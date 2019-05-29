ГлавнаяНовости

Адиев: «Кутателадзе еще рано играть в РПЛ»

сегодня, 15:29

Бывший тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал слухи о том, что «Спартак» может подписать 18-летнего форварда Николоза Кутателадзе, который зимой находился на просмотре в махачкалинском клубе.

Кутателадзе – быстрый игрок, нацелен на дриблинг, на удар. Учитывая, что он молодой парень, есть смысл с ним поработать. Но на сегодняшний день ему рано играть в РПЛ. По крайней мере так было полгода тому назад, когда я его тренировал. Может, он добавил и сможет выступать на высоком уровне. Но при мне он был не адаптирован ко взрослому футболу. Ему надо добавить в игре без мяча, в единоборствах. Потому что он играет на чистых мячах. Ему нужно сделать существенный шаг с молодёжного футбола к взрослому.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лунёв: «В плане своей игры — не очень доволен»
Сегодня, 15:23 Комментарии1
Червиченко: «Победа сегодня достанется „Арсеналу“»
Сегодня, 14:34 Комментарии4
Шейдаев: «Решение Мхитаряна не лететь в Баку — считаю, это ненормально»
Сегодня, 14:27 Комментарии8
Шейдаев: «С нынешним лимитом в России стало тяжелее прогрессировать»
Сегодня, 14:19 Комментарии5
Агент Мелкадзе: «Весной „Спартак“ предлагал Георгию условия ниже ожиданий»
Сегодня, 13:15 Комментарии6
Медведев: «В следующем сезоне нужно подтвердить, что „Зенит“ - лучший»
Сегодня, 12:52 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
нечитайло
нечитайло
   525 / 829
сегодня в 15:41
Надо обкатывать
parallels
parallels
   1 / 829
сегодня в 15:41
а кто сказал, что спартак - это про футбол?
bojarind
bojarind
   75 / 829
сегодня в 15:31
В спартаке не рано, лучше пусть сразу отобьют охоту играть в футбол.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100