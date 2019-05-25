Адиев: «Все опытные ребята „Анжи“ уже покинули, осталась молодежь»

Главный тренер «Анжи» поделился ожиданиями от заключительного матча сезона против «Урала». Напомним, махачкалинцы Премьер-Лигу покинут. Кроме того, клуб не смог пройти процедуру лицензирования на следующий сезон.

Даже когда мы официально покинули Премьер-Лигу, у нас остаётся мотивация. Как минимум, мы не хотим занять последнее место. Об этом мы говорили и перед «Рубином». С другой стороны, мы хотим набрать очки и перед родной публикой, чтобы завершить сезон с высоко поднятой головой. Как в плане игры, так и в плане результата. Поэтому слова для ребят я подберу. Надеюсь, эти слова дойдут до них и будут правильно приняты, подойдём к игре с правильным настроем.

Скажется ли на «Урале» поражение в финале Кубка России? Сложно сказать. В любом случае эмоциональный фон у «Урала» после финала будет, наверное, не на высоте. Опять же многое будет зависеть от того, как мы будем выглядеть, дадим ли мы сопернику сыграть или нет. Поэтому всё будет видно по ходу игры. А может, они наоборот захотят реванш взять за поражение в первом круге и будут ещё и озлоблены после неудачи в финале Кубка. Посмотрим, игра все покажет.

Все опытные ребята нас уже покинули и сейчас в основном осталась молодежь. Поэтому как таковых кадровых проблем у нас нет. Все находятся в строю за исключением травмированного Кулика. Конечно, его опыт нам помог бы и в Казани, и с «Уралом». Так что сыграем молодежью.