Шишанутый
   100 / 840
сегодня в 16:56
Если убрать лимит то в Зените 11 аргов по полю бегать будет, а в Цска 11 негров и натурализуют их для сборной а потолок руских игроков это будет Фнл.
Ты ЦСКА с ФК Свиньи не перепутал?
cska plus
cska plus ответил Шишанутый
   5 / 840
сегодня в 16:52
Если убрать лимит то в Зените 11 аргов по полю бегать будет, а в Цска 11 негров и натурализуют их для сборной а потолок руских игроков это будет Фнл.
Смешной же ты таварищь, что то про тарасовских зулусов забыл сказать, федун пол Африки оптом скупил.
11-и метровый
11-и метровый ответил Шишанутый
   24 / 840
сегодня в 16:46
Если убрать лимит то в Зените 11 аргов по полю бегать будет, а в Цска 11 негров и натурализуют их для сборной а потолок руских игроков это будет Фнл.
А в Анжи не будет ни одного дагестанца.
Шишанутый
Шишанутый
   22 / 840
сегодня в 16:39
Если убрать лимит то в Зените 11 аргов по полю бегать будет, а в Цска 11 негров и натурализуют их для сборной а потолок руских игроков это будет Фнл.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100