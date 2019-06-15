Гуллит: «Надеюсь, вскоре мы увидим прежний „Милан“»

Бывший игрок «Милана» Руд Гуллит выразил надежду, что вскоре клуб вернется на прежний уровень.
Напомним, что в руководстве «Милана» сейчас идут перестановки. Накануне в клуб вернулись Паоло Мальдини и Звонимир Бобан.
В прошлом сезоне «Милан» боролся за Лигу чемпионов, но не сумел туда попасть. Надеюсь, что в следующем сезоне ситуация изменится. Проблема «Милана» в том, что они неправильно тратили деньги. Они покупали игроков, которые им не нужны.
Возглавляй Милан (тренером), решишь все проблемы, если такой умный, если видишь все проблемы.
Возглавляй Милан (тренером), решишь все проблемы, если такой умный, если видишь все проблемы.