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Капелло: «Сборная Аргентины времен Марадоны была сильнее нынешней»

сегодня, 21:02

Итальянский специалист Фабио Капелло поделился мнением о сборной Аргентины.

Люди говорят о Месси и Марадоне, но сборная Аргентины времен Марадоны была сильнее нынешней. В той команде были собраны более качественные игроки. Сейчас аргентинцам не хватает сильных защитников, и это серьезная проблема.

Напомним, что сборная Аргентины с поражения стартовала на Кубке Америки.

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Все комментарии
NGY
NGY ответил Artuom
   20 / 719
сегодня в 22:04
Сборная этого года слабая, соглашусь. Но сборная на ЧМ 18 была не хуже по именам(чем сборная времён Марадоны)... другое дело что как команда играли хреново. НА ЧМ 14 были даже посильней чем сборная времён Марадоны(по крайней мере по количеству сильных игроков)... но опять таки как команда сыграли хуже, потому что отлично сыграли только вратарь и защита + опорник Маска. А уж сборную которая была на ЧМ 10 вообще можно дрим-тим назвать при сравнении со сборной времён Марадоны... в 10 году звезда на звезде были. Главное это командная игра!!! На ЧЕ в своё время Дания и Греция уже доказывали что можно и без россыпи звёзд выигрывать. Если многие сборники арги не хотят выкладываться на полную за свою страну - это их проблема. А тренеры идиоты, раз вызывают таких игроков видя такое их отношение.
Там не выкладывается только один игрок, который всю игру глазами ишет своих партнеров по Барселоны, которые бы отвлекали соперника и выкатывали бы ему в штрафную на добивание(привет Альбе),
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   99 / 719
сегодня в 22:03
Сильнейшая по именам сборная Аргентины была у Марадоны-тренера в 2010. Непонятно за что их тогда Марадоной наказали.
Artuom
Artuom
   88 / 719
сегодня в 21:49
Сборная этого года слабая, соглашусь.

Но сборная на ЧМ 18 была не хуже по именам(чем сборная времён Марадоны)... другое дело что как команда играли хреново.
НА ЧМ 14 были даже посильней чем сборная времён Марадоны(по крайней мере по количеству сильных игроков)... но опять таки как команда сыграли хуже, потому что отлично сыграли только вратарь и защита + опорник Маска.
А уж сборную которая была на ЧМ 10 вообще можно дрим-тим назвать при сравнении со сборной времён Марадоны... в 10 году звезда на звезде были.

Главное это командная игра!!! На ЧЕ в своё время Дания и Греция уже доказывали что можно и без россыпи звёзд выигрывать.

Если многие сборники арги не хотят выкладываться на полную за свою страну - это их проблема. А тренеры идиоты, раз вызывают таких игроков видя такое их отношение.
League1
League1
   34 / 719
сегодня в 21:41
капела бестолковый тренер сборных и известный гномоглор. Так и знал, что он опять свой маразм продемонстрирует.
Artuom
Artuom
   88 / 719
сегодня в 21:35
Защита хорошо играла на ЧМ 14. И разве это помогло??

Где критика игроков атаки?? На том же ЧМ 14 забивали "по праздникам", и на ЧМ 18 тоже самое(кроме матча с Францией, которая неожиданно решила сыграть в сверх атакующий футбол...хотя в остальных матчах сдерживались). И сейчас вот... пропустили да(защита виновата), но где хотя бы гол в ответ?? Или тоже защита виновата в том что нет голов??
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   145 / 719
сегодня в 21:19
Само собой. Именно сборная была лучше.
А не Марадона лучше Месси.
Забить гол рукой в финале ЧМ все могут.
Месси лучший бомбардир Аргентины за всю историю. Но трофеев к него не будет пока состав команды собран из идиотов.
Великий Князь
Великий Князь
   128 / 719
сегодня в 21:12
С этим никто и не спорит. Там Марадона был как пол команды, а нынче только псевдолидер - каталонский Месситель. Аха-ха)
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