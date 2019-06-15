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Директор «Борнмута»: «Хотим продлить с Фрэйзером контракт»

сегодня, 17:41

Исполнительный директор «Борнмута» Нейлл Блейк прокомментировал ситуацию с Райаном Фрэйзером, чей контракт с клубом истекает через год.

Напомним, что Фрэйзер входит в сферу интересов лондонского «Арсенала».

Многое было написано в прессе за последнее время, мы не могли остаться в стороне. У Фрэйзера есть действующий контракт с клубом, срок которого истекает через год. В прошлом году мы предложили игроку продлить контракт, но спустя некоторое время переговоры были приостановлены по просьбе футболиста. С нашей стороны ничего не поменялось. Мы заинтересованы в том, чтобы продлить с Фрэйзером контракт. Мы ждем его в команде в следующем сезоне.

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