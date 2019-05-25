В СИЗО для Кокорина поставят беговую дорожку

Зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила, что в СИЗО «Бутырка» привезут беговую дорожку, чтобы форвард «Зенита» мог работать над своим больным коленом.

Только что разговаривала с руководством ФСИН, и они подтвердили, что врачи «Зенита» дали рекомендации насчет беговой дорожки, а также по возможности как можно чаще посещать спортзал. В ФСИН с этими рекомендациями согласны и готовы исполнить. Они говорят, что беговая дорожка будет. В некоторых спортзалах СИЗО она есть и так, но вот в Бутырке — не видела. А значит, ее привезут. Это будет здорово, потому что и другие заключенные смогут ей воспользоваться. Многие спрашивали о ней, но поскольку они не были спортсменами-профессионалами, вопрос не стоял так остро. Мне подтвердили, что это все будет, в том числе и особое отношение с учетом всех рекомендаций врачей «Зенита». В ФСИН настроены максимально помочь, чтобы за оставшееся за решеткой время Кокорин с травмой восстановился настолько, насколько это возможно.