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Гуллит: «Ван Дейк должен улучшить свою игру за сборную Голландии»

сегодня, 17:45

Именитый голландец Рууд Гуллит в интервью Omnisport выразил мнение, что Вирджилу ван Дейку стоит играть гораздо лучше за национальную команду, если он хочет получить «Золотой мяч».

Напомним, что на клубном уровне в минувшем сезоне ван Дейк вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Голландии уступил Португалии в финале Лиги Наций.

Я считаю ван Дейка очень хорошим футболистом. Особенно здорово он себя проявил в игре за «Ливерпуль». Но вот за сборную он должен играть лучше. Вообще в целом, я считаю, что у сборной Голландии хорошая защита, но нельзя пропускать по голу практически в каждом матче. Над этим нужно поработать.

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KilianMbap
KilianMbap
   422 / 719
сегодня в 18:37
Согласен)
Artuom
Artuom
   88 / 719
сегодня в 17:56
Результативная ошибка на совести де Лигта, а критика в сторону Ван Дейка...
При этом главная критика в данном случае должна быть в сторону игроков атаки... и как раз Гуллиту это и ближе...
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