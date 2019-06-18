Гуллит: «Ван Дейк должен улучшить свою игру за сборную Голландии»

Именитый голландец Рууд Гуллит в интервью Omnisport выразил мнение, что Вирджилу ван Дейку стоит играть гораздо лучше за национальную команду, если он хочет получить «Золотой мяч».
Напомним, что на клубном уровне в минувшем сезоне ван Дейк вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Голландии уступил Португалии в финале Лиги Наций.
Я считаю ван Дейка очень хорошим футболистом. Особенно здорово он себя проявил в игре за «Ливерпуль». Но вот за сборную он должен играть лучше. Вообще в целом, я считаю, что у сборной Голландии хорошая защита, но нельзя пропускать по голу практически в каждом матче. Над этим нужно поработать.
При этом главная критика в данном случае должна быть в сторону игроков атаки... и как раз Гуллиту это и ближе...
При этом главная критика в данном случае должна быть в сторону игроков атаки... и как раз Гуллиту это и ближе...