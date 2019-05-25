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Медведев: «Идея о расширении РПЛ нуждается в дополнительной проработке»

сегодня, 14:01

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможность расширения числа участников РПЛ с 16 команд до 18.

Эта тема звучала на исполкоме, но она нуждается в дополнительной проработке. Увеличение числа матчей в нашей лиге - хорошая идея. Если мы посмотрим на европейские клубы и на то, сколько мы играем, даже команды, которые выступают в еврокубках, то число матчей на десяток меньше.

С другой стороны, нельзя не учитывать климатический фактор. У нас, к сожалению, всего один стадион с крышей - «Газпром-Арена», позволяющий в комфортных условиях играть и в декабре, и в феврале - при любых погодных условиях. Пока мы сталкивались с тем, что календарь был таков - приходилось играть в мало подходящих для футбола условиях: при очень низких температурах, на травмоопасных полях. От такого футбола никто не может получить удовольствие - ни зрители, ни игроки, и телевизионная картинка далека от идеальной.

Если бы удалось оптимизировать календарь и не играть в зимний футбол, а максимально использовать те погодные условия, которые у нас есть… Мы пока размышляем, потому что есть и положительные, и отрицательные факторы.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   129 / 845
сегодня в 14:28
Если только на весна-осень вернуться.
Denkuz
Denkuz
   80 / 845
сегодня в 14:27
В РПЛ и сейчас много ненужных команд, будет еще больше.
drug01
drug01
   127 / 845
сегодня в 14:16
Зачем спешить!!!
Abverin
Abverin
   93 / 845
сегодня в 14:06
Уже пробовали, ничего хорошего.
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