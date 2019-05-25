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В СИЗО для Кокорина поставят беговую дорожку

сегодня, 13:55

Зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила, что в СИЗО «Бутырка» привезут беговую дорожку, чтобы форвард «Зенита» Александр Кокорин мог работать над своим больным коленом.

Только что разговаривала с руководством ФСИН, и они подтвердили, что врачи «Зенита» дали рекомендации насчет беговой дорожки, а также по возможности как можно чаще посещать спортзал. В ФСИН с этими рекомендациями согласны и готовы исполнить. Они говорят, что беговая дорожка будет. В некоторых спортзалах СИЗО она есть и так, но вот в Бутырке — не видела. А значит, ее привезут. Это будет здорово, потому что и другие заключенные смогут ей воспользоваться. Многие спрашивали о ней, но поскольку они не были спортсменами-профессионалами, вопрос не стоял так остро. Мне подтвердили, что это все будет, в том числе и особое отношение с учетом всех рекомендаций врачей «Зенита». В ФСИН настроены максимально помочь, чтобы за оставшееся за решеткой время Кокорин с травмой восстановился настолько, насколько это возможно.

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Все комментарии
Polilux
Polilux
сегодня в 14:39
Лучше сразу газовую камеру ему пусть поставят!!!
Faustello
Faustello
   36 / 845
сегодня в 14:36
Будет готовится к побегу )))
Absinthe5
Absinthe5
   307 / 845
сегодня в 14:23
Возле 26?)
kind pennywise
kind pennywise
   578 / 845
сегодня в 14:02
сейчас барашки будут гадости писать про него
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