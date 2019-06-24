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Аленичев: «Хорошо знаю Глушакова. „Подлянку“ никогда в жизни не сделает»

сегодня, 08:59

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не верит в то, что полузащитник Денис Глушаков «копал» под экс-наставника «красно-белых» Массимо Карреру.

Из него сделали какого-то подлеца. Такого не может быть. Я его хорошо знаю – открытый, душевный, всегда улыбающийся человек. «Подлянку» никогда в жизни не сделает. Миф какой-то придумали, что кого-то подсиживал. Это всё ерунда. Денис никогда на такое не пойдет, уверен. Наоборот, придет от имени команды и лицо в лицо тренеру все скажет, если у ребят появляются вопросы. И ко мне так обращался, кстати.

Берет ли возраст свое, если брать спортивный аспект? Вот тут согласен. Денис не показывает уровень футбола, который необходим для такой команды как «Спартак». Если ставятся максимальные задачи, то Глушаков им уже не соответствует. На это есть причины – и в первую очередь как раз возраст. Да он это прекрасно сам понимает. 

В июне Глушаков покинул «Спартак».

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Все комментарии
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   163 / 652
сегодня в 09:37
В спартаке подлянку делать в порядке вещей.
drug01
drug01
   88 / 652
сегодня в 09:15
Аленичев прав!
cska plus
cska plus
   4 / 652
сегодня в 09:14
Губошлёп подлянку сделал даже Аленю.
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