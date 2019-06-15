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Суарес обратился к психологу после того, как укусил Кьеллини

сегодня, 20:23

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес вспомнил о знаменитом эпизоде, когда во время ЧМ-2014 он укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини.

Я плохо воспринимал реальность. Когда жена спросила меня, что случилось, я ответил, что мы просто столкнулись. Позже я обратился к психологам, и это очень помогло мне принять ошибки и расти. Я очень страдал после этой ситуации, подвел свою жену, детей, партнеров по команде.

Суарес считает, что 4-месячная дисквалификация и отстранение от сборной на 9 матчей стали слишком серьезным наказанием.

То, как ко мне отнеслись, было бесчеловечно. Я подписал контракт с «Барселоной», а там даже не было презентации. Я думал, что моя карьера подошла к концу, но благодарен «Барсе». Когда мне позвонили из клуба, я плакал целый день.

В 2017 году Суарес и Кьеллини помирились.

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Все комментарии
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
сегодня в 21:08
сбитый летчик в китай играть уже не уровень барсы можно даже в рояль продать там деревья приживаются
allemz
allemz
   47 / 721
сегодня в 21:07
Надеюсь, он и после этого момента повторно обратился к психологу.
Такое не забывается)
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил BagioR
   14 / 721
сегодня в 21:02
А Кьел уколы от бешинства получал)
Если до сих пор живой, значит прокололи :)
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   14 / 721
сегодня в 21:00
Суарес обратился к психологу, после укуса Кьеллини. Психологу наложили 36-ть швов.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   90 / 721
сегодня в 20:57
Тяпнул как подкравшийся со спины динозавр, а потом плакал целый день - тут скорее работа для психиатра.
parallels
parallels
   4 / 721
сегодня в 20:49
иванович, ломбертс и губочан хотят выписать ему люлей - это куда эффективнее!
BagioR
BagioR
   211 / 721
сегодня в 20:39
А Кьел уколы от бешинства получал)
Faustello
Faustello
   40 / 721
сегодня в 20:35
Чингачгук
Чингачгук
   263 / 721
сегодня в 20:25
Когда кусался, возомнил себя крокодилом, только и всего.
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