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Куман остался доволен выступлением де Лигта и де Йонга

сегодня, 05:31
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал игру Матийса де Лигта и Френки де Йонга в полуфинальном матче Лиги Наций с командой Англии (3:1).

О фоле де Лигта, который привёл к пенальти

Все мы ошибаемся, но после он великолепно на это отреагировал. Я ничего не говорил ему в перерыве и был рад, что позже он забил гол.

О признании де Йонга лучшим игроком матча

Я слышал, что его признали игроком матча, это вполне заслуженно. Люди всегда обращают внимание на его работу с мячом, как спокойно он это делает. Но если взглянуть на его оборонительные действия, он выигрывает очень много мячей. Создаётся впечатление, что он делает это с лёгкостью.

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