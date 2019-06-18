Капелло: «Сборная Аргентины времен Марадоны была сильнее нынешней»

Итальянский специалист Фабио Капелло поделился мнением о сборной Аргентины.
Люди говорят о Месси и Марадоне, но сборная Аргентины времен Марадоны была сильнее нынешней. В той команде были собраны более качественные игроки. Сейчас аргентинцам не хватает сильных защитников, и это серьезная проблема.
Напомним, что сборная Аргентины с поражения стартовала на Кубке Америки.
Но сборная на ЧМ 18 была не хуже по именам(чем сборная времён Марадоны)... другое дело что как команда играли хреново.
НА ЧМ 14 были даже посильней чем сборная времён Марадоны(по крайней мере по количеству сильных игроков)... но опять таки как команда сыграли хуже, потому что отлично сыграли только вратарь и защита + опорник Маска.
А уж сборную которая была на ЧМ 10 вообще можно дрим-тим назвать при сравнении со сборной времён Марадоны... в 10 году звезда на звезде были.
Главное это командная игра!!! На ЧЕ в своё время Дания и Греция уже доказывали что можно и без россыпи звёзд выигрывать.
Если многие сборники арги не хотят выкладываться на полную за свою страну - это их проблема. А тренеры идиоты, раз вызывают таких игроков видя такое их отношение.
Но сборная на ЧМ 18 была не хуже по именам(чем сборная времён Марадоны)... другое дело что как команда играли хреново.
НА ЧМ 14 были даже посильней чем сборная времён Марадоны(по крайней мере по количеству сильных игроков)... но опять таки как команда сыграли хуже, потому что отлично сыграли только вратарь и защита + опорник Маска.
А уж сборную которая была на ЧМ 10 вообще можно дрим-тим назвать при сравнении со сборной времён Марадоны... в 10 году звезда на звезде были.
Главное это командная игра!!! На ЧЕ в своё время Дания и Греция уже доказывали что можно и без россыпи звёзд выигрывать.
Если многие сборники арги не хотят выкладываться на полную за свою страну - это их проблема. А тренеры идиоты, раз вызывают таких игроков видя такое их отношение.
Где критика игроков атаки?? На том же ЧМ 14 забивали "по праздникам", и на ЧМ 18 тоже самое(кроме матча с Францией, которая неожиданно решила сыграть в сверх атакующий футбол...хотя в остальных матчах сдерживались). И сейчас вот... пропустили да(защита виновата), но где хотя бы гол в ответ?? Или тоже защита виновата в том что нет голов??
Где критика игроков атаки?? На том же ЧМ 14 забивали "по праздникам", и на ЧМ 18 тоже самое(кроме матча с Францией, которая неожиданно решила сыграть в сверх атакующий футбол...хотя в остальных матчах сдерживались). И сейчас вот... пропустили да(защита виновата), но где хотя бы гол в ответ?? Или тоже защита виновата в том что нет голов??
А не Марадона лучше Месси.
Забить гол рукой в финале ЧМ все могут.
Месси лучший бомбардир Аргентины за всю историю. Но трофеев к него не будет пока состав команды собран из идиотов.
А не Марадона лучше Месси.
Забить гол рукой в финале ЧМ все могут.
Месси лучший бомбардир Аргентины за всю историю. Но трофеев к него не будет пока состав команды собран из идиотов.