Медведев: «РПЛ нужен лимит на легионеров, где не будет „пассажиров“»

сегодня, 13:07

Президент «Зенита» Александр Медведев считает, что при определении формата лимита на легионеров в РПЛ нужно создать условия, при которых среди российских и зарубежных игроков не будет «пассажиров».

На данный момент в чемпионате России действует лимит «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков.