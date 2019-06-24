Аленичев: «Хорошо знаю Глушакова. „Подлянку“ никогда в жизни не сделает»

Бывший главный тренер «Спартака» не верит в то, что полузащитник «копал» под экс-наставника «красно-белых» .

Из него сделали какого-то подлеца. Такого не может быть. Я его хорошо знаю – открытый, душевный, всегда улыбающийся человек. «Подлянку» никогда в жизни не сделает. Миф какой-то придумали, что кого-то подсиживал. Это всё ерунда. Денис никогда на такое не пойдет, уверен. Наоборот, придет от имени команды и лицо в лицо тренеру все скажет, если у ребят появляются вопросы. И ко мне так обращался, кстати.

Берет ли возраст свое, если брать спортивный аспект? Вот тут согласен. Денис не показывает уровень футбола, который необходим для такой команды как «Спартак». Если ставятся максимальные задачи, то Глушаков им уже не соответствует. На это есть причины – и в первую очередь как раз возраст. Да он это прекрасно сам понимает.