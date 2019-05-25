Медведев: «РПЛ нужен лимит на легионеров, где не будет „пассажиров“»

Президент «Зенита» Александр Медведев считает, что при определении формата лимита на легионеров в РПЛ нужно создать условия, при которых среди российских и зарубежных игроков не будет «пассажиров».
На данный момент в чемпионате России действует лимит «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков.
Идет обсуждение, появляются новые аргументы. Не случайно в этом вопросе взята пауза. Мне кажется, что при его решении надо создать конкурентную среду и для россиян, и для легионеров. Чтобы у нас не было, как говорится, «пассажиров» ни среди одних, ни среди других, чтобы наша молодежь прогрессировала.
Зачем конкуренция в чемпионате )
Зенит скупит лучших россиян и будет брать без проблем чемпионат,а остальные пусть выращивают для Зенита новых русских игроков
Зачем конкуренция в чемпионате )
Зенит скупит лучших россиян и будет брать без проблем чемпионат,а остальные пусть выращивают для Зенита новых русских игроков