Капелло: «Сборная Аргентины времен Марадоны была сильнее нынешней»

Итальянский специалист поделился мнением о сборной Аргентины.

Люди говорят о Месси и Марадоне, но сборная Аргентины времен Марадоны была сильнее нынешней. В той команде были собраны более качественные игроки. Сейчас аргентинцам не хватает сильных защитников, и это серьезная проблема.