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Медведев: «РПЛ нужен лимит на легионеров, где не будет „пассажиров“»

сегодня, 13:07

Президент «Зенита» Александр Медведев считает, что при определении формата лимита на легионеров в РПЛ нужно создать условия, при которых среди российских и зарубежных игроков не будет «пассажиров».

На данный момент в чемпионате России действует лимит «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков. 

Идет обсуждение, появляются новые аргументы. Не случайно в этом вопросе взята пауза. Мне кажется, что при его решении надо создать конкурентную среду и для россиян, и для легионеров. Чтобы у нас не было, как говорится, «пассажиров» ни среди одних, ни среди других, чтобы наша молодежь прогрессировала.

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Все комментарии
3ton
3ton
   247 / 845
сегодня в 14:28
Не удивительно , что это говорит президент Зенита
Зачем конкуренция в чемпионате )
Зенит скупит лучших россиян и будет брать без проблем чемпионат,а остальные пусть выращивают для Зенита новых русских игроков
kasyak7
kasyak7 ответил pomor45
   149 / 845
сегодня в 14:01
Надо просто ввести лимит на игроков дешевле 20 млн. евро. и ввести потолок зарплаты.
все верно,а то среди легионеров один шлак
Kuprin
Kuprin
   191 / 845
сегодня в 13:58
уберите лимит и случайных не будет.
pomor45
pomor45
   58 / 845
сегодня в 13:51
Надо просто ввести лимит на игроков дешевле 20 млн. евро. и ввести потолок зарплаты.
pomor45
pomor45 ответил Garrincha58
   58 / 845
сегодня в 13:48
а сколько пассажиров у Зенита????? вы бы там сначала разобрались господин Медведев,а лимит это зло просто вредительство и за такое вредительство Сталин бы просто расстрелял, а у нас ордена дают
Ордена дают те, которых Сталин расстрелял бы.
Ruslik1982
Ruslik1982
   134 / 845
сегодня в 13:47
высадить в пердив нужно самого главного мешка-пассажира, скупающего всех лучших игроков с рос. паспортом
pomor45
pomor45
   58 / 845
сегодня в 13:41
В любой области человеческой деятельности полно людей, которые заявляют, что надо сделать так, чтобы...., совершенно не представляя себе, как это сделать. Никогда не услышишь от них никакой конкретики. Только пресловутое - надо сделать так, чтобы - далее следует перечень предложений, которые можно свести к одному: чтобы волки были сыты и овцы целы.
LOpp
LOpp
   21 / 845
сегодня в 13:33
Зенит - пассажир в РПЛ.
Albasin
Albasin ответил Garrincha58
   13 / 845
сегодня в 13:28
а сколько пассажиров у Зенита????? вы бы там сначала разобрались господин Медведев,а лимит это зло просто вредительство и за такое вредительство Сталин бы просто расстрелял, а у нас ордена дают
Не нужно за Сталина говорить, он бы точно спартак сгноил в Магадане за 7-0 или 1-18.
Garrincha58
Garrincha58
   353 / 845
сегодня в 13:25
а сколько пассажиров у Зенита????? вы бы там сначала разобрались господин Медведев,а лимит это зло просто вредительство и за такое вредительство Сталин бы просто расстрелял, а у нас ордена дают
beefs
beefs
   146 / 845
сегодня в 13:24
Бла, бла, бла...с пустого в порожнее...
ДСА
ДСА
   91 / 845
сегодня в 13:22
У на главный пассажир премьер-министр Медведев.
parallels
parallels
   3 / 845
сегодня в 13:17
федун против, он требует отменить лимит на зулусов.
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