Куман остался доволен выступлением де Лигта и де Йонга

Главный тренер сборной Нидерландов прокомментировал игру и в полуфинальном матче Лиги Наций с командой Англии (3:1).

О фоле де Лигта, который привёл к пенальти

Все мы ошибаемся, но после он великолепно на это отреагировал. Я ничего не говорил ему в перерыве и был рад, что позже он забил гол.

О признании де Йонга лучшим игроком матча

Я слышал, что его признали игроком матча, это вполне заслуженно. Люди всегда обращают внимание на его работу с мячом, как спокойно он это делает. Но если взглянуть на его оборонительные действия, он выигрывает очень много мячей. Создаётся впечатление, что он делает это с лёгкостью.