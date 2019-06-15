Жоржиньо хотел уйти из футбола, когда узнал, что агент крадет его деньги

Полузащитник «Челси» Жоржиньо вспомнил о временах юношества и рассказал историю о том, как подлость агента едва не вынудила его закончить с футболом.

Я играл в бразильском турнире, когда ко мне обратился агент. Он взял меня в футбольную школу. Его идея заключалась в том, чтобы следить за достаточно хорошим футболистами, которых затем он отправлял в Италию. Это случилось и со мной в 15 лет.

Он устроил мне просмотр в «Вероне», и они меня взяли. Вообще в Италии мне было очень просто, потому что я стремился к своей мечте. Всё было для меня новым. Так началась рутина: тренировка, школа, дом, школа, тренировка. Вот всё, чем я занимался на протяжении 18 месяцев. Я получал 20 евро в неделю, а на это большего себе позволить не можешь. Только тренировки и школа.

Поскольку в тот момент «Верона» не играла в Серии А, у них не было молодежки, поэтому я играл в местной молодежной команде под названием «Берретти». Там я подружился с одним бразильцем. Он расспрашивал меня о жизни, и я сказал ему, что живу на 20 евро в неделю. Он сказал: «Погоди минутку, здесь что-то не так». Он сделал несколько запросов, и оказалось, что мой агент забирал деньги, а я ничего об этом не знал. В тот момент мне хотелось сдаться. Я был полностью опустошен.

Я позвонил домой в слезах и сказал маме, что хочу вернуться домой и не хочу больше играть в футбол. Она ответила: «Даже и не думай! Ты шел к этому несколько лет и уже так близок. Я не позволю тебе вернуться! Тебе нужно сжать зубы и остаться».

«Верона» вышла в Серию В, и когда я вернулся, тренер, Андреа Мандорлини, сказал, что я ему не нужен, поскольку играл в дивизионе С2. Однако один из директоров, которого я хорошо знал, обсудил мою кандидатуру с тренером.

В октябре я не провел ни одной игры и думал о том, чтобы зимой уйти. А потом основной игрок моей позиции получил травму, резервист также был травмирован. Тренер не знал, что и делать. Ему пришлось бы либо импровизировать, либо позвать меня. Я провел матч, и получилось неплохо!