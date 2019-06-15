Гуллит: «Надеюсь, вскоре мы увидим прежний „Милан“»

Бывший игрок «Милана» выразил надежду, что вскоре клуб вернется на прежний уровень.

Напомним, что в руководстве «Милана» сейчас идут перестановки. Накануне в клуб вернулись Паоло Мальдини и Звонимир Бобан.

В прошлом сезоне «Милан» боролся за Лигу чемпионов, но не сумел туда попасть. Надеюсь, что в следующем сезоне ситуация изменится. Проблема «Милана» в том, что они неправильно тратили деньги. Они покупали игроков, которые им не нужны.