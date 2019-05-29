Адиев: «Кутателадзе еще рано играть в РПЛ»

Бывший тренер «Анжи» прокомментировал слухи о том, что «Спартак» может подписать 18-летнего форварда Николоза Кутателадзе, который зимой находился на просмотре в махачкалинском клубе.

Кутателадзе – быстрый игрок, нацелен на дриблинг, на удар. Учитывая, что он молодой парень, есть смысл с ним поработать. Но на сегодняшний день ему рано играть в РПЛ . По крайней мере так было полгода тому назад, когда я его тренировал. Может, он добавил и сможет выступать на высоком уровне. Но при мне он был не адаптирован ко взрослому футболу. Ему надо добавить в игре без мяча, в единоборствах. Потому что он играет на чистых мячах. Ему нужно сделать существенный шаг с молодёжного футбола к взрослому.