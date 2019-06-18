Гуллит: «Ван Дейк должен улучшить свою игру за сборную Голландии»

сегодня, 17:45

Именитый голландец в интервью Omnisport выразил мнение, что стоит играть гораздо лучше за национальную команду, если он хочет получить «Золотой мяч».

Напомним, что на клубном уровне в минувшем сезоне ван Дейк вместе с «Ливерпулем» выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Голландии уступил Португалии в финале Лиги Наций.