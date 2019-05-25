Жирков: «Дзюба шутил, что на ЧМ-2026 я выеду на поле в инвалидной коляске»

35-летний защитник «Зенита» и сборной России , который в скором времени может продлить контракт с петербургским клубом, сообщил, что пока не думает о завершении карьеры.

С мотивацией проблем никаких нет. В начале сезона у меня была мотивация вернуться после травмы. Потом мотивация проявить себя. Опять же, вызов в сборную — чем не мотивация? Нужно всегда поддерживать свой уровень.

Как я сыграю на ЧМ -2026? Даже не знаю. Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске. Мне покажут, где левый фланг, и повезут меня туда.

Знаете, о завершении карьеры я после чемпионата мира сказал не то чтобы сгоряча… Просто понимал, что уже такой возраст, что со сборной можно уже и закончить. Но потом поговорил со Станиславом Саламовичем, с семьей, с детьми. Все уговаривали меня вернуться. Наверное, не время заканчивать — есть еще силы. И у меня после травмы появилась дополнительная мотивация.