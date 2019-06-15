Суарес обратился к психологу после того, как укусил Кьеллини

сегодня, 20:23

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая вспомнил о знаменитом эпизоде, когда во время ЧМ -2014 он укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини.

Я плохо воспринимал реальность. Когда жена спросила меня, что случилось, я ответил, что мы просто столкнулись. Позже я обратился к психологам, и это очень помогло мне принять ошибки и расти. Я очень страдал после этой ситуации, подвел свою жену, детей, партнеров по команде.

Суарес считает, что 4-месячная дисквалификация и отстранение от сборной на 9 матчей стали слишком серьезным наказанием.

То, как ко мне отнеслись, было бесчеловечно. Я подписал контракт с «Барселоной», а там даже не было презентации. Я думал, что моя карьера подошла к концу, но благодарен «Барсе». Когда мне позвонили из клуба, я плакал целый день.