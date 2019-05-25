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Жирков: «Дзюба шутил, что на ЧМ-2026 я выеду на поле в инвалидной коляске»

сегодня, 11:58

35-летний защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков, который в скором времени может продлить контракт с петербургским клубом, сообщил, что пока не думает о завершении карьеры.

С мотивацией проблем никаких нет. В начале сезона у меня была мотивация вернуться после травмы. Потом мотивация проявить себя. Опять же, вызов в сборную — чем не мотивация? Нужно всегда поддерживать свой уровень.

Как я сыграю на ЧМ-2026? Даже не знаю. Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске. Мне покажут, где левый фланг, и повезут меня туда.

Знаете, о завершении карьеры я после чемпионата мира сказал не то чтобы сгоряча… Просто понимал, что уже такой возраст, что со сборной можно уже и закончить. Но потом поговорил со Станиславом Саламовичем, с семьей, с детьми. Все уговаривали меня вернуться. Наверное, не время заканчивать — есть еще силы. И у меня после травмы появилась дополнительная мотивация.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
   221 / 844
сегодня в 13:00
У нас половина сборной на коляске выезжает и ничиго)))
Шутки шутками, но лучше бы усатый, Юрца не дёргал больше в сборную. Пусть парень сконцетрируется на Зените.
ballak144
ballak144
   418 / 844
сегодня в 12:53
Юмор 5 класса
fanilich
fanilich
   244 / 844
сегодня в 12:46
Про место в инвалидной коляске никогда не шутят и не юмарят, для этого есть много других тем.,к сожалению многие этого не понимают
mihaluch
mihaluch
   54 / 844
сегодня в 12:35
Жирков и на коляске сыграет лучше чем некоторые на своих двоих.
МапС
МапС
   112 / 844
сегодня в 12:24
Как бы самого шутника к этому времени из зенита вперёд ногами не вынесли.
Морозовский
Морозовский
   8 / 844
сегодня в 12:17
Юрок! Куда ни ткни - везде мотивация!
STVA 1
STVA 1
   43 / 844
сегодня в 12:13
Здоровья...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   294 / 844
сегодня в 12:07
Дзюба красавчег, умеет в команде настроение поднять)))
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   259 / 844
сегодня в 12:06
А Габулова вынесут на носилках
Шуnя771
Шуnя771
   44 / 844
сегодня в 12:06
Веское слово супруги Жиркова лучше любой мотивации...)
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