Булыкин: «Если Слуцкий выиграет путевку в Лигу Европы, всё будет нормально»

Экс-форвард сборной России оценил шансы «Витесса» на выход в Лигу Европы через матчи в плей-офф.

В первой встрече «Витесс» сыграл вничью с «Утрехтом» на выезде (1:1).

Помню, когда я играл за «Ден Хааг» такие же переходные матчи, мы обыграли «Гронинген» со счетом 5:1. Казалось бы, это хорошая фора, но ее не хватило (основное время ответной встречи команда проиграла со счетом 1:5 - прим.), и мы дотянули до дополнительного времени и серии пенальти [в которой победили]. Поэтому, стопроцентно, при счете 1:1 расслабляться не стоит.

Если команда выиграет путевку в Лигу Европы, [работа тренера] будет расцениваться как положительная. Думаю, перед командой стояла задача как минимум участвовать в Лиге Европы.

Перспективы Слуцкого? Если он выиграет путевку в Лигу Европы, всё будет нормально. Это основная цель голландских клубов, которые не входят тройку сильнейших в чемпионате.