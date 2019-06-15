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Гуллит: «Надеюсь, вскоре мы увидим прежний „Милан“»

сегодня, 18:30

Бывший игрок «Милана» Руд Гуллит выразил надежду, что вскоре клуб вернется на прежний уровень.

Напомним, что в руководстве «Милана» сейчас идут перестановки. Накануне в клуб вернулись Паоло Мальдини и Звонимир Бобан.

В прошлом сезоне «Милан» боролся за Лигу чемпионов, но не сумел туда попасть. Надеюсь, что в следующем сезоне ситуация изменится. Проблема «Милана» в том, что они неправильно тратили деньги. Они покупали игроков, которые им не нужны.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   161 / 726
сегодня в 19:37
4-6 места удел Милана.
АС35
АС35
   7 / 726
сегодня в 19:34
Проблема «Милана» в том, что они неправильно тратили деньги. Они покупали игроков, которые им не нужны.

Возглавляй Милан (тренером), решишь все проблемы, если такой умный, если видишь все проблемы.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   49 / 726
сегодня в 19:13
С трудом верится, это развалить легко.
Novograd
Novograd
   257 / 726
сегодня в 19:06
Ой це все таке розпливчате
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   93 / 726
сегодня в 18:55
Когда я снова увижу Милан : Гуллит - Мальдини - Бобан я сразу пойму что умер, но при жизни вел себя хорошо!
борька
борька
   99 / 726
сегодня в 18:41
Эти ребята всерьез пришли, будем посмотреть!
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