Джака: «Мы были сильнее, но Роналду недаром один из лучших игроков мира»

Полузащитник «Арсенала» и сборной Швейцарии после поражения от Португалии (1:3) в полуфинале Лиги Наций отметил игру нападающего «Ювентуса» , оформившего хет-трик в ворота швейцарцев.

Считаю, что мы провели очень хороший матч. На мой взгляд, мы были лучшей командой на поле, но исход поединка решило то, что у них был Роналду.

Это невероятный футболист. Недаром он один из лучших игроков мира. Он особенный, потому что всегда знает, где ему нужно быть на поле. Думаю, что нам удавалось сдерживать его, но всё же он забил три мяча, и мы проиграли.

Является ли он лучшим игроком в мире? Одним из них. По моему мнению, таких двое. Они из другого мира. Эти двое явно отличаются от остальных. Если ты играешь на таком уровне в 34 года, то заслуживаешь огромного уважения.

И в сборной, и в «Ювентусе» он показывает, что обладает невероятным мастерством. Роналду трудно остановить, он проявил себя в не самый удачный для нас момент.